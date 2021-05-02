身心障礙者 可善用輔助信託

林先生拿到法院的判決書，他簡直不敢相信：法院判決他必須付給一位他不認識的員工所積欠的工資以及罰金還有律師費，總共30萬元。這真是晴天霹靂，他做夢也想不到會有這種事。

林先生是福州來的華人，2008年他和朋友在紐約市 開了一家餐館批發店，和一些開餐館的客戶很熟。三年前，有一位在曼哈頓 開餐館的朋友陳先生周轉不靈，來找他投資 ；說是只要他投資20萬元，就讓他擁有陳先生在曼哈頓餐館的51%股份。

林花了三個月時間瞭解這位朋友的中餐館，發現確實是賺錢的店，要是景氣不太壞，一年的淨盈利約在18萬元上下，純利的一半是9萬元；他的20萬元投資只要兩年多就可以回本。

他認為這是一個非常好的投資機會，於是便和陳先生找了一位律師，用20萬元買下餐館的51%股份。

第一年風調雨順，林先生確確實實賺到了10萬元；但是第二年開始就出了問題。餐館有幾位兩年前便離職的員工告餐館違反最低工資及最高工時。向公司索賠50萬元。官司一打就是兩年，餐館花了大約10萬元律師費，結果是法院判決餐館必須賠償員工20萬元，加上員工的律師費10萬元，總共30萬元。

判決時是2019年年底，陳先生兩手一攤，說他所有的錢都到賭場賭光了，林先生只好獨自負擔所有的賠償。陳先生說好，以後餐館賺錢的時候要把錢還給林先生。只是兩個月後陳先生就離開紐約，到外州和朋友合夥另外開餐廳去了，把曼哈頓的餐館丟給林先生。

2020年3月疫情在紐約州爆發，林先生的餐館只好停業，但是餐館供應生意還能繼續。他自己找電腦專家建立了一個團購APP，讓一般消費者能夠遠端在他的供應店裡購買食材，只要購買滿300元他就送貨。一般民眾在家避疫，也樂得向他購買。

林先生的食材新鮮，送貨準時，招來相當數量的客戶；雖然獲利不如以前，但是生存沒有問題。

經過這兩波大風大浪，年過50的林先生實地體驗到什麼是世事無常，人算不如天算。自己20多年來的奮鬥，總結起來手上的財產就剩下紐約皇后區Corona一棟價值大約120萬元的兩家庭房子（大約還有60萬元的貸款餘額），約15萬的現金，還有100萬元面額的人壽險（大約有12萬元的現值）。

林先生夫婦生有一男一女，兒子剛滿18歲，在SUNY New Paltz讀大一，功課不是很好，整天沉迷於電玩；但他很有女生緣，女朋友換了很多個。

2020年12月，兒子幫16歲的女朋友付機票，讓她從Chicago飛到New Paltz來會面。女孩的媽媽打電話給林太太，要求林太太立刻買機票送這位女孩回Chicago，否則要狀告林先生的兒子誘拐未成年女孩、強姦等。嚇得林太太立刻照辦；兩夫婦覺得這個兒子成不了大器，也吃不了苦。

林先生的女兒患有自閉症，而且智力發育遲緩，高中畢業後沒辦法找到工作，住在家裡幫母親洗洗碗筷。林太太是一位虔誠的基督教徒，每個禮拜送女兒到教堂去。教堂裡有一組兒童和青少年都是自閉兒，他們天天在網上上宗教課，彼此打手機聊天，一聊就是幾個小時。

林先生很確定，這個女兒他們夫妻必須照顧一生；因為女兒的智障，聯邦政府每個月還發給林小姐850元殘障社安金。

2021年2月，林先生確診感染新冠肺炎。經過一個月在死亡線上掙扎，總算大難不死。這時候他一切都看開了，他想盡快把他的財產做適當處理，把退休遺產規畫做好，只是他不知道從何開始。

本案啟示：

1. 加股餐館是一件很危險的事，尤其是有歷史的餐館。原店主所作的種種惡因，加股後新股東都要承擔苦果。違反最低工資、最高工時是餐館最常犯的錯誤，林先生在最不巧的時間買下餐館的多數股份，可以說是自投羅網。要是當初只買餐館的資產，不買負債，就不會有這種後果。

2. 林先生的退休以及遺產計畫牽扯到幾個部分。

A. 他要把自己的住宅在他和林太太有生之年留給自己用，任何債權人都不能染指。這個目的可以用白卡信託和個人專用信託來完成。

也就是說，他可以成立一個不可撤銷的信託，指定一位他可以信賴的第三人為信託管理人（這管理人可以是林先生夫婦的親戚、朋友甚至律師、會計師都可以），信託上載明這棟房屋在林先生夫婦活著的時候只能給他們夫妻兩人居住，任何人（包括法院）都不能侵犯。

這種信託只要成立過了五年，若是林先生夫婦享受白卡免費醫療服務，在兩夫婦百年之後，聯邦政府不能向信託裡的財產求償白卡免費醫療設施為兩夫婦支付的長期看護的費用。

B. 至於林先生夫婦百年之後，信託裡可以規定房屋不能出賣，讓他們的女兒和兒子有地方住。一方面也可以防止林先生的兒子把房屋賣掉，把錢亂花掉。

C. 至於現金部分，林先生可以把一部分留在信託裡，作為養老之用，債權人不能侵犯。另外一部分可以為他女兒成立一個輔助信託（Supplemental Trust），專門給林小姐非生活必須的費用；比如說度假、每兩年回大陸去探望住在老家的祖父母以及親戚、每個月一兩次看電影、出外旅遊等費用。

輔助信託既不會影響政府給林小姐的殘障社安金，又可以大幅提高她的生活品質，有智障兒的父母應該多多使用。（作者為紐約執業律師）