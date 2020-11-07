居家辦公時代來臨？從歷史看後疫情時期新常態

摘要

● 與中世紀歐洲的黑死病相似，疫情 催生了新需求和新供給

● 數位化與線上化的遷移改變工作定義；

● 遠端辦公不適用於所有公司；

● 遠端辦公對於房產市場的影響核心在於市場是否滿足個性和特色需求

5月21日，臉書 的CEO，查克伯格宣布，將開始允許大部分員工申請永久在家工作，這是繼Twitter、Square、Coinbase、Shopify等後，又一家宣佈將推行長期或者永久遠端辦公的科技巨頭。一場變革正在發生，這場變革可以持續多久？工作模式會在疫情結束後恢復還是全民居家辦公的時代要到來了嗎？我們或許可以從歷史中尋找答案。

十四世紀的黑死病帶來政治經濟結構的變遷

西元1350年左右，一場鼠疫席捲歐洲，在全球範圍內奪走了7500萬人的生命。據估計，當時歐洲人口因此減少了30%-60。那場瘟疫也被叫做黑死病。黑死病流行時的中世紀歐洲，人口快速增長、莊園經濟盛行、教會擁有絕對的權威，生產與消耗已經達到了平衡的臨界值。然而盛極必衰，追求人性和現實生活的文藝復興思潮也在萌芽中。

歷史學家認為，黑死病打破了中世紀歐洲脆弱的平衡，幾乎是死神代名詞的黑死病，對文藝復興運動產生了推動作用，成為文藝復興的強大的催化劑。因為大量青壯年死於黑死病，農村勞動力供給銳減，封建領主莊園佃農和農奴奇缺，動搖了封建佃農制的根基。勞動力供不應求，人工昂貴，對於更高效率的生產力和生產方式需求強烈，這直接推動了工具改良和技術創新的出現對勞動力的替代供給。

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此後的歐洲，不少封建國家從滿目瘡痍中重生，開始向現代社會、商業經濟方向邁進，為日後西歐崛起和稱霸世界做了鋪墊。甚至有觀點認為黑死病催生了當代西方文明。還有史學家認為黑死病也推動了西歐航海、探險和帝國主義的興起。社會經濟現代化、增加技術發明投資、鼓勵海外擴張，在這三塊基石上，西歐迅速強大，成為當時世界最富強的地區之一。

新冠vs黑死病，經濟常態再次變遷

歷史總是有著驚人的相似，新冠肺炎疫情是黑死病之後傳播範圍最廣的流行疾病。其次，新冠肺炎發生的大背景是後全球化時代，在全球化飛速完全發展，地球形成地球村之後，再次出現盛極必反的趨勢，全球化的紅利趨緩。

全球化給我們帶來了什麼？首先是產能的極大提升，甚至是過剩。另外全球範圍內進行了數位化、資訊化和智慧化的革命，催生的是更加多樣和個性化的產品和服務。如今，人們的口味之豐富是前人無法想像的，很多產品多有非常細化的目標客群，大眾化的商品越來越少了。黑死病給我們的歷史啟迪是，對於個性化和細分化商品的需求撬動了傳統的大眾商品的供給，此次的新冠疫也加速和極大催化已經出現的產品細分和個性主義的進程。

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一個典型的例子就是人們辦公模式的變化。相比於之前固定的辦公大樓和工位，很多公司，特別是科技公司嘗試了一種新的辦公模式，辦公空間被重新定義：辦公有部門區位的劃分，但是每個人沒有固定的工位，而是可以隨意坐在區域內的任意辦公桌，個人物品則存儲在個人儲物箱中。這樣辦公的一大好處就是突顯了辦公室的社交屬性。試想一下，相比每天被固定的同事環繞，每天和不同的同事坐隔壁是不是更有助於瞭解公司的其他同事呢？

