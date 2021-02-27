在美國贈予匯款/房產 你需要知道的避稅方法

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中國 人買房，不論是在買房時準備資金的過程中，或是買房後都存在贈予的問題：比如從父母從國內匯款到美國 子女名下讓其購買房產，或是父母購買房產後在房產證上加上子女的名字，亦或是直接贈送給子女。在美國，即使是父母與子女之間的贈予，有時也需要交稅，今天優投房小編帶大家瞭解一下在美國贈予必需要知道的稅務知識，以及如何合理避稅。

首先，贈予人身份不同，贈予的額度也不同：

#外國人贈予美國人

如果是沒有美國身份的外國人的話，贈予無形資產（匯款，股權，債權等）給美國人不需要交贈予稅，贈予有形資產（房產，汽車 等）一生的免稅贈予額度僅為6萬美元 。

#美國人贈予美國人

如果是美國人贈予美國人，無論有形還是無形資產，每年有1萬4千美元的免稅額度給每個受贈人。也就是說，如果當年內贈予任何人低於1萬4千美元，即使贈予了100個人，也不需要繳稅。一生的免稅贈予額度為549萬美元。

贈予有形資產，以房產為例，其價值是按贈予當期的市值為准。房產的市值可用房產評估報告（Appraisal Report )為證明。超過一生額度以後開始繳稅，具體稅率如下圖。

#如何合理避稅

如果做贈予稅規畫的話，通常是不推薦直接贈予房產的，會建議將房產放入LLC公司裡，再贈予公司股權。好處在於，如果是外國人的話，贈予無形資產不需繳稅，而公司股權就屬於無形資產。如果是美國人的話，贈予公司股權，可就公司股權再做價值評估。通過降低公司股權控制力和降低市場流通性，來降低公司的市值。從而達到降低贈予價值的目的。