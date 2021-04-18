買鄉村旅館 過戶費不低

瞿先生今年53歲，正當壯年，他的女兒就讀康乃爾大學電腦系二年級。當他第一次帶女兒來此地上學的時候，就被康乃爾大學所在的手指湖地區的秀麗山水深深地吸引。手指湖區位於安大略湖的南邊，總共有11條南北走向的湖泊橫亙群山之間。山雖不高，卻保留原始風味，水雖不深卻靈氣十足；其中有數十條瀑布，水花四濺，水聲轟鳴，塵世繁慮一掃而空。瞿先生夏天帶女兒到學校時，便在手指湖區找家乾淨的旅館 憩息；或者帶著帳篷，到群山裡徒步旅行幾天，忘掉人間的俗事，在他來說這是莫大的享受。

在紐約市 從事地產買賣超過10年，翟先生的唯一的嗜好是徒步旅行，周末常到紐約市郊150英里內的州立公園，像Bear Mountain、Harriman State Park等山水秀麗的地區做一到二天的徒步旅行。他的夢想便是在這些地方做個小生意，平常讓專業公司管理，自己有時間的話，便到這裡來過鄉間生活。於是他決定在手指湖地區買下一棟汽車旅館，交給管理公司管理，自己有空便來這裡度幾天假。

經過半年的尋尋覓覓，他在離康乃爾大學大約60英里的一個小鎮找到一家汽車旅館正在掛牌出售，要價32萬元。旅館有24個房間，大概有42年歷史，很多地方需要修理。東主已經67歲，眼看是沒辦法繼續管理這間旅館了。旅館生意還不差，住客都是遊山玩水的登山客，如果交給附近專業的汽車旅館管理公司，去除相關開支，一年大約還有8%的回報率。瞿先生和賣主討價還價，最後以30萬元成交。

辦過戶手續 紐約律師費較貴

以他十多年來在紐約從事房地產 的經驗，知道下一步是找一位律師來簽訂買賣契約。瞿先生每一年總要幫客戶買賣幾棟房屋，他知道在紐約市買賣住宅房屋的律師費大約是在1000元左右；買賣價格200萬元左右的商業樓比較貴，律師費約需二、三千元。這棟旅館的買價只有30萬元，瞿先生認為，律師費應當在2000元左右，再加上產權保險的費用， 全部過戶費用應該能控制在6000元上下。

他找了紐約市三位和自己有過生意來往講中文的律師諮詢，有兩位以距離太遠沒辦法去過戶為理由，推辭不接；有25年從業經驗的熊律師告訴他，這個案件必須按照時間來算律師費，每小時350元，最少不會低於4000元。如果要律師到旅館所在地去過戶，一天要3000元旅費，來回需要兩天，所有的律師費用大約要1萬元。如果可以郵寄辦理過戶，律師費就要省很多。

根據他和這三位律師免費諮詢得來的印象，瞿先生認為必須要成立一家公司來擁有旅館的房地產，再成立一家公司來作為旅館業務的法律當事人。此外，他還要和旅館管理公司成立一個管理契約。這裡牽涉到成立兩家公司；再加上地產主和旅館之間的租約，以及管理旅館契約，法律手續不少。根據熊律師的報價，租約的律師費大約是1000元，簡單的管理契約大約是2000元。瞿先生一算，光是律師費便要7000元到1萬3000元；遠遠超出他的預算。他便打消聘請紐約市律師的念頭，打電話到當地小鎮找律師去了，他想小鎮的律師費應該比較便宜。

找小鎮律師 所花費用也不少

旅館所在的小鎮只有兩位律師，瞿先生一一諮詢。兩人一聽到汽車旅館，都說律師費是照時間計算的。一位每小時收費300元，另一位每小時350元。這時瞿先生已經沒有時間再作選擇，便聘請了收費300元的Phillip（飛利浦）律師，飛利浦要求先支付3000元的律師費定金，瞿先生也只好照付。

飛利浦律師光是研讀買方律師送來的契約條款，和瞿先生討論契約的條款，到最後契約簽訂，便花掉20個小時。契約裡有一條規定，瞿先生有權聘請環境檢查公司來調查這家旅館有沒有環境污染問題；要是查出有環境污染問題的話，瞿先生可以要求取消買賣契約，退還定金。飛利浦律師堅持一定要做環境污染檢查，因為離這家汽車旅館不到10英里的一塊地，兩年前才被查出有土地污染。為了做環境污染報告，瞿先生再花了3500元。

旅館坐落的土地有兩英畝，產權公司規定一定要有土地測量圖才能保證土地的坐落沒問