共用收入信託 能同時保住收入與醫療

要申請白卡福利，最好先規畫資產保護。（紐約社安局官網）

一年前的4月，在短短的20天內，林先生的妻子以及丈母娘都得了新冠肺炎過世；林先生自己也被感染，在醫院裡和病毒奮戰兩個半月才痊癒。送走兩位親人之後，林先生對人生感到茫然。他身體健康還算可以，只是有三高和風濕的問題。他有兩個女兒，一個在加州執業會計師，另一個在佛州的政府機關裡當一個小主管。兩個女兒都不用他操心，只是林先生孤身在紐約，非常寂寞。

在大陸時，他的家庭成分是黑五類，從小看到父母被迫害，養成他胸無大志，謹小慎微的性格。1987年到紐約來，先在一家家電公司當售貨員，五年後升為經理，一直到66歲退休。這25年來，他的全部資產便是他在紐約市 皇后區Corona價值約85萬元的一家庭房屋，還有公司每月給他大約5300元的退休金 。他的房貸還款期限是30年，還有12年才能還清。每個月的還款額大約是3500元（包括本金、利息、地稅、保險、水電、雜費等），等付清這些月付之後，他大約還剩下1800元，加上聯邦社會福利給付每個月1000元左右，他每個月還有2800生活費，還算過得不錯。

只是已經68歲的他現在整天沒事做，陪伴他的只有愛犬-一條迷你杜賓狗。白天遛遛狗、散散步、看看電視、到老人中心打打麻將，時間也就打發了；但是到了晚上，他一睡著便夢到已過世的妻子、父母。夢裡常常把他帶回幾十年前的生活場景，讓他重新經歷以前的悔恨、恐懼和遺憾。醒來的時候，往往搞不清楚自己所在的時空。他開始記憶不清，幾分鐘前剛做的事，一下子便不記得了。

20年前，林先生的父親因為腦萎縮拖了六年才過世。他知道父親的腦病有可能遺傳給自己，兩年前到醫院裡做檢查，醫生告訴他，有輕微的腦萎縮，雖然不嚴重，但是醫生要他每隔三個月到醫院檢查一次。林先生很擔心，經歷丈母娘以及愛妻的過世，他的腦部狀況很可能急速惡化，他知道必須要儘快做好他的遺產規畫。

醫生告訴他，如果腦部萎縮惡化，必須要開刀。開一次的費用大約要35萬元，而且做一次手術還不能保證能把病情控制住。林先生為了這件事，一有機會便向社會福利的專家以及律師諮詢。他很清楚，他唯一能支付龐大醫療費用的辦法便是申請白卡 免費醫療服務（Medicaid），但是白卡免費醫療服務有收入以及資產的限制，專家們告訴他，以他現在的收入，根本沒辦法申請到免費的白卡醫療服務。

本案啟示：

1.腦部手術是一項非常昂貴的醫療支出，一般人是負擔不起的。林先生的瞭解是對的，他唯一能接受腦部手術的可能性便是申請到白卡免費醫療服務，而白卡的申請人必須要合乎白卡收入以及資產的要件。

林先生的住宅屬於白卡許可的申請人財產，在資產方面他是合格的；他的問題在於每個月大約6300元的收入，這筆收入超過白卡允許的最高的月收入。

2.雖然說林先生自己擁有住宅並不妨礙他取得白卡免費醫療資格，但是如果他不做一個白卡資產保護信託，一旦他百年之後，政府會扣押他的房屋，他的兩個女兒很可能拿不到他的遺產。

3.要解決林先生收入太高的方法便是成立共用收入信託。

以下是共用收入的重點：

A.一般收入共用信託的設立人必須把信託存到一個非營利機構，和其他共用信託的設立人共用一個信託。由於信託基金的存款人眾多，金額比較大，基金產生的利潤比較穩定，但是設立人必須共同負擔基金的營運費用。

B.成立收入共用信託的要件：(a)白卡收益人必須是殘障人士。一般來說，所謂的「殘障」也包括因為年老而產生的行動不便；(b)共用信託裡的基金必須專款給白卡申請人使用；(c)共用信託裡的錢只能用於白卡所規定的用途上；(d)當白卡受益人過世之後，共用信託基金裡所剩餘的錢會被聯邦政府沒收。

C.白卡信託基金裡的錢所能做的用途： (a)衣服食物與生活費：房屋貸款月付、租金、房地產稅、水電、房屋保險；(b)旅遊費用；(c)娛樂費用；(d)律師、會計師以及監護人的費用；(e)輔助性的住家費用；(f)居家看護費用；(g)沒有政府補助的醫療服務；(h)其他政府沒有提供補助的費用。

林先生要是成立收入共用基金，基金裡面的錢大概剛好足夠他付掉房屋有關的費用與他的一般生活費以及娛樂費、雜費等。這樣一來，他既能保全他的收入也能得到白卡免費醫療服務，一舉兩得。

4.白卡資產保護信託（Medicaid Asset Protect Trust）和收入共用信託（Pool Trust）是對白卡申請人最重要的兩種信託，這兩種信託做法不一樣，目的也不一樣，但是白卡申請人如果有資產，且收入超過每個月2382元的話，最好兩種信託都做，否則要嘛申請不到白卡免費醫療服務，要嘛白卡收益人百年之後資產被政府拿走。（作者為紐約執業律師）