產權過戶代表的一天 揭工作大不易

中午12時10分在法拉盛鬧區一棟新的商業大樓裡，葉小姐收拾了過戶會議桌上的廢紙、回紋針，把桌子弄乾淨之後，走出會議室，她看到房地產的買主和賣主以及律師們都還在等電梯。買主向賣主詢問房屋附近比較出名的餐館，希望當天晚上能到當地的餐館吃晚餐。這是當天葉小姐負責的第一個過戶，她很高興看到買主和賣主相處融洽。律師們在過戶前會把所有的數字以及細節工作 做好，雖然大約等了半個小時銀行才放款，但是全部的過戶手續在2小時10分鐘完成，還是差強人意。

過戶是一件很令人高興的事，賣主要搬到新房屋裡去，買主買到心儀的房屋。在這種一生難得幾次的快樂場合上，葉小姐很高興當作為產權公司的代表，見證當事人重要的時刻。疫情前每一次過戶完成，她都堅持和當事人握手道賀；向律師表達工作欽佩感謝。因為疫情的緣故，她就省掉握手，用揮手致意來代替。看到賣主買主欣喜的表情，她覺得工作讓她在情緒上有很大的收穫。

下一個過戶地點在長島，下午2時20分開始。葉小姐開車回Flora Park家裡，帶上18歲的兒子開車到過戶地點所在的Centerport。 兒子想步她的後塵當產權公司的過戶代表，葉小姐正在訓練他。當他們到達過戶地點時，才下午2時05分，離過戶時間還有25分鐘。

過戶的地點是一棟漂亮的民宅。因為一般過戶地點都在律師樓，葉小姐打電話給賣主律師，確定自己沒走錯。接電話的正是賣主聘請的袁律師，她告訴葉小姐，她沒有走錯；但是她來早了。仙特波特的海灘以及出名范德比博物館及植物園(Vanderbilt Museum and Planetarium)就在附近幾分鐘的車程，建議他們可以去逛逛。葉小姐便開車帶著兒子去范德比特博物館及植物園。因為疫情緣故，博物館當天沒有開放，葉小姐於是帶著兒子到海灘徜徉。吹著新鮮海風，雖然只有10分鐘，葉小姐覺得精神放鬆，業務給她的壓力全都消失了。

2時35分開始過戶，賣主律師的一隻大黑貓賴在用來做會議桌的餐桌上不走。賣主律師花了幾分鐘把牠請下桌，這隻大黑貓還是不願意走開，在眾人的腳下蹭來蹭去。過戶進行得很順利，兩位賣主的其中一人不能到場，但她簽署了一份代理權狀，讓到場的另一位賣主代理。根據公司規定，葉小姐打電話和未到場的這位賣主確定，她所簽署的代理權狀沒有撤銷，她也知道另外一位賣主當天正在賣她的房屋。到場的賣主撥通視訊電話，讓葉小姐和未到場的賣主通話，缺席的賣主確認她簽署的代理權狀依然有效，而且她也知道當天到場的賣主要代理她把房屋賣掉。

最後賣主要求，在過戶之後要多住八天。契約上規定，前五天賣主要支付給買主每天125元作為補償；過了五天之後，每一天賣主應該支付給買主350元。賣主希望買主能夠給一點折扣，買賣雙方律師討價還價之後，買主接受，五天之後每天250元的補償。雙方律師便根據兩邊的協定，把過戶牽涉的金錢數字確定，過戶便結束了。全部的時間花了1個小時45分鐘，算是正常。

葉小姐是一個很體貼的媽媽。過戶完已經快到吃晚餐的時刻，難得到這個風景漂亮的地方過戶，她想帶著兒子到一家像樣的餐廳吃晚餐，讓兒子留下深刻的印象。賣主律師告訴她，離那裡五分鐘車程有一家海邊餐館，雖然不是那麼出名，但是海景蠻漂亮的。葉小姐於是帶著兒子前往那家餐館，他們發現餐館坐落在一個小海灣上面，離海面大於20英尺，岸上的樹木繁密，灣裡的海水波浪不興，海草零星，一對天鵝悠哉悠哉地覓食，實在讓人心曠神怡。餐廳是義大利 菜，味道還不錯。兒子對義大利菜蠻熟悉，他點了一客義大利牛肉花式麵條給自己，一客鱒魚給媽媽。兩樣菜的味道都很好，葉小姐最中意的卻是餐廳現烤的義大利麵包，外脆裡嫩，還有一股濃厚的奶油香味，吃了回味無窮。 葉小姐趁兒子心情大好的時候，把一個星期來她和兒子之間的不愉快全都釐清。

回顧當天的工作，葉小姐算了一下，可賺到850元，欣賞了海景，參觀了波特市的海灘，到義大利餐館和兒子共進晚餐，和兒子談心，她覺得這一天過得非常充實。

本案啟示：

1. 產權公司的過戶代表(Title Closer)是一份華人 很不熟悉的工作。早年筆者過戶100次中，也遇不到過一位華人代表產權公司來過戶，原因可能是因為華人開產權公司的很少。

近年來華人漸漸地開起產權公司，慢慢也有華人當產權公司的過戶代表。

2. 產權公司的過戶代表是一分相當重要的工作。要是公司代表犯錯，產權公司必須要承擔後果。這些後果可能會造成幾萬元甚至幾十萬元的損失。產權公司是不肯輕易讓任何人當過戶代表的。

3. 產權公司的代表在過戶的時候，必須確定產權沒有問題，所有應該拿到的法律文件以及支票都要拿到。要是賣主有貸款還未付清，他必須幫賣主付清貸款，責任非常重大，工作也不少。想要當一個合格的過戶代表需要一位很好的師傅以及好幾年的實戰訓練；不是每一個人都能做到的。

4. 本案情節純屬虛構，如有雷同純屬巧合。(作者為紐約執業律師)