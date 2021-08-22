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地產迷思​／投資商業樓 疑點太多不買了​

黃啟源

思女士過去3年來一直在購買投資房地產，她在網上找最便宜的房地產，不論是在皇后區、布魯克林、長島她都可以接受；只要價格便宜，不論住家商業她都願意考慮。去年在布魯克林海邊、那蘇郡(Nassau County)東邊以及蘇佛克郡向銀行以及私人買了一些便宜的房地產，裝修之後幾個月內便轉賣出去。如果一時轉賣不掉，便出租，只要投資的結果有正向的現金流便可以了。

沒使用執照 房屋破沒水電

3年來，她賺了一些錢，也累積了一些經驗；膽子也大起來了。兩個月前有一位經紀帶她去看皇后區海邊的1棟破敗的房屋，這棟房屋的面積比她以前購買的都大；大約是皇后區一般房屋的三倍大，土地也有100X100大小，四四方方。只是屋裡面已經不能住人，因為是在1938年以前建的，沒有certificate of occupancy(使用執照)。房屋破敗，沒有電，也沒有水。

根據經紀的說法，這棟房屋所在地區的區域畫分(Zoning)是商業用地，可是思女士看到兩條街內的房屋都是住宅，沒有商業建築，一直要到兩條街以外才有商業房屋。經紀又說，這棟房屋以前是六家庭的房屋，如果思女士要建六家庭的房屋一定沒問題。

6個家庭vs.6個收入 搞不清

地主要價65萬元，根據思女士的算法，蓋個六家庭的房屋，大概還要投入60萬元，所以成本約要130萬元。建好之後，市價大約220萬元，所以她認為至少有90萬元利潤，非常好；要是能夠建成商業樓，那價格會更好。

思女士本著這個念頭去找建築師諮詢。建築師告訴她，不能保證這棟房屋能建商業樓或是6個家庭。房屋局的資料是6個收入，不是6個家庭。思女士一下子蒙了，為了弄清楚起見，她去諮詢了另外3位建築師。其中兩位建築師的意見和第一位建築師一樣；第三位建築師卻認為，這塊地上可以至少建六家庭的房屋。

令思女士不瞭解的是，6家庭的房屋與6個收入有什麼不同，於是她去諮詢自己的律師。律師告訴她，原則上6個收入的房屋不見得是六家庭的房屋。有些房屋可以按房間出租，但是不是六家庭。但是基本上這種使用法只有非營利團體的屋主才有可能利用，思女士是不合格的。

思女士前思後想，心裡很不踏實，便決定不買了。

本案啓示：

有關建築的法令相當複雜，不要說投資人搞不懂，連建築師之間的意見都可能不一致。一位年紀大一點，作風穩健的投資人碰到這種情形，可能裹足不前。房地產經紀的話只能做參考，不能依賴。做最壞的打算，如果這棟房屋只能蓋一家庭用房屋，思女士大概賺不了什麼錢。

忙碌一陣子，花錢、擔憂卻賺不到錢，是最糟的投資結果。雖然有可能賺大錢，但是在疑點太多的情形下，思女士決定不買，也不算是錯誤的決定。（作者為紐約執業律師）

 

投資 房地產 皇后區

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