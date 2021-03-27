美國國籍在中國工作 收入如何繳稅？

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一般情況下，美國公民 需對其全球的收入在美國繳納所得稅，不論收入來源；而美國公民在國外賺取的收入仍有可能被所在國家課稅，這就導致了雙重課稅的情況發生。

為平衡這類不平等待遇，在美國聯邦稅務層面，有一些稅務優惠政策，包括外國所得稅優惠（foreign tax credit)，可豁免的國外收入（foreign earned income exclusion）。外國所得稅優惠是指已在國外交付過的所得稅可換算回美元，在美國抵扣同等金額的美國聯邦所得稅。可豁免的國外收入是指符合條件的納稅人最多可以免除$100,800（2016）的收入不在美國交所得稅，並可能抵扣一部分國外住房費用（foreign housing exclusion/deduction）。這裡提到的“符合條件的納稅人”是指必須符合以下情況才可以使用這項豁免優惠：

所申請豁免的收入全部是在中國產生的收入

家（稅務概念）在中國

納稅人必須提供足夠的檔來證明以上情況屬實以達到豁免資格，例如，美國護照上的出入境日期可證明境外停留天數；中國的工資單或報稅 記錄可證明收入金額及來源；工作單位記錄下的居住位址，或納稅人中國駕照 顯示的位址，或銀行帳戶開戶地址，或日常生活開銷的帳單 位址，等可證明是否在中國擁有了一個稅務概念上的家。

需要特別留意的是，外國所得稅優惠和可豁免的國外收入不可以同時使用。因此需根據實際情況判斷哪種方案優惠更多。比如，如果納稅人所繳付的中國所得稅高於同等收入下計算出的美國所得稅，選擇外國所得稅優惠會比較有利，反之則選用可豁免的國外收入比較有利。

在決定使用兩者時，還需考慮長遠的，綜合的因素。比如在國外停留的時間長度和穩定性。因為一旦選擇了其中一項，除非另行向國稅局申請通過，否則5年內不可以改變所選方案。舉例來說，如果納稅人現在在一個相較於美國稅率較低的國家工作，選擇可豁免的國外收入而放棄了外國所得稅優惠，如果之後其轉移到高稅率的國家工作，將損失一部分稅務優惠，反之亦然。

此外，值得一提的是，美國稅務局設有“stacking rule”，即在計算稅率時是以豁免前的收入來確定稅率，此舉旨在確保在國外工作和在美國境內工作的公民承受同等美國稅率。所以，即使豁免部分收入，美國的稅率可能仍然很高，如有其他美國產生的收入填報在稅單中，不會享有連帶的稅務優惠影響。