借貸買樓難還款 當心抵押權債主採取法拍激烈手段

蒙先生接到Edward Parisi（波先生）的律師信大吃一驚，波先生要把蒙先生和幾位合夥人在紐約市布朗士區一棟公寓大樓進行法拍。蒙先生和合夥人用1300萬元買了這棟擁有150多個單位的公寓樓，供合夥人以及後來的同鄉居住。雖說合夥人只有五位，但是他們只是枱面上的人物；有很多股東是不具名的出資人。

他們籌到了700萬元現金，賣主給他們600萬元貸款 ，為期3年，年利率 6%，貸款人只付利息不付本金。賣主是一位退休的中東移民，700萬元現金和每年36萬元的利息，對他來說是一份非常豐厚的退休金。當初他告訴蒙先生和合夥人說，雖然貸款的期限是三年，但是如果有需要，他很願意延長償還期。沒想到波先生等到三年一到，就採取法拍的激烈手段。

蒙先生和五位合夥人都是殷實的小生意人，當初他們透過各種關係來到美國，從最底層的體力活幹起，有的到餐館打工，有的在街上賣電話卡，有的從裝修學徒做起，每一個人都有一段奮鬥史。經過一、二十年的奮鬥，大家都拿到身分，也積蓄了一些家產，便商議為同鄉做一點事。蒙先生是發起人，20幾位同鄉分頭募款，竟然也籌到700萬元，於是在布朗士買下了這棟公寓樓。既然賣主願意貸款，雖然利息稍微高了一點，但是還是值得的。於是水到渠成，2016年8月大樓就過戶了。

剛過戶時，大樓的居住請況很差，租金收入也很差。由於是一棟租金穩定的樓宇，一套一睡房的公寓，市面上的月租金大約是1600元，但樓裡很多老房客只付600-800元。租金收齊以後，股東們每個月還要墊上4000元才能收支平衡，可說是一項不折不扣的虧本生意。但是有了這棟大樓，給後到的同鄉很多方便，也給股東很多做生意的方便；同時未來還有把這棟公寓改成共同公寓的可能，所以股東們也不在意一時間的虧本。

2019年7月新的公寓改制法通過，必須要有50%以上的房客願意購買改制後的共同公寓單位，政府才會批准改制；所以很多從事公寓改制的律師樓都不接受舊公寓改制的案件。蒙先生找了幾位律師商量改制，他們都不願意接案。合夥人們開會決定暫時擱置改制案，等一、兩年之後再說。屆時這棟大樓的同鄉租客人數可能達到一個程度，跨過改制門檻。

2020年初，大樓的營業已經慢慢成熟，不僅收支平衡，經過股東們不斷地投資，大樓面目一新，新房客的租金水準也比市價高。股東們正高興投資有轉機，這時賣主的三年貸款期限已經到期。蒙先生和波先生商量，請求延期三年。波先生看到這棟大樓和以前的狀況完全不一樣，價值比以前高得多，便起了貪念。他告訴蒙先生，他願意延期貸款，但是利息要提高到每年8%。蒙先生當然不同意，經過三個月的協商，波先生還是堅持提高利率；蒙先生每個月照舊3萬元利息給波先生，貸方也照收。沒想到2020年2月波先生卻啟動法拍程序。

當然經過三年發展，蒙先生的組織也越來越茁壯。股東們知道抵押權人採取法拍行動，於是到處募款，徵求新股東。到了2021年2月，股東們募集了大約650萬元，準備把借款還清。此時負責幫蒙先生打法拍官司的楚律師告訴他，從2020年2月法拍官司啟動以後，波先生要的利息不是6%，也不是8%，而是24%。也就是說一年要144萬元，比6%的利息整整多出108萬元。

蒙先生嚇了一跳，他不明白為什麼波先生可以要那麼高的利息。楚律師說，當初蒙先生簽下的抵押權狀允許貸款權人在債務人違約時可收取法律所允許的最高利息。紐約法律允許債權人收取的最高利息是25%，所以波先生收24%是合法的。

楚律師說，他可以要求法院減低利息，但是減低的程度不會太大；如果蒙先生要大幅度削減利率，只有申請破產 。蒙先生不能理解楚律師的說法，他和股東們有足夠的錢把本金加上6%的利息全部還清，但是他不肯當冤大頭，支付多出來的108萬元利息。

本案啟示：

（1）房地產的法拍相關法律是非常死板的，一旦還款期限到期，債務人便必須還款。也許波先生不夠意思，也許他利慾薰心，但是他在法律上絕對有權利發動法拍程序；蒙先生與合夥人必須還錢。

（2）問題的癥結在於波先生可以收多高的利率。抵押權狀上寫的是，如果債務人違約，債權人可以收取法律所允許的最高利率。在這種情形下，波先生是可以收取每年24%的利息。

（3）至於蒙先生是不是可以利用破產程序來減低利率，這個問題的答案沒那麼簡單。聯邦破產法有兩種不同的破產程序，第一種是「破產」—債務人把所有的財產交給債權人，讓債權人依照債權的優先順序分配（Chapter7-第7章程序）。第二種是重整（Chapter11-第11章程序）—債務人向法院申述自己的資產足以清償負債，只是一時周轉不靈，希望法院給債務人更多的時間還錢；或是減低某些債權人的債權。

楚律師講的便是第11章程序，蒙先生可以申請重整，但是有一點必須要注意，如果債務人只有一筆抵押權的債務，破產法院不能受理該案件。蒙先生申請第11章程序的時候，必須要多列幾位債權人。當然一棟千萬元的大樓，應當在任何時候都會有不止一位的債權人。替蒙先生提出第11章申請程序的律師必須十分留心，不能只列波先生為唯一債權人。（作者為紐約執業律師）