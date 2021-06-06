財產託付親戚 不如信託

海浪輕輕拍打著長島的沙灘，5月的海風吹動潘先生半白的頭髮，他一次又一次用釣竿把魚餌甩到海裡去，再一次一次地拉上來，已經釣了45分鐘，卻連一條也沒釣到。他心情很亂，耳邊一直響起表弟錢先生丟下的一句話：「這樣子你以後就不要打電話給我了」。

怕國稅局追查底細

潘先生2003年千辛萬苦到了美國 ，他英文不行，靠著在溫州做牙醫15年的經驗，在紐約 幫一位正牌的美國退休 牙醫開起診所，老鄉們不在意他是否有美國牙醫師執照，照樣找他看病。10多年下來，他積蓄了大約90萬元。因為沒有正式執照，他很怕國稅局或是移民局來追查他的底細，因此把所有的存款都放在從小和他一起長大的表弟的帳戶裡。

錢先生經營一家摩托車修理店也賺了一些錢，他很會理財，把表哥交給他的錢管理得很好。潘先生也很感激，把這筆錢所生的利息，拿出一半送給表弟，兩人皆大歡喜。

潘先生有一個女兒，今年28歲。由於潘太太在2005年過世，潘小姐高中畢業後沒有上大學。2012年潘小姐來到美國，只能做一些勞力活。儘管潘小姐住在布魯克林，但每一兩個星期還會來探望父親。可是26歲的兒子小潘就不一樣了，他從小只在乎自己，父母的教育也沒什麼效果。2003年到2012年之間，潘先生和家人分離大洋兩岸，更加深了父子間的隔閡。

2016年小潘在馬里蘭州結婚，沒邀請父親參加結婚典禮。2019年太太生了一個女兒，小潘也沒帶來給父親看看。

2019年底，潘先生實在忍不住，開了五個小時的車去看孫女。小潘夫婦見到他，表現得非常冷淡，滿心歡喜的潘先生被澆了一桶冰水，之後幾乎沒和兒子聯絡。小潘連電話也不會打一通，潘先生很清楚，兒子心裡完全沒有他。

買房子卻不能掛名

潘先生因為工作關係在曼哈頓下城租了一套公寓。已經68歲的他知道自己必須退休了，便想用積蓄的90萬元買一棟獨門獨院的住宅。花了四個月，他在皇后區找到一棟中意的老房子。他告訴表弟想要買房的意圖，錢先生也認為這是個好主意，但是同時也問了一個頗有深意的問題：這棟房屋要用誰的名字購買？是不是由潘先生做屋主比較恰當？

潘先生從來沒想過這個問題，他直覺地認為，房產不能放他的名下，因為他從來沒有據實報過稅；同時他希望女兒在他往生之後，可以得到這棟房屋。如果房屋放在潘先生的名下，日後使用白卡福利所產生的費用，聯邦政府會拍賣他的房屋來求償。放表弟的名字也不好，他實在不敢確定日後表弟會不會把房屋產權轉給潘小姐。到底房產的所有人應該放誰的名字呢？這件事讓他頭痛了好幾個星期。

律師建議轉做信託

2021年4月間，他打了七、八通電話，花了幾百元向三位房地產以及信託的律師諮詢，最後得到的結論是：信託。唯有信託才可能保護他在生前能享受這棟房屋，死後還可以把這棟房屋傳給女兒。他把這個想法告訴表弟，但錢先生反對。他認為信託是法律虛擬的東西，他不瞭解具體作用，而且律師費就要幾千元，一旦製作好之後，要修改還要再找律師，又是要花律師費；還不如讓自己作為房屋名義上的所有人，他一定會保護外甥女，而且一定按照表哥的意思處理所有和房屋有關的事，就像過去20年來他幫表哥管理帳戶一樣。

潘先生並不是不相信表弟，但是茲事體大，他希望能有正式的書面法律文件保護他和女兒的權利。他要律師起草一份不可撤銷的信託，以錢先生為設立人，潘先生為生前受益人，潘小姐為他往生後的第一位受益人。要是潘小姐比父親早逝，他考慮還是要把遺產留給小潘。錢先生不同意，他認為外甥不配得到任何遺產。表兄弟爭執了一個月，不能得到結論。最後錢先生給表哥施壓，說要是不照他的意思，以後他就不管潘先生的事了。

屈服壓力無奈讓步

在錢先生的高壓下，潘先生還是耐著性子，說服表弟讓他成立不可撤銷信託，只是錢先生堅持小潘不能得到任何遺產。要是潘小姐比父親早逝，這棟房屋必須歸錢先生的兒子。在律師樓裡，表兄弟爭執了一個小時，最後潘先生只好答應。雖然他和兒子關係疏遠，但總還是他的兒子。如今在表弟的壓力下，潘先生不得不放棄兒子的繼承權，心裡非常沮喪。

本案啟示：

1. 很多人為了不同理由，把財產存在親戚朋友的帳戶裡，到後來他的親戚朋友變成該財產的所有人。這種事情在存放財產的人過世之後更難處理。逝者的遺族往往沒辦法證明財產的真正所有權人是誰。

2. 潘先生決定做不可撤銷的信託是正確的決定。要是房地產放在錢先生名下，潘先生過世後，潘小姐能證明房屋的真正所有人是潘先生的可能性很小，到底她能否得到父親的房屋，實在值得懷疑；小潘得到父親房屋的可能性大概是零。

3. 要是一開始潘先生不把賺的錢直接給表弟管理，讓錢先生設立一個信託，錢先生做信託管理人，以潘先生為生前受益人，潘小姐為父親死後的第一受益人，小潘為父親死後第二受益人，當潘先生決定買房時，信託就直接成為房屋的所有人，潘先生也沒有必要和表弟爭執或妥協了。

4. 本案的人名、部分事實屬於虛構，以保護當事人的隱私。（作者為紐約執業律師）