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如何修復信用分數？首先我們必須瞭解自己的信用分數下降的原因，才能進行正確的修補。但整體而言，破產 、超支使用、逾期繳交、使用歷史過短，或信用卡 公司的行政疏失，都可能是其中的原因，我們必須對症下藥，找出屬於自己的應對策略。

信用分數，即是銀行根據借款方在借款與還款歷史等訊息，給予個人信用狀況評分的系統。當我們要開始準備要借貸，會發現有時信用分數不盡理想。曾經破產、信用卡超支或是對於繳交期限的輕忽等可能導致信用分數下降，但信用分數是可以修復並提升的。以下，我們針對不同的狀況，建議幾項修復信用分數的方法。

1.當您還不確定為什麽信用分數低：瞭解信用分數，並仔細閱讀信用報告，確認負債原因

談論到信用分數，多瞭解信用評分的原則與比例是相當重要的。以美國 信用評分資料分析公司FICO（Fair，Isaac and Company）為例，這間公司在1989年推出了通用的信用分數，並將信用記錄分成五大類型，並進行不同的比例分配：

（1）35%為「償付歷史（Payment History）」：您是否如期償還您的信用卡債務、貸款 、各種分期付款，以及消費習慣等。這個專案當然最為貸方所重視，因此佔分數的配比高也是非常合理的。

（2）30%為「負債總額（Amounts Owed）」：雖然借貸金額高並不等於您就沒有好好地償還卡費或債務，但對於貸方而言，您是否大量且頻繁地借貸，確實是是否違約的重要指標。

（3）15%為「信用歷史（Length of Credit History）」：整體而言，信用歷史越長，對於信用分數的説明越大。信用歷史的計算方式是從您最早持有帳戶、信用卡的時間開始計算，並將您所持有的特殊帳戶，以及使用帳戶、信用卡的時間計入信用歷史分數。

（4）10%為「信用類型（Credit Mix）」：在FICO分數中，會衡量您的信用類型，包含：不同類型的信用卡（credit card）、零售分期付款帳戶（retail accounts）、分期貸款（installment loans）、金融公司帳號（finance company accounts）、房屋貸款（mortgage loans）等。不過不必擔心，這僅是一個參考數值，並不意味著您需要擁有上述所有的類型才能提高分數。

（5）10%為「您使用的新的信用（New Credit）」：根據研究，在短時間大量申請新的信用帳號可能是高風險的使用群體，因此FICO分數也將此列入評分考量，因此如果可能的話，盡可能避免在短時間內重複申請太多信用帳號。

想知道更詳細的FICO分數，可以到他們的官網查詢；若想知道您的FICO分數，也可以向他們申請分數報告（https://pse.is/umavf ）。當然，從上述的評分標準，相信您也可以理解整個信用分數的運作模式，關鍵還是在於您對於自身借貸與還款狀況的掌握能力。

因此，無論如何，請務必向信用機構申請屬於您的信用報告，並勤加檢查是否如實反映債務狀況，不要完全依賴機構產出報告的結果。在過往經驗中，可能因為同名同姓、系統出現疏漏、信用卡更新時間等問題，導致您的信用分數偏低。若您在檢查過程中發現出現錯誤，請立刻向信用機構反應現況，並將錯誤之處請機構說明，並書面申請撤銷或處理，債權人亦有義務在30天內向您解釋說明。務必在過程中保留您的電話聯絡記錄，最好有信件或申請檔等書面紀錄，以免機構又有疏漏而導致不必要的糾紛。

2. 當您的信用分數低，是因為信用卡使用歷史短：

從前述的分數表，我們可以發現信用歷史是信用分數相當重要的一環。若您的信用分數低是因為信用卡使用歷史短，您可以尋找信用分數好的老移民的帳戶，來申請聯名 (Joint account)。將信用良好的帳戶放入信用檔案，可以使你在短期內信用分數提高。

當然，在沒有需要短期內提升信用分數的情況下，若僅是因為信用卡或帳戶使用歷史短，最根本的提升信用分數之道，還是在於確保您能夠持續地按時繳款累積信用。許多理財方案都會提到，請記得擬定每個月的收支預算，別讓自己經常性地入不敷出。

3. 當您的信用分數低，是因為沒有按時繳卡費或還清債務

如果您的信用分數降低，確實來自於您的繳交紀錄不甚理想，請依然記得要按時將債務還清，準時支付帳單 。依照您的狀況，可以有以下幾種做法：

3-1 設置專門帳戶償還債務：建議設立專門提供債務扣款的帳戶，並且和日常開銷的帳戶分開，以防止因支出的浮動導致無法還款；此外，也能有效追蹤、檢視自己的消費是否經常處於超支狀態。

3-2 設置還款提醒app或自動扣款：信用分數是您向銀行借貸的重要關鍵，您可能不會希望信用分數降低的原因來自於您對帳戶不夠關注導致的疏忽。您可以設定自動扣款，他的好處在於您不用分心處理信用卡費的償還，但也要記得注意每個月是否有按時扣款，以免系統的錯誤或帳戶餘額不足，導致繳交時間延遲。若您即將要申請信用紀錄的報告，也請注意不同銀行的更新紀錄時間會影響到信用分數。

3-3 若您已經確認還清負債後，記得要求一張確認還清的清單。將此清單寄給信用機構，這對信用分數也有影響。

若您所欠下的債務其實已經償還不起，建議還是透過債務償還公司來和銀行或金融機構討論還款方案。對於債權人而言，收到還款總是比一毛錢都沒收到好，最好能夠談到減少還款量，已修復信用分數。在走到這一步之前，提醒您注意，一個不良信用紀錄7年才會消失。

4.其他讓您的信用分數更好看的做法：

若您只是希望瞭解如何能夠讓信用分數繼續良好保持，以下說明幾項能避免犯錯並能取得更好信用分數的方式：

4-1 良好的信用分數不在於高支出並如期償還以及使用頻率，而在於剩餘的餘額數目，高餘額反而更能累積信用分數。

4-2 有些人會以為不想要用信用卡就乾脆註銷，但任意註銷反而會使得信用分數下降，建議先以降低使用率為主。但同時，不要隨意增加信用卡張數，比如為了一次性的折扣隨意增加信用卡，這會使信用分數降低。好的信用分數絕對可以在未來替您帶來更多的折扣。

4-3 頻繁地還款、將月額度改為週額度、將償還額度定在5美元，這些設定都有助於讓電腦認定你是一個會自動自發還款的人，繼而可以提高信用分數。

整體而言，信用紀錄的不明錯誤、破產或經常地超支使用、逾期繳交、以及過度頻繁使用信用卡，都會讓您的信用分數下降。

最後，如果您真的希望能夠好好修復信用分數，請記得這是需要時間與毅力的工作，沒有終南捷徑，請勿輕信不合法的公司給您的建議。

信用分數的修復必須奠基在信用之上，也必須是您對於維持自身信用有所覺悟。除了我們所建議的上述做法，也推薦您持續地監控您的信用分數進度。許多公司（Credit Karma和Credit.Com）設有免費的信用分數報告，可以申請或到網站上搜尋相關服務。掌握這些關鍵，聰明地使用信用卡，讓信用紀錄成為未來資產的加分項目，而不是扣分專案或成為您揮之不去的負擔。