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此外，辦公模式開始于大學的教室與作為安排相近，需要進入辦公室時才進去辦公，工作環境與咖啡店類似，有大的工作臺，但是桌上除了隨身帶的筆記型電腦等物品，幾乎沒有其他個人物品。未來世界的辦公室工作更多是需要多部門之間的協同，以凸顯辦公室的社交屬性。而很多對社交要求較少的工作則交給不需要進入辦公室的外包公司和合同工，以節省辦公空間和資源。

數位化與線上化的遷移改變工作定義

臉書將允許現有員工在符合特定標準的情況下，長期從事遠端工作。臉書CEO小紮表示，這包括有經驗的員工、近期表現出色的員工、支援遠端工作的團隊中的員工以及得到領導批准的員工。但將不包括應屆畢業生的員工，全球範圍內績效考核優秀的在職高級工程師員工也可以申請在家辦公。同時今後將加大對遠端員工的招聘力度。這些員工的薪酬可能會根據新的工作地點進行調整。查克伯格預計，10年內臉書的員工中，有一半以上的員工（目前員工人數超過45,000人）將在家中工作。新冠疫情迫使科技巨頭進行永久性的結構重組和辦公模式的轉變，數位化與網路化的興起也改變了工作的定義。遠程辦公和居家辦公確實好處眾多。

1. 辦公效率並不低

許多人對於遠端辦公尤為擔心的地方在於，和在辦公室環境相比，遠端辦公的效率是否有保證？

因為新冠疫情，很多公司在過去的兩個月都執行了居家辦公的政策。實際居家辦公的經驗打消了不少人的疑慮。根據臉書進行的一項調查發現，50%的員工表示，他們在家工作的效率和在辦公室工作的效率一樣高。 臉書的員工中，40%的人表示他們對全職遠端工作非常或有點興趣，而在這部分員工中，75%的人表示，如果能夠遠端工作，他們非常有信心，也可能會搬到不同的城市。

2. 節省公司開支

推特(Twitter)創建於2006年，本來因為三藩市高昂的租金準備離開，2011年三藩市政府用稅收補貼才將它留下來。自2011年年初以來，在三藩市租一套兩臥的公寓，已經超過4500美元，租金上漲了73%。對於Twitter而言，企業的負擔很重，因為隨著房價 的上漲導致生活壓力增大，最終都需要體現在員工的薪水上，因為如果不是高薪，已經吸引不來人才的加入。

Twitter所在的三藩市灣區 是重要的高新技術研發中心和美國西海岸重要的金融中心，舉世聞名的高科技研發基地矽谷就位於灣區南部。

今天的三藩市灣區和矽谷和國內的北上廣深超一線城市問題是極其相似的。不少企業主抱怨企業負擔太大，特別是很多科技公司在公司內部還提供餐飲和娛樂設施，辦公環境也很好。遠端辦公的出現或許是能夠有效降低企業運營成本的良藥。特別是隨著5G、雲端、高速寬頻等基礎網路的發達，加之市場上層出不窮的通信和協作工具，遠端辦公的可行性和運行效率都有飛躍式的提升。對於員工而言，不必背負大城市高房價的負擔，不必每天付出高昂的通勤時間成本，可謂是一舉兩得。

3. 增加員工多樣性

遠端辦公使得工作崗位面向更多的求職者，因此還能夠增加員工的多樣性。遠端辦公可以滿足一些因為各種原因不能到辦公室環境工作的人的需要；遠端辦公還使得人才不受到地理位置的約束。

擁有龐大的人才庫，新興企業可以從中吸納。 遠程辦公將使這一點變得相對困難。

遠端辦公對房產市場的影響

疫情推動的居家辦公是遠端辦公的一種，遠端辦公帶來的是房產市場的進一步細分。工作地點是人們決定住在哪的重要因素，而沒有了工作地點的限制，就有了更多和更分散的居住選擇。要看遠端辦公對於某一地區的房產市場的影響，我們還是要回到核心的問題，這個地區的房產市場是否滿足了購房者個性化的需求？

我們以幾個典型的例子來看，首先是以三藩市灣區以及紐約為代表的大公司聚集地。如果開始遠端辦公，很多員工就有可能因為住房成本等因素考慮搬遷的問題。

在Redfin的一項調查中，超過60%的紐約都會區受訪者表示，如果他們能夠一直遠端工作，他們會考慮離開。而在波士頓，三藩市和西雅圖等地區，考慮離開的比例也都超過50％。

