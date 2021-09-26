地產迷思／貸款難 不如找賣方融資

疫情期間商業貸款非常困難，如果買主找不到貸款，找賣主商量也是一條出路。(Getty Images)

翁先生在馬來西亞經營橡膠園已經是第三代了，他的家族事業不止是橡膠樹的種植園，還發展到連鎖餐館、建築業，可以說是馬來西亞相當有實力的企業體。2017年他在紐約辦理投資移民，打算將全家移民到美國。當然，家族財富的轉移到北美也是絕對必要的。

2019年他到紐約三次，物色適當的房地產。最後看上長島一處有35家商店的商場地產，業主要價2400萬元。翁先生覺得太貴，便把這筆生意擱下來。

2020年疫情 爆發後，這個商場關閉將近一年，業主雖然是很有實力的開發商，但是因為大部分他擁有的商業地產都關閉，貸款 卻不能不付，財政出現很大的危機，非賣出一部分，否則不能維持下去。結果業主選擇把這個商場的買價降低到1800萬元，翁先生覺得時機已到，便花4萬元聘請陳律師和業主簽署買賣合約。

契約裡規定買主要付180萬元定金。買主在契約簽訂之後有45天可以檢查房地產狀況以及其他的任何相關事物。要是買主不滿意的話，可以取消契約；同時買主在三個月之內如果不能拿到一般市價利息的900萬元貸款承諾書的話，買賣雙方都可以取消契約。

契約簽訂後，翁先生花了大約13萬元請環境檢查公司檢查商場有沒有受到汙染，請工程師檢查商場的房屋結構，同時聘請會計師以及財務專家檢查商場的財務狀況，雖然不是完全滿意，但也勉強可以接受。只是在申請貸款方面翁先生卻到處碰壁。他拜訪了12家紐約市 的大銀行，包括Chase、Bank of America、Wells Fargo、Citibank、Santander、M&T等大銀行，沒有一家願意貸款給他，不是說銀行的商業貸款部已經關閉很久還沒有新開張，便是說他們已經很久沒有貸款給商場地產。

最後翁先生只好找銀行以外的商業貸款機構。可是他發現這些貸款機構說話非常不實在，一般都是先承諾很低的貸款利息，同時收一筆錢去做估價。估價完之後，便用各種理由把利息調高。翁先生吃虧了幾次以後，還是沒拿到一份貸款承諾書。很快地三個月就到期了。翁先生不想花了這麽多錢之後還取消契約，但是也沒有足夠的金錢過戶，又怕告訴賣主要取消貸款的話，賣主會扣住他已交的180萬元定金不還，便諮詢陳律師應該如何處理。

陳律師想了一天，告訴翁先生，他的選項不應該只有取消契約或是過戶；還外一條選項便是向賣主誠懇地表示自己還是願意過戶，但是找不到貸款，請賣主給他一筆兩年的暫時貸款，一旦經濟好轉，銀根寬鬆，翁先生取得貸款便可將所有價款付給賣主。翁先生也覺得這個主意好，便授權給陳律師去進行。

本案啟示：

1.疫情期間商業貸款非常困難，所幸買賣商業地產不是打官司，沒有所謂的非贏即輸的問題。如果買主找不到貸款，找賣主商量也不失為一條出路。以本案的情形來看，如果賣主答應給買主貸款，至少賣主立刻可以拿到900萬元現金紓困，以後還可以拿到剩下900萬元的每個月利息，也是很大的幫助。賣主應該會慎重地考慮給買主貸款。2. 本文情節純屬虛構，如有雷同純屬巧合。(作者為紐約執業律師)