遺孀繼承遺產 夫家親人來分？

86歲的桂先生2020年3月底染上新冠肺炎，同年4月20日過世，他的遺產包括一套在紐約曼哈頓的投資房－約80萬的共同公寓，還有在布魯克林的住家，以及與朋友在德州 休士頓買下兩棟一家庭的房屋，平均一棟大約是60萬元。 桂太太在先生過世之後極度悲痛，所幸獨生女許小姐已經成年，有自己的事業、家庭圓滿，每星期還回來探望一兩次；朋友也都關心她，不時前來探望，慢慢地她也走出傷痛。只是她面對一件平生最大的挑戰，就是處理先生留下的遺產。

桂太太雖然已經退休，但她原先在進出口公司做事，英文程度、組織、溝通能力都還不錯；自信只要找到有能力的律師，她可以處理先生的遺產。盤點了一下，桂先生的遺產需要處理的只有房地產 ，桂太太打算繼續住在布魯克林的家裡，剩下的房產她希望把所有權人轉為自己的名字。

她諮詢了兩家紐約的律師樓，他們都告訴她紐約的房產不必操心，產權狀上寫的所有人是兩夫妻（as Husband and Wife），桂先生仙逝之後，桂太太自然便成為唯一的所有人，所以什麼法律行動都不必採取。如果要處理這些房地產，她只要出具桂先生的死亡證書就行了；但是關於休士頓的房屋，紐約的律師表示他們無法表示意見。

桂先生在休士頓的合夥人梁先生表示他可以幫忙，但他也是第一次處理這樣的案件。幫忙買下這兩棟房屋的律師表示，他不接遺產執行的案件，請他們另請高明。梁先生到處打聽，最後找到一家小律師樓，當家的律師Mr. McArthur（麥律師）約有10年開業經驗，他願意接下桂先生的案件。桂太太知道梁先生忠實可靠，便委託他去處理。

麥律師接下這宗案件之後，首先要確定繼承人的人選。桂太太當然是第一位繼承人，許小姐是桂太太第一次婚姻所生，桂先生和桂太太結婚時，她只有兩歲。桂先生待她如親生，一直到許小姐27歲出閣才搬出去。許小姐也把桂先生當成親生父親。所以麥律師向桂太太索取繼承人資料時，她便把自己和女兒的資料交給麥律師，說兩人是桂先生僅存的繼承人。麥律師不疑有他，便在遺產管理人的申請書上填寫桂太太和許小姐的名字。

桂先生是河北人，父母早逝，有個妹妹嫁到遼寧，因為家境不好，桂先生幾十年來一直接濟她。由於戰亂，他的戶籍檔案都找不到了。根據德州法律，這種情形下，法院要求申請人提供夠資格的兩位證人，來證明逝者有哪些繼承人。德州法院還必須指派一位監護人，以保護繼承人的權利。

麥律師提出申請指定遺產管理人之後，法院便指派了一位Mr. Schonfeld（熊律師）作為繼承人的監護人。根據德州法律，如果產權狀上夫妻兩人的名字都寫在上面，而且明白地寫出兩人夫妻關係的話，其中一人死亡，另外一人便成為唯一的所有人；但是如果只有一個人的名字在產權狀上的話，這位所有人過世之後，如果只有配偶尚存，由配偶單獨繼承；如果配偶與子女並存，配偶繼承一半，剩下的一半由子女平分繼承。如果配偶與逝者的父母尚存，由配偶繼承一半，逝者父母繼承一半；如果逝者的配偶尚存，父母不在，但是逝者的兄弟姊妹們尚存，則由配偶繼承一半，逝者的兄弟姊妹平分繼承一半。

熊律師首先發現，許小姐和桂太太的姓不一樣，懷疑許小姐不是桂先生的女兒。桂太太很誠實地回答「不是」，但也清楚地指出桂先生撫養許小姐25年，是許小姐的養父。熊律師很清楚地指出，根據德州法律，原則上養子除非被養父認領，否則沒有繼承權。既然許小姐沒有繼承權，桂太太必須和小姑平分德州兩棟房屋各二分之一產權，大約總值60萬元。桂太太繼承30萬元，小姑繼承30萬元。

桂太太認為這兩棟房子都是桂先生出錢買的，他妹妹沒出半點力，而且這幾十年來，桂先生接濟妹妹也不下20萬美元，桂太太認為要小姑簽一份放棄繼承書，應該不是問題。於是請麥律師幫她起草一份放棄繼承書，再電郵給小姑。桂太太還打了一通電話，解釋情況，請小姑簽字。沒想到從第一通電話以後，小姑便不再接嫂子的電話。桂太太打了十幾個電話都不通，覺得很挫折。她怎麼也想不到，這幾十年來桂先生那麼照顧的妹妹會和她爭遺產。

找證人方面，桂太太進行得也不是很順利。知道桂先生家庭背景的朋友大多已經仙逝，好容易找到兩位稍微知道桂先生家庭背景的朋友肯挺身作證，但是他們比桂先生年輕十多歲，很多事情都沒有第一手的資料；麥律師沒有把握法院會不會接受。

案件進行已經十多個月，桂太太已經支付了約8000元律師費，但還沒到可以開庭的程度，桂太太感到非常苦惱。

本案啟示：

1. 跨州地產投資有很多問題，其中很重要的是各州法律不同。如果房地產在紐約，桂太太可以單獨繼承，但是德州法律和紐約州 不同，導致桂太太繼承遺產的這麼多問題，同時可能受到30萬元損失。

2. 要預防這樣的問題，當然要把房地產所在地的繼承法律搞清楚，想辦法事先把遺產規畫做好。

以本案來說，桂先生要是把桂太太的名字加在產權狀上，並載明夫妻關係，就沒有後來發生的問題。

3. 當然最好的還是做一份信託，把產權交給信託，讓桂太太做信託管理人。在信託上載明要是桂先生過世，一切財產由桂太太與許小姐繼承。這樣的話，桂先生過世後，桂太太連法院都不必去就可以自己以信託管理人的名義把所有財產都轉給自己以及許小姐。這樣既省錢又避免頭痛。（作者為紐約執業律師）