美國主要城市居民在遠端辦公後打算搬走的比例 圖片來源：Redfin

然而，如果員工習慣於大城市的城市生活和社交生活，並且希望在生活中繼續保持這一點，那麼他們在短期內搬離大城市的可能性並不大，也就是說其他地方不能滿足這些人對於生活方式的期待，大城市的社交屬性就將吸引他們留下，這將有助於維持大城市房價的穩定。

同樣的特色因素還有學區、稅率已經工資水準。比如，即使因為遠端辦公而搬離超級都市以降低生活成本的人們，因為看重和習慣了大都市提供的教育 資源，更可能選擇搬到教育資源優良的城市郊區或者二級城市，而不是想像中的馬上分散在美國的各個地方。這是因為教育資源豐富的城市郊區和二級城市也可以滿足購房者對於教育資源的需求，而且住房成本和生活成本都更低。所以遠端辦公將增加這些地區的房屋需求，繼而推高房價。但要注意的是，因為遠端辦公，很多職位可能都不能移動到郊區或有特色的區域去，很有可能 這些職位流動到新興國家，這些地方技術人才素質高，但成本更低的地方，比如印度、以色列和烏克蘭，而沒有特色或者不能滿足購房者特色需求的地區，房產市場的活躍度將不夠高。

不過，雖然疫情以及技術的發展推動在家遠端辦公實現，但是大規模永久性的遠端辦公，不會在短期內實現。遠端辦公依然還是面臨一些問題，對於互聯網的大公司來說，制度比較完善，目標協作管理都已經有一套標準化流程，遠端辦公也許更好實現，但是對於大多數中小公司來說，遠端辦公就存在很大困難，需要時間調整。

居家辦公不適用於所有公司

儘管矽谷的科技巨頭們正在積極探索和轉變辦公模式，也有一些公司持保留的態度。

穀歌的CEO Sundar Pichai就表示，穀歌大部分員工會一直在家工作直到今年年底，目前正在考慮增加遠端工作的靈活性。 但是他認為在遠端工作這件事上，穀歌會採取保守的做法。穀歌預計會逐步復工，先讓10%-15%的員工回公司上班，然後可能會採取輪換的方法，讓更多的員工每週和隔周回公司上班。

微軟CEO Satya Nadella 也曾表示並不支持永久性遠端辦公，因為這可能會對員工的社交互動和心理健康產生負面影響。當你走進一次實體會議時，你會和你身邊的人自然而然地產生交談。而這種在場的體驗感很難被複製到虛擬世界中，此外遠端趕工將大大減少團隊成員之間的社交，這對員工管理和團隊建設不利。

蘋果公司的許多員工都是需要在公司實驗室工作的硬體工程師，尤其是因為公司產品的保密協定，遠端辦公困難重重。 此外，集聚辦公吸引眾多人才前往某一集中地點，在某種程度上也建立起了一個便捷的人才庫，比如矽谷。

目前大公司實行在家辦公也更多是因為疫情影響，一旦疫情限制解除，更多人可能還是需要回到公司上班。Twitter等科技大佬宣佈的也是部分員工可以永久在家，而不是全部，而且遠端辦公更像是一個選項而不是要求。

總結來說，遠端辦公對房產市場帶來的更能影響有：

1. 大城市因為一些人才搬離，房屋需求的降低，房價有下行壓力，但是因其社交屬性將滿足很多人，特別是年輕人的居住需求，有助於維持房價的穩定

2. 能夠滿足購房者個性化購房需求的房產市場，比如教育資源優良的城市郊區和二級城市的房屋需求增加，推升房價

3. 遠端辦公很難在短時間內在所有公司中實現，房價難有巨大的浮動。此外大城市的教育、娛樂和醫療等資源仍然有很大吸引力，現有的房產市場的波動也將會在疫情緩解後逐漸恢復