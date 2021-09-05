地產迷思╱冒進投資 當心傾家蕩產

2014年8月15日清晨，呂先生漫步在長島北岸的山肯草原公園(Sunken Meadow Park)沙灘旁，幾天前他在佛祖前跪拜稟告，他工作 15年的公司剛剛把他解雇，面臨人生的十字路口，不知道要怎麼辦。當天晚上他就夢見佛祖來告訴他，不要擔心，一扇門關了，會有另外一扇門打開，還有更好的工作等著他，夢境一直在他腦海裡徘徊。海邊漫步讓他思路更加清晰，既然佛祖已經清楚告訴他，有更好的機會在等著他，所以他不著急找新工作，要把時間精力用來修道和侍奉佛祖。

呂先生是哥倫比亞大學畢業，紐約大學的企業管理碩士。1999年畢業後，進入一家美國大型房地產 公司，管理商業地產。他從事務員做起，三年後升為部門經理，五年後升為區域經理，管理的大型商業房地產遍布美東。公司給他優厚的薪水加上紅利，他對這份工作十分滿意，希望一直做到退休。

中年失業 寄情宗教

呂先生從2008年起接觸布魯克林的一個修道會，道場供奉佛祖釋迦牟尼，每星期四晚上聚會，道友們身穿黑色粗布衣服，享用完會堂提供的素菜之後，便齊聚聆聽資深的道友們講道。修道會的宗旨是藉由研讀中國的寶貴道德書籍，修心養性，最終可以達到精神升級，靈魂不滅，和佛祖同在。會裡虔誠的會眾大約有100多人，布魯克林分會外，長島、康州、新澤西州還有其他分會。信徒從街上販賣預付電話卡的小販、建築工人到連鎖糕餅店的老闆都有。

剛開始的前兩年，他每星期都參加聚會，聽講師講解他熟悉的禮運大同篇、論語、孟子、三字經、弟子規等，他覺得很親切。兩年後因為他是會裡少數的高級知識份子，加上從小就熟讀四書五經，會裡便要求他講道，他也欣然接受。呂先生口才很好，人又很誠懇，很受歡迎。

修道會不止是修道，會員們還聚資一起投資 做生意，一起買了幾棟住宅大樓，開了托兒所、素食餐館，進出口公司等，儼然成為一個組織鬆散的企業體。呂先生因為有房地產管理的經驗，很得到會眾的尊敬。

有一些會眾沒有身分，呂先生便幫他們在朋友的公司裡安插職位，幫這些道友們辦身分，受他幫助的道友都很感激，他卻完全不以為意。很快地他在修道會裡有為數不少的追隨者，修道會也對他倚重有加。

投資礦場 誤判風險

2014年夏天，房地產公司覺得呂先生薪水太高，比他資淺的同事可以接手他的工作，便把他解雇了。當時呂先生大約有150萬元積蓄，全投資在股票、基金上；住宅還有40萬元貸款未付清，可以說是衣食無憂。呂太太是護士，頗有音樂天賦，不需要她承擔家計，於是參加了一個合唱團。兩夫妻有一子一女，兒子讀初中，女兒讀小學。既然得到佛祖託夢，呂先生便不去找新的工作，他和他太太的大部分時間都花在會裡的幼稚園以及其他的企業上，做免費的服務，求的是心靈淨化，靈魂不滅。

2015年一位同學告訴呂先生，自己投資非洲銅礦，賺了很多錢；剛好有一個非洲的銅礦場，場主年邁要出售，呂先生如果有興趣，只要花35萬元便可取得這個銅礦所有權，同學還提供了這個銅礦的相關資料。呂先生研讀後，發現這個銅礦確實是好生意，便毫不猶豫地把它買下來。其後的三年，因為礦場需要，他把所有的積蓄都投下去，還跟幾位朋友總共借了大約70萬元；以前受他幫忙的修道會會眾，也有人投資他的銅礦。

2017年，他告訴投資人，這個銅礦所產的銅已經裝船運往中國，只要船靠岸，他就可以拿到貨款；大家都可以大賺一筆，投資人可以分到投資額一倍的利潤。

背負債務 房屋法拍

三個月後，投資人找他要錢，他說載銅的船被扣押在法國，有一些手續問題需要處理，請投資人耐心等待。又過了三個月，投資人還是拿不到錢。呂先生告訴他們，他要親自飛一趟非洲和法國，處理船被扣押的問題。2017年10月，呂先生花了兩星期去了一趟非洲和法國，回來之後投資人們再去找他，他只說銅礦出了問題，投資暫時是拿不回來了，卻一點都不肯透漏細節。這些投資人不肯接受這樣不明不白的結局，就對呂先生大吼大叫。

以後的日子呂先生很不好過，修道會雖然並未禁止他繼續講道，但是有些投資人會到會裡向呂先生討錢，發攻擊他的傳單，說他是騙子；後來他就不去修道會了。2018年他的房貸付不出來，銀行法拍他的房屋。2019年他被診斷有胰臟癌，半年後過世。過世之後，他的兒子要上大學沒錢交學費，他太太向修道會的會眾求助，但沒人肯伸援手，呂太太只好回娘家向哥哥低聲下氣地借錢。

本案啟示：

1. 一位資深的企業管理專家沒有任何的退休規劃、遺產規劃，身後留下一大堆債務，是筆者身邊發生的真實的故事。這個故事告訴我們，即使受過高等和專業教育，有些人還是未做退休規劃、遺產規劃。

2. 到底非洲的銅礦是不是騙局，我們不得而知，但是跨國投資自己一無所知的銅礦，確實是一件非常冒險的事。出了問題，血本無歸，呂先生的投資太過大膽。

3. 人到中年，財務規劃要步步為營。要是當初呂先生有150萬元積蓄時，能把50萬元以及房屋放在信託裡，作為他以及家庭成員的專用基金，不管以後他欠債多少，債權人都不能拿走信託裡的錢，至少他的房子不會被法拍，信託還能支付兒女的大學學費；呂太太找份工作，一家人可以維持最低的尊嚴。

4. 本故事情節純屬虛構，如有雷同純屬巧合。(作者為紐約執業律師)