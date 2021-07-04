新冠肺炎疫情封市後 房客變老賴 驅趕一波三折

2021年6月3日早上11:05，裘律師握著話筒等法官接聽他的電話。這是新冠肺炎爆發，法院關院一年後，他在網上第二次出庭。

這宗案件牽扯到長島Woodbury的一棟豪宅。房客是中年的法國裔電腦軟體設計師，兩夫婦和一兒一女，四個人住在一棟占地1萬平方呎，建地4276平方呎的一家庭房屋。房客2017年4月和房東 簽訂租約，房租每個月6200元。剛開始的一年半，房客每個月準時交租；到了2018年下半年，房客開始遲付房租。

要房東先修屋才付租

房東是一位中國來的投資人，常年住在上海，幾年也沒回到紐約來一次。房東委託管理公司向房客催討租金 ，房客就以房屋失修為理由，要求管理公司修理後再付租金；但管理公司修理好房屋，房客還是拖欠房租。實在逼急了，房客就付一、兩個月租金。到了2019年9月，積欠的租金已超過6萬元，房東才決定起訴。

管理公司委託裘律師處理這宗案件，他在一個星期內把起訴書送到法院。沒想到房客接到訴狀之後，立刻寄2萬元給裘律師，同時寫信說明房屋有很多問題，要求裘律師轉給房東處理。裘律師是房地產專家，他體諒房東可能真的有修理房屋的必要，便和房客的律師約好，實地去檢查有沒有修理的必要。

檢查房屋當天，裘律師和房客檢查過整棟房屋，確定有五樣東西要修理，包括熱水爐、陽台、前門的台階、下水道系統、花園的噴水系統等，修理費用總共約1萬2000元。裘律師向房東報告，房東授權管理公司找工人修理。房客也答應一個星期內再付2萬元租金給房東，等修理工作做完之後，再付積欠的房租。

一個月過去了，房客答應的2萬元租金沒有寄到，管理公司就把修理的事暫時按下不做。到了2019年11月，法院開第一次庭，房客當場交給律師1萬5000元，要求管理公司立刻開始修理工作；管理公司答應了，法院把開庭延到2020年1月。

法院開庭因疫多波折

一個星期後，管理公司派人去修理房屋，房客不讓修理工進入，因為房客認為那些修理工不可靠；他要求管理公司用他選定的修理工，可是房客找的修理工比管理公司的修理費貴一倍，管理公司非常生氣。法院開第二次庭時，房客當場交8000元租金，但是堅持所有的工人都必須是房客雇用的；管理公司請示房東，沒想到房東同意了。法院就把第三次庭定在2020年3月18日。

當天裘律師到了長島Hempstead的房東房客法院，才發現因為法院因疫情 緣故而封院；到底什麼時候才會再開，沒有人知道。萬般無奈，裘律師只好警告到場的房客和房客的律師，雖然法院封院，但是房東有房客的社安號碼，且房客是有正職人士，最好還是把房租交清，否則一旦房租積欠太多，法院判決下來，房客的財產會被查封。房客的律師說，他會和房客好好談這件事。

到了2020年9月，裘律師接到法院10月26日開庭的通知。當天早上裘律師準時出庭，發現法院門口貼著一張紙條說，所有的開庭都延到2021年4月28日。管理公司的代表大為懊惱，裘律師很嚴肅地告訴到場房客的律師，積欠的租金已經超過12萬元，一旦判決下來，如果房客再不付房租，就會有追債公司追著房客一輩子，房客的一生可能就毀了；房客的律師只是說，他會和他的客戶好好商量。

今年4月5日，裘律師收到法院通知書，告訴他4月19日改在Google Meet上開庭。裘律師依照時間上線，被告律師上不了線，用電話開庭。裘律師告訴法院，這宗是驅趕房客（holdover）的案件，不只是要租金（non-payment）的案件而已，而房客對房東驅趕的訴求沒提出任何答辯，請法院判決要房客搬出。房客的律師承認，對驅趕房客的訴求未提出任何抗辯，對房東要求清償積欠超過16萬元的房租也未有任何答辯，只說房客染新冠肺炎，又失業，要求法院給房客兩個月搬家。法官告誡房客律師說，房東每一年要支付3萬5000元左右的地稅，房客不付租金是不對的，但是還是給房客兩個月的搬家時間，延到6月3日再開庭。

房客終搬走但未還錢

到了開庭日，法院的網路有問題，裘律師沒辦法上網，打電話出庭。裘律師重申房東的立場，要求法院把房屋的占有權判給房東。這時房客的律師說，房客已於5月底搬出，房東可以取回房屋。裘律師向房客的律師要鑰匙，房客的律師說他沒有。裘律師便要求房客的律師給房東換鑰匙的許可權，房客的律師同意了。接著裘律師要求法院判決房客須清償積欠房東的17萬2000元。房客的律師表明，他無權同意。法官說如果房客未出庭，法院無權在線上作出房東房客欠租的判決，於是把下次庭期定到9月，要求雙方出庭開實體庭。

本案啟示：

1. 本次驅趕房客是裘律師在2020年法院封院之後驅趕的第一家房客。在封院的一年多的時間裡，不管是不是真的受到新冠肺炎影響，有意欠租的房客大多數趁這個機會拒交房租，讓房東吃盡苦頭。現在很多政府機關都開門了，有一些房客知道好日子已經要過去了，能搬的就識相地搬走了。

本案雖然是房客自動搬走的，但是相信他是因為知道再拖也拖不了多久，才搬走的。

2. 等法院開門之後，相信驅趕房客、追討租金的案件會非常多。不過法院會慢慢恢復正常，會陸續簽發驅趕房客以及欠房租的判決。到底房東也是市民，法院還是要保護房東的權利。

3. 本案從起訴到房客搬走，總共費時超過一年八個月，積欠房租超過17萬2000元，房東成為疫情下的大輸家。希望這種事不會再發生，否則，疫情會像洪水、颶風、大蕭條、不景氣等因素，變成不定期的房地產災難。

4. 把房客趕走是一件事，把欠租追回來是另外一件事。到了9月，裘律師能不能拿到房客欠租的判決是一回事，拿到判決之後可不可以把錢追回來又是另外一回事。要拿回被積欠的租金，房東還要經過幾道手續，還要支付律師費。最終能不能拿回欠租還在未定之天，疫情下房東的處境真是困難。（作者為紐約執業律師）