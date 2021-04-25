客人來玩受傷 主人須負責

苗先生在法拉盛 的小公寓裡吃早餐時，讀到一則廣告說「美麗海灣，濱海公寓，離法拉盛20分鐘，適合正職人士…」，他不相信離開法拉盛20分鐘車程的地方，有一處美麗海灣的濱海公寓。他讓從事房地產生意的太太再讀一次，苗太太也認為，這一則廣告虛假的成分居多；她也不知道有這樣一個地方。

苗先生和苗太太所住的法拉盛公寓，是一戶兩家庭的房屋，他們住一樓，二樓是一個西語裔家庭。這個西語裔家庭的先生是一位足球教練，偶爾會在客廳裡和他的兩個孩子玩足球；他們在二樓產生的噪音常常讓苗先生一家無法忍受。再加上公寓裡有永遠抓不完的蟑螂、老鼠，苗先生夫婦早就想搬走了。

兩夫婦一商量，決定和報紙上招租廣告的聯絡人打個電話。接電話的是一位中年女士，說這公寓租金是2200元。苗先生夫婦當時在法拉盛公寓的租金是2300元，一比之下，海邊公寓更有吸引力；苗先生夫婦便決定去看房。

選了一個星期天早晨，苗先生真的在20分鐘之內開到這棟房屋。原來這棟房屋剛好坐落於紐約市皇后區 與長島納蘇郡的南邊交界，當地不折不扣是一個小島。島上只有79戶人家，大部分的家庭都是後院臨海，自備船艇。島上有一條小橋和公路相連，一出小島，便有大型超市。Costco在開車3分鐘之內，Walmart、Michaels以及其他的全國性大型連鎖商店都在開車5分鐘之內，非常方便。

苗先生夫婦一看便很喜歡，第二天便交了定金，把房屋租了下來。

兩個禮拜之後，苗先生全家搬到這戶房屋。當時是夏初，正是小島上氣候最宜人的時候。5月底，島上的居民有年度慶祝大會，遊行、演唱、演奏…非常熱鬧。房屋的後面便是Jamaica Bay （牙買加灣），從後院苗先生夫婦可以看到Kennedy Airport（甘迺迪機場）的塔台。島上除了有汽車可以進出的金屬橋之外，還有一座木製的半圓形橋連接皇后區。漲潮的時候，年輕的孩子們便從木橋的頂端跳進海水裡；退潮的時候，海水低到海灣的底部都露出來，孩子們便在沙攤上挖牡蠣抓螃蟹。

到了8月份，苗先生夫婦買了一條可以乘坐四人的塑膠小艇，他們全家可以乘坐小艇環島一周。涼風徐來，海景宜人，苗先生一家覺得自己真的是住在天堂裡。

苗先生的大兒子到附近的Lawrence High School （勞倫斯高中）去上初一。苗同學讀小學時是在皇后區的資優班，他在上小學前參加智力測驗，把考試成績最好的50名學生分成兩班，給他們最好的師資，最豐富的資源。只是到了初中，皇后區沒有資優班的設置，他們班上的學生便各自到不同的學校就讀。

班上有幾位熱心家長每年為了讓孩子重聚，為他們舉辦同學會。苗先生夫婦想到自己住在這麽美好的地方，應該可以在自己家後院裡舉辦一次兒子的同學會。全家都贊成他的想法。於是當年同學會便在8月中旬於苗先生家的後院舉行。

來參加同學會的男女同學都是在皇后區出生長大的，從來沒有真正在海灣裡游過泳划過船，大家都很興奮。家長們自帶食物，在後院擺上攤子；孩子們都換上泳衣，跳到清涼的海水裡去游泳，幾個膽子大的同學，更組織划船隊伍，把塑膠艇划到海灣的對面，現場的氣氛非常高昂。

到了下午5點鐘，所有孩子們都累了，他們借用苗先生的浴室沐浴更換衣服。有兩個男孩、一個女孩發現他們的腳被岸邊的牡蠣殼割傷，但傷勢都不嚴重，就是破皮罷了。

這三個受傷的同學回家之後，有兩個沒事，但是有個舒同學第二天傷口被感染、紅腫，第三天開始發燒、昏睡，舒爸爸嚇壞了，把他送到急診室，醫院裡診斷是被超級細菌感染，不止用昂貴的的特效藥為他治療，並且還要住院一個星期觀察，才讓他出院。

舒同學出院時體重減輕了10磅，最糟糕的是醫療以及住院費用加起來高達1萬6000元。當然醫療保險公司負擔大部分，但是舒爸爸自己也花了6000元，他認為這6000元應當由苗先生賠償。

苗先生接到舒先的要求，真是吃了一驚。他沒想到自己一番好意，邀請兒子的同學到家裡來玩，會鬧到要賠錢的地步。

本案啟示：

1. 一般開放給公眾的海灘都是經過管理及整理的，被牡蠣殼割傷的機會很小。苗先生家的後院便是牙買加灣，這種地方的海邊是未經過處理的，尖銳的牡蠣殼在岸邊處處可見。苗先生一家在開同學會之前，已經在這棟房屋裡住了大約兩個月，他們很熟悉後院的自然地形，不會被牡蠣殼刮到。

在這種地方戲水划船應當穿上珊瑚鞋。所謂的珊瑚鞋是一種橡皮做底，布料或纖維做面的鞋子，穿在腳上可以防止尖銳的貝殼刺傷腳底。

2. 要請客人到家裡作客，必須要能確保客人安全無虞。只要客人沒有故意或重大過失，在主人家裡受傷，主人必須負責，這是紐約Torts（侵權行為）法律的基本規定。苗先生雖然是一片好意，但是舒同學在他家裡受傷，他責無旁貸。還好只是6000元，不是1萬6000元。

最好的解決方式便是爽快地把這6000元付掉，給孩子們留下一個成熟負責的父親印象，也算是很重要的生活教育課。（作者為紐約執業律師）