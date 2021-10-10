地產迷思 兒子不可依賴 財產怎安排？

裴思葛坐在Macy’s（梅西百貨 公司）西裝部的椅座上， 看著店員忙東忙西地為他帶來的兩位大學生丈量衣服的尺寸，跑進跑出地拿西裝給顧客試穿，她的心裡有很多感觸。她的兒子栗惜光在梅西百貨找到一個臨時店員的工作，為了給兒子捧場並且讓她的朋友享受她兒子在梅西百貨的員工折扣優待，裴思葛就到她的教會裡宣傳， 請教會裡的媽媽到梅西百貨消費，享受員工親屬的優惠。

女兒心智遲緩 需要照顧

裴思葛在教會裡人緣很好，她不但出身基督徒世家，還一直很虔誠地在教會裡奉獻。會眾都很相信她，很多教友便讓裴思葛代替她們到梅西百貨採買，讓裴思葛儼然成為教會裡Macy團購的負責人。 由於每個星期栗惜光在梅西上班的時候，總有一些人專門找他買貨，栗惜光的上司也對他另眼相看。

裴思葛育有一男一女。女兒名叫栗玉嬌。栗玉嬌生來心智遲緩。2021年她已經24歲了，還不能獨立生活。裴思葛把她留在身邊，讓她幫忙洗碗、掃地、存款、做點雜事。為了怕她跑到外面和不正當的人交往， 裴思葛讓他在教會裡服務。教會裡有一個組織是專門為智障、自閉的人所設立的，為了讓這些人不被帶壞，教會每天都為他們主持線上聚會及活動。

由於栗玉嬌參加教會的時間超過20年，教會讓她擔任智障兒童活動的幹部，讓栗玉嬌有參與感與使命感。栗玉嬌大約只有一般常人8歲左右的智力，裴思葛很清楚她必須撫養栗玉嬌一輩子。

兒子沉迷電玩 讓人苦惱

小時候栗惜光很好照顧，但是到了中學以後，他沉迷於電玩遊戲，每天都要玩到清晨3-4點，裴思葛怎麼講怎麼罵都沒用，話說重了栗惜光就威脅要自殺。每一年的暑假，栗惜光都要參加學校為成績不及格學生舉辦的暑期補習班才能升級，高三畢業之前還要參加英文補習班，成績還差一點就不及格，最後是老師放水他才畢業。申請大學的時候，沒有一間大學要錄取他，最後虧得裴思葛到處想辦法，栗惜光才勉勉強強上了紐約州立大學。

但是栗惜光還是沉迷於電玩，天天玩到清晨4-5點才上床，早上爬不起來上課，當然一年下來成績便在留級邊緣，第二學期結束後便休學了。休學之後每天便在家裡打電玩，裴思葛非常擔心他，便把他的履歷表寄到梅西百貨，申請臨時工的工作。

由於疫情期間各行各業找人都很難，梅西百貨毫不猶豫地錄取栗惜光。栗惜光上班的時間大部分是中午到晚上9:00。栗惜光一般都是睡到早上11:30 才起床，起床之後匆匆忙忙地洗臉穿衣，梅西百貨離家大約只有5分鐘的車程。裴思葛一般都要負責把他叫醒，開車在門外等他，開快車把他送到梅西百貨，讓裴思葛一點都省不下心。

18歲是學開車的年齡，栗惜光在16歲的時候，便瞞著裴思葛開了家裡全新的ACURA 在教堂的停車場練車，結果車子撞到教堂的牆壁，裴思葛花了4800元才把車身和被撞壞的電腦系統修好。今年栗惜光準備考駕照 ，他一拿到學習駕照之後，裴思葛便帶他到梅西百貨的停車場練車，偶爾從教堂回家的時候也讓栗惜光練開車。結果在倒車回家裡的後院停車的時候車身擦到樹叢，留下幾道明顯的刮痕，讓裴思葛心疼不已。

養兒防老？ 完全沒信心

按照栗惜光的意見，他想買一輛手排擋的舊車，自己翻修。雖然他自己還不懂怎麼修車，但是他相信他的朋友會幫他的忙。栗惜光說他要把舊車翻修成馬力強、速度快的酷車，但是根據裴思葛從教會裡的年輕人得來的消息，栗惜光希望翻修這輛車來飆車，讓裴思葛擔心不已。

讓裴思葛最傷心的是，栗惜光從來沒有為裴思葛著想。栗惜光縱使有時間也不願意幫她的忙，裴思葛對於以後年邁是不是能夠依賴栗惜光，完全沒有信心。

裴思葛的先生栗萬里5 年前罹肝癌過世，留下的遺產便是他們在Corona（柯洛娜區）價值大約80萬的住家（成本大約是25萬元）以及大約40萬元的存款還有在Woodside（木邊區）的一家小點。栗萬里過世之後，裴思葛獨立照顧小店來維持生活。栗惜光沉迷電玩不肯協助裴思葛料理店務，讓裴思葛非常失望，但是裴思葛也不忍責備栗惜光，也許他不幫忙看店會有更好的前途。

今年裴思葛已經58歲。她不止有三高的毛病，還有糖尿病以及眼壓的問題。她的朋友勸她把財產在生前轉移給她的子女，免得過世之後子女要上法院奔波。裴思葛在報紙上讀到一些遺囑和信託的法律文章，但是她覺得她有很多地方都不能瞭解，不知道從何處著手。

本案啟示：

1.裴思葛面臨的問題是很多將要退休的人面臨的問題。她有不可依賴的兒子以及必須照顧一生的女兒。以筆者的想法她如果沒做信託的話，她要有三長兩短，財產會由栗惜光和栗玉嬌平分。栗惜光是一個還沒成熟的年輕人，他很可能把他分得的財產浪費掉，或是不小心造成的責任（比如說因為飆車而帶來的意外責任），被債權人拿走。栗玉嬌心智有障礙，情況更糟，有可能法院要給她指派財產監護人。

2. 在這種情況下，筆者建議裴思葛成立一個不可撤銷的信託，把房屋、40萬的現金轉入信託裡。信託裡規定只要裴思葛還活著，一切處置由裴思葛決定。要是裴思葛過世，房屋由栗惜光以及栗玉嬌共同居住，只要栗玉嬌需要，栗惜光不得出售房屋。至於40萬的現金可以幫栗玉嬌買一份有紅利的人壽保險 。至於她的小店可以賣掉，把賣得的款項替栗惜光買一份有紅利人壽保險，兩份保險所生的紅利在裴思葛生前歸裴思葛支配使用。裴思葛仙逝之後給栗惜光以及栗玉嬌做生活之用。

3. 在信託裡的這些財產都有法律的保護，裴思葛一家人的債權人都不能對這些財產追償。

4. 當然裴思葛還可以做不一樣的安排。但是不論如何，裴思葛必須好好思考一下退休傳承的問題，否則後果會很嚴重。