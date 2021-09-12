LLC非信託 減遺產稅差很大

薛先生是早期來法拉盛 定居的華人，1993年他在皇后區可樂娜Corona買了他的第一棟住宅；2004年他又在北法拉盛工業區買了一棟工業房，作為他建築公司的基地。這兩棟房屋，薛先生都是用他和太太的名字購買的。

薛先生購買工業房的時候才47歲，當時他兒子只有12歲。薛先生雖然只是初中畢業，但是他很注意減稅和遺產稅的問題。報紙上偶爾登有律師撰寫的信託的文章，他都很努力地研讀。只是讀了半天，他還是不瞭解信託的法律意義，只知道做了信託有很多稅務的好處和傳承的方便。

2007年，有一天他到自己的會計師那邊遞交報稅 文件時，會計師向他推薦使用責任有限商號(Limited Liability Company，以下簡稱LLC)的法律實體來擁有房地產 的產權，告訴他各種LLC在稅法上的好處。薛先生聽得也不很明白，他只記得會計師告訴他，他以營造房屋為生，隨時都會有工程責任問題；如果要避免責任又減稅，他應該成立一個LLC來擁有它的工業房地產。

成立LLC 98%產權給12歲兒

會計師建議他和太太兩人各擁有1%的LLC權利，讓他的兒子小薛擁有98%的權利，等薛先生百年之後，小薛就不必到法院去申請繼承這棟工業房屋。薛先生不太懂會計師這一番話的全部意義，他只記得，會計師告訴他LLC可以保護他免予受到營建責任的拖累，又可以把絕大部分的房地產的權利傳承給小薛，他應該把他的工業房的產權轉讓給一個LLC。

既然專業人士這麽說了，薛先生當然要採納他的建議，於是他讓會計師協助成立了一家LLC，把98%的產權給了小薛，自己和太太擁有總共2%的會員利益(membership interest)；以後所有關於他的工業房的稅都用LLC來報。在他的腦子裡，他把減稅和遺產規畫兩件人生大事都處理掉了，覺得非常滿意。

2021年6月，他到鐵律師事務所為他申請弟妹來美的移民案件補材料的時候，他和鐵律師談起用LLC擁有房地產的好處，鐵律師告訴他，根據鐵律師的瞭解，如果要用LLC來擁有房地產的話，光成立一家LLC來報房屋的稅是不夠的， 他還要把房屋的產權轉給LLC。具體怎麼做，鐵律師也不完全明白，於是介紹了一位原先就認識的專做房地產的費律師給他服務；薛先生把有關的LLC資料都交給鐵律師。鐵律師給費律師打了一通電話，請費律師把薛先生的工業房的產權轉到LLC，費律師在電話上滿口答應。鐵律師掛完電話之後，就把所有有關的資料都用電郵送給費律師。

成本轉嫁 出售要付所得稅

一個星期之後，費律師把產權狀做好，小薛到費律師的辦公室裡拿產權狀的時候，費律師很仔細地比對所有法律文件上的資料，向小薛提出一個問題。根據LLC裡的資料，薛先生夫婦只有2%的會員權利，小薛有98%的會員權利；要是產權無償從薛先生夫婦直接轉到LLC名下，薛先生夫婦買入工業房的成本(約83萬元)就會轉給小薛。這筆房地產現值120萬元，要是薛先生百年之後，這筆房地產價值是160萬，如果當時小薛把這筆房地產用160萬元賣掉，他會有77萬元收入，要支付大約25萬多元資本所得稅。要是薛先生把房地產的產權放到一個信託裡，這27萬元的資本所得稅完全可以省掉。

小薛的教育程度是高中畢業，法律知識有限。薛先生一直都告訴他，這筆工業房產的產權放在LLC，既可以保護它免受工程意外的法律責任拖累，又免掉小薛以後到法院認證遺囑或執行遺產的各種麻煩；但是薛先生從來沒提到小薛要交25萬多元的資本所得稅。這時候，小薛開始感覺到他爸爸把LLC誤認為信託，以為房地產放到LLC就是放到信託，他應該請父母和費律師好好談一談。

本案啟示：

1. LLC和信託是兩種非常不同的法律個體。LLC 在法律上可以享受會員的權利，承擔會員的義務，和公司corporation的概念類似，只是，它的盈虧完全可以轉給會員；稅款完全由會員支付。但是LLC有法律責任的時候它可以保護它的會員不受法律的追訴，可以說有公司和合夥的好處。

信託則不一樣，它的法律基礎建立在契約上。信託成立人把財產交給信託管理人管理，信託管理人根據信託的規定管理財產。如果信託裡規定，信託財產只能歸設立人或其他受益人享用，債權人便不能對信託財產求償。這是信託的保護功能。

2. 放在信讬的財產既不是成立人所有，也不是信託管理人所有，信託管理人只是信託所有，所以信託受益人在拿到信託財產的產權之前，不繼承信託成立人的成本。要等到信託受益人真正拿到信託財產的產權之後，他才是財產的所有人。比如說信託成立人是父母，受益人是子女，信託規定成立人過世之後，受益人才能取得信託財產的所有權，那麼在父母過世之後，受益人取得財產的時候他的成本便是該信託財產的當時的市價。這是信託的減稅功能。從這一方面來說，信託的功能比LLC更適合薛先生。

3. 薛先生只成立了一個LLC來報他的工業房的稅是不夠的。產權上的名字是薛先生和他太太，這棟房屋便是他和他太太的，他們必須要用他們自己的名字報稅，不能用LLC來報稅。他們必須去稅務局更正。

4. 薛先生要想達成保護、減稅以及傳承的目的，唯一的辦法便是把產權轉到信託。(作者為紐約執業律師)