地產迷思／德州遺產繼承 爭執怎處理？

丁先生在中國的時候，曾在軍隊裡當汽車機械兵14年。1993年他到紐約，在皇后區法拉盛開了一家修車廠。車廠占地1萬平方英尺左右，房租大約是6000元一個月。房東 是一位80多歲的猶太人。這位猶太人沒有兒女，老伴後來在2004年過世了。每個月的1日到5日之間，房東會給丁先生打電話，問他房租準備好了沒有；如果房租準備好了，房東就會親自來拿。

房東去世了 沒人來收租

因為丁先生修車的技術不錯，人緣好，修車廠的位置也很方便，生意一直很不錯。到了2008年7月，房東突然不再上門來要房租。過了兩三個月，房東也沒來出現。丁先生給房東打電話，也沒人接。後來丁先生打聽的結果是房東已經去世了，因為沒有遺族的緣故，也沒有人來向丁先生收房租。

之後的事情怎麽樣，沒有人知道。只知道2011年丁先生以屋主的身分把修車廠的土地賣了432萬元，買主2013年在這塊地上蓋了一棟12層樓的共同公寓，以42萬到60萬元一套的價格，一套一套地賣掉，大賺了一筆。

本來是房客 怎變成屋主

有好事的人好奇丁先生本來是一位房客，怎麽房東過世後變成屋主。他們到皇后區土地登記處去查，發現2009年4月，丁先生到紐約市皇后區登記處登記了一份土地所有權狀。上面載明猶太房東在2008年6月簽署這份產權狀，把土地的所有權贈送給丁先生。丁先生的朋友問他，怎麽有這樣的好運，平白從房東那裡得到一份價值數百萬元的房地產贈與。丁先生只淡淡地說，房東是自願給他的，一切都合法。有些人懷疑這其中有問題，但是因為房東沒有繼承人，沒有人出來和丁先生爭執。這件事便沒有人過問。

得到了432萬元賣土地的價款之後，2014年到2016年間，丁先生在皇后區用全現金買了3棟一家庭房屋，一棟自住，兩棟出租。他又和德州 的親戚合買5棟一家庭的房屋，每棟他都有50%的權利。

在紐約買的房屋，地契上的名字都是丁先生夫婦兩個人。丁太太是一位腦筋不複雜的女性，高中畢業，她的主要工作便是打理家務，帶兩個子女，房屋的事她不瞭解，也沒參與。一切都是丁先生在處理。

地產坐落德州 處理麻煩

至於德州的5棟房屋則由丁先生的合夥人處理，產權證上只有丁先生及合夥人兩個名字。丁先生有了這些投資地產，就很體面地退休了。投資地產的收入就夠他全家生活所需，他悠遊度日，朋友們都很羡慕他。

2020年5月他染上新冠肺炎，2020年8月過世。2020年10月丁太太辦完喪事之後，丁太太發現她必須在紐約聘請一位律師處理紐約的遺產。由於在紐約的遺產幾乎全都是房地產，而且產權狀上都有丁太太的名字，處理很容易，花了大約5000元律師費，費時大約八個月左右，便把所有的房地產的產權都換成丁太太和兒女的共同名字。

至於坐落於德州的地產，她必須聘請一位德州的律師處理，相當麻煩。幸虧丁先生的合夥人找到一位有12年處理遺產經驗的Theresa（特律師），但是這只是事情的開頭。根據德州的法律，如果亡者有父母或兄弟姊妹（亡者的親戚），亡者的親戚可以和配偶分亡者的固有財產。所謂的固有財產指的是亡者專屬的財產，比如說亡者從父母繼承得來的財產或是亡者在結婚前得到的財產等。

一般程序是法院要為亡者的親戚指定一位監護人，這位監護人要通知亡者的親屬，請亡者的親屬指認亡者的固有財產，所有的費用都從遺產中扣除。

遺產放棄書 家屬拒簽

德州的法院指派了監護人之後，監護人便發通知給丁先的親屬。他親屬總共有四個人，都是兄弟姊妹。丁太太只有在2016年丁先生請他們到美國來玩的時候，見過一次，對他們非常不瞭解。

這些親戚有的聽到丁先生過世，他們可能可以分到遺產，就要求丁太太先匯一大筆錢，他才願意簽遺產放棄書；有的雖然沒跟丁太太開口要錢，但抱著觀望的態度，不給丁太太簽遺產放棄書。還有一位丁先生的妹妹，拒絕接丁太太的電話。

其實丁先生的所有遺產都不是固有財產，他的兄弟姊妹完全沒有權利繼承。丁太太和特律師在半年裡打了上百通中美越洋電話，才拿到3封放棄遺產繼承的信。丁先生的妹妹說什麼也不接丁太太的電話。根據特律師的說法，既然丁先生的妹妹不肯簽遺產放棄書，這個案件只好等法院開庭。

這宗案件到此已經耗時10個月，丁太太也付了大約1萬5000元律師費。雖然她相信自己最後可以拿到這五棟投資房的產權，但是精神上的折磨讓她在這段時間之內頭髮白了一半，可以說是心神交瘁。

本案啟示：

丁先生平白取得房東的遺產，內情如何，恐怕永遠成謎。

當然有人相信丁先生版的故事，但是有一些人持懷疑的看法。甚至有人認為丁先生的產權狀是偽造的；但是不管如何，這件案情沒有苦主（紐約州 政府除外的房東法律上的繼承人）。紐約州政府又不會主動調查，沒有人可以挑戰丁先生繼承的合法性。

要是這位猶太房東當初懂得利用信託，這種令人猜疑的事也不會發生了。

要麼他在信託裡明明白白地把房地產送給丁先生，要麼送給別人或是捐給慈善機關，清清楚楚。

3. 丁太太把紐約州的遺產的所有權狀加上兒女的名字，有幾個問題：

A. 兒女如果未成年，紐約的保護未成年人的法律規定，父母如果要處理兒女的財產必須要經過法院批准，這套程序費事昂貴，一旦未成年子女的名字加入產權狀，房地產等於被凍結，父母不得代兒女處理。

B. 縱然是兒女成年，年輕的子女身心不成熟，財務不穩定，很可能闖禍負債，兒女名下的財產可能被債主追償而損失。

C. 既然是得自父母的贈與兒女被贈送的房地產的成本是父母的成本，如果兒女要賣出被贈與房地產，他們可能要支付一大筆資本利得稅。如果丁太太懂得將遺產放到信託裡，以上這三種問題便都不存在，而且信託還保證信託的財產只有受益人才能使用，不論是丁太太或者是其他的受益人的債權人都沒辦法拿到信託裡面的財產。

4. 要是丁先生生前把他德州的投資地產放到信託裡，丁太太現在所遭受的折磨都可以省下來了。

5. 本案情節全書虛構，如有雷同純屬巧合。（作者為紐約州執業律師）