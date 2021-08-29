用法拍逼合夥人付錢 下下策

「你再不付錢，銀行就要把樓拍賣掉了。」任先生狠狠地丟下一句話，就把電話掛掉了。

67歲的任先生除了在紐約市 布魯克林區擁有兩家炸雞店外，在皇后區還擁有一家家具行，在老一輩的華人裡，他算是一個成功的例子。像絕大部分的成功華人一樣，他大部分的積蓄都拿去買商業房地產。2008年他和他的合夥人在布朗士 買下八戶相連的商業樓。當一切正常的時候，光這些商業樓每個月的租金收入便有1萬4000元。

任先生喜歡喝酒，對酒很有研究，他有幾位酒友，都是事業有成的中年人，每個月一次聚在一起品酒；他的合夥人便是他以前的酒友。任先生要買下布朗士商業樓的時候，由於資本不足，在喝酒聚會上談起這件事，其中一位酒友路先生，是做進出口生意的，剛好也在找投資機會，兩個人便合夥買下這八戶商業樓。由於路先生經常不在美國，管理房屋的事便由任先生來處理，每個月的分成任先生拿55%，路先生拿45%。投資商業樓以來，每個月任先生收到房租之後，便給路先生45%；兩人偶爾聚聚喝喝好酒，日子過得很愜意。

2020年3月紐約市因為新冠肺炎封市，房客們也停止做生意，過了一兩個月，房客們便停止支付房租。任先生收不到房租，但是貸款 和地稅還是要付，貸款還欠大約220萬元，每個月的本金和利息大約是2萬元，地稅每個月大約是1萬5000元；也就是說，任先生和路先生每個月要支出3萬5000元。任先生是一位很負責的人，不管經濟怎麼困難，每個月他一定把該付的錢付出來；但是他只是50%的股東，必須要路先生把他一半的銀行貸款以及地稅也付出來，政府和銀行才能拿到所有的款項。當任先生向路先生要求拿出他的一半時，路先生說他所有的生意都停擺了，實在沒錢支付，請任先生先墊。任先生是一位好商量的人，而且自己手上也有現金，便替路先生墊了幾個月。

幾個月後，任先生的現金墊光了，路先生還是不拿錢出來。任先生開始著急。先是打電話爭吵，後來親自到路先生家裡催討，都沒有效果。2021年2月，任先生實在付不出貸款和地稅，他面臨兩個選擇：1. 向他在湖南的父母兄弟姊妹調頭寸；2. 讓政府和銀行法拍他的商業樓。任先生很清楚，他的家族在湖南有相當的實力，只要他開口，讓他們借給他二、三百萬美元的頭寸絕對不是問題。他可以先把銀行的貸款付掉，減輕壓力，再等經濟回暖，到頭來一切都會好轉；但是他很不願意自己像冤大頭一樣，把所有的責任都擔在自己的肩膀上，路先生沒有理由不承擔一半的責任。

幾經思考，他採取了一條折衷的方案：一方面向親屬求援，一方面讓銀行法拍，逼路先生分攤月付。於是他從2021年2月便停止支付銀行的每月還款。銀行2021年5月便對任先生提起法拍的執行程序；誰知路先生依然一文不拔。

任先生這時候發現情況不妙，第一，他必須要聘請一位律師來為他商業樓的公司和他自己辯護，律師收費550元一個小時，定金要先付3萬元。第二，公司放在銀行裡的周轉金以及政府賑災發的大約50萬美元全部被銀行凍結。第三，任先生的信用分數從820分一下子掉到620分。任先生在其他銀行裡還有商業貸款，要是這些銀行知道他的信用分數一下子掉這麽多，很可能立刻收回信用貸款，這下子他的炸雞店和家具行的生意都要出問題。第四。銀行的利率本來是4.9%，由於他未按時還款，現在一下子漲到24%；而且他還要付銀行法拍的律師費。任先生一看情勢嚴峻，不知道如何是好。

2021年6月，任先生的親戚墊匯了250萬美元給他。任先生便想要把銀行的貸款付掉，於是和他的律師商量。他的律師說，銀行律師願意接受他的還款，但是要他支付剩下欠款，還要支付從2021年2月到全部付清時的24%利息，加上律師費1萬5000元。也就是說，除了原來的銀行月付之外，他還要至少多付15萬元罰款利息以及律師費才能把銀行貸款還清；任先生到這個時候已經完全懵了。路先生仍然不肯分攤一文月付，銀行向他開戰。路先生的律師告訴他情形不妙，縱使任先生自動還款，除了要多付很多錢之外，路先生的信用也沒辦法恢復到法拍之前的情況。

本案啟示：

1. 法拍絕對是一條不歸路。一般情形下，和銀行上法庭，吃虧的都是貸款人。用法拍來逼迫合夥人分攤月付，絕對是一條異想天開的思路，後果對貸款人絕對是不堪設想。

公司法上對於合夥股東不肯分攤公司的虧空，有很完善的規定。墊付款項的股東可以提起結算之訴，要求應分攤虧空而未分攤的股東把股份讓給墊付的股東，或是在公司的房地產出售之後，讓墊付的股東多分一些公司所得的價款；所以說任先生的吃虧是暫時的。可是用法拍來逼迫合夥人分攤虧損，是一種同歸於盡的做法。

2. 一般人在找合夥人的時候，都未想到情況改變的時候，應該如何處理。「好和容易好散難」，找到合夥人簽合夥契約的時候，除了應該把合夥的關係訂好，還要把拆夥的條件先談好。

筆者所看到的合夥絕大部分後來都是拆夥的。有的是和和氣氣地拆夥，但是很多都是吵吵鬧鬧地拆夥。要是在合夥契約上把拆夥的條件先寫好，說不定拆夥之後還可以做好朋友。

3. 本專欄情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。(作者為紐約執業律師)