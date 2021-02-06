美國房產稅|美國各州房產稅比較表_2021更新

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在美國 ，無論買房、持有房屋、出租房屋、出售房屋時，都會涉及到稅費，每年需要繳納的基本稅費就是房產稅。房產稅 (Property Tax)，也可稱為物業稅或簡稱為地稅，是地方針對房地產徵收的郡稅，市稅，學區稅的總稱。在美國，只要你擁有房子，你就要交納房產稅，美國通常為1-3％，加州 差不多在1.2-2.0％之間，喬治亞州算是稅比較低的地區，亞特蘭大為例每年約是房產估價的1％。

1.房產稅的使用？

房產稅並非由聯邦政府徵收，而是以地方政府（縣、市）為主徵收的，收入歸地方政府所有，房產稅有助於為州和地方政府和市政當局提供收入。他們用於基礎設施項目、學校、城市和州雇員的薪水以及公用事業，甚至在許多地方支付當地的消防、員警和EMT服務費用。

2.如何計算房產稅？

每年，您需要支付一定比例的評估房屋價值，美國房產稅是基於房產評估價值和當地的稅率，往往會因各州而異，確切的費率取決於您的管轄範圍：當地學校、政府運營、公用事業等需要多少費用。這些費率在城市與城市之間以及州與州之間差異很大，例如，一個房主可能會為一所價值25萬美元 的房屋支付5,000美元的房產稅，而另一名房主則可能為一所75萬美元的房屋支付相同的金額，這完全取決於您的居住地以及您所在城市提供的本機服務。

3.各州最高的房產稅

新澤西州居民處理的費用最高。 根據美國人口普查 局的資料，該州的房產稅中位數超過7400美元，全州的平均有效稅率為2.13％。

房產稅率較高的其他州包括：

這些州中的許多州會透過減少其他應稅類別來彌補其高稅率。 例如，德克薩斯州沒有州稅，新罕布希爾州也沒有銷售稅。紐約 和麻塞諸塞州的稅單比其他州的居民高，但這可能是由於這些地區的房屋中位元價較高。

4.各州最低的房產稅

夏威夷、阿拉巴馬州和路易斯安那州的房主享受全美國最低的有效房產稅率。 在夏威夷，居民只需支付房屋公平市場價值的0.30％。 根據人口普查局的資料，中位數帳單略高於1400美元，這使得房產稅相當低。

以下是各州排名前10位的最低房產稅率：

僅看房產稅中位數，阿肯色州還躋身於房產稅最低的州之列，該州居民每年需繳納不到700美元的房產稅。

5.各州平均房產稅

以下根據美國人口普查局和非營利政策研究公司Tax Foundation的資料，附上每個州最新的有效的房產稅率和中位數房產稅帳單。

華人主要居住地房地產稅：

紐約房產稅: 1.32%

加州房產稅:0.70%

德州房產稅:1.62%

伊利諾房產稅 或芝加哥房產稅:1.95%

佛州房產稅:0.89%

華盛頓房產稅或西雅圖房產稅:0.85%

6.如何降低房產稅？

如果您位在稅率較高的州之一居住或擁有財產，這並不意味著您每年都必須支付高額的稅費。實際上，您可以通過多種方法來降低低房產稅。

6-1申請免稅

如果您符合條件，則申請免稅，許多州會為某些公民群體提供全部或部分豁免和扣除，包括退伍軍人、老年人、殘障居民等。

6-2申請宅基地豁免

一些州還會提供所謂的“宅基地豁免”，只要您將住房作為主要住所，就可以降低稅收負擔。

6-3上訴您的房產稅單

如果您認為評估後的房屋價值過高，則可以提出上訴。過程可能需要進行評估，以顯示您房屋的公平市價低於您的稅務機關認為的公平市價，但是如果您獲勝，則可能會大大降低您的稅單。