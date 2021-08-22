地產迷思​／嚮往《湖濱散記》他蓋山林小屋 捐地獲減稅

陳先生是一位成功的旅館 開發商，他的眼光很準，過去20年來在紐約州 、康州以及新澤西州開了大大小小10間旅館，生意都不錯。他喜歡寬闊的土地，不願意過城市裡的生活。而且他每天都要運動，網球、高爾夫是他的最愛。他所有的旅館都是在大城市的郊外，這些生意為他賺了不少錢，而且在工作之餘他還能就近打球。他的旅館對社區活動都很熱心贊助，所以陳先生在他旅館所在的社區算是一位很受敬重的成功生意人。

嚮往《湖濱散記》生活

但是陳先生一直想過隱士的生活，他年輕時讀過美國 作家梭羅的名著《湖濱散記》，裡面描述湖邊森林的隱士生活，讓他嚮往不已。生活無憂、每天重複的商業行為讓他越發珍惜林園的寧靜。

經過半年的尋找，他在紐約州上州離紐約市大約兩個小時車程的地方看到了一塊地，大約有52英畝，完全沒開發。由於離這塊地大約3.5英里的地方，有塊40英畝的土地曾經被一家化學公司傾倒化學垃圾，導致附件的地價很低。整整52英畝只賣3萬2000元，也就是說平均一英畝只賣615元。和汙染源相距5英里的地方，土地市價大約是5000元一英畝。生意腦筋動得很快的陳先生立刻對這塊地產生興趣，他花了兩天把這塊地全部走了一次，發現這塊地完全沒有汙染，他立刻決定把這塊地買下來作為他隱居的林園。

捐慈善團體 地價免稅

賣地的手續進行很快，不到一個月，陳先生就成為這塊地的主人。有一天他和朋友嚴律師談起這個買地的經過，嚴律師便問他，有沒有興趣成立一個保護環境的非營利團體。，這塊地分成20塊，每塊2.5英畝，每一年捐一塊地給這個慈善團體。嚴律師解釋，所有捐給慈善團體的土地價值都是免稅的。由於小塊土地比大塊土地裡同等面積的價值要高，第一塊土地的捐贈可以讓陳先生得到大約2000元的減稅，以後由於時間推移，汙染土地的清理等等因素，他的土地價值還可以上漲。根據嚴律師保守的推測，要是陳先生在10年之內把土地的三分之一捐給他自己的慈善環保團體，他至少可以拿到2萬元以上的減稅。

嚴律師強調，除了陳先生為自己在地上蓋一間小屋之外，這塊地上不准有任何開發行為。這也是陳先生所希望的事，正好一舉兩得，可以說是老外說的「既擁有蛋糕，又可以把蛋糕吃掉」(have the cake and eat it)。

陳先生一聽，茅塞頓開。原來所謂的慈善、保護環境、免稅和自己享受山林的原始風味互不衝突，真是喜出望外。

本案啟示：

捐財產給慈善機關是美國三大省稅的法門之一。捐獻並不表示捐獻人要做出真正的犧牲，本案便是一宗很好的例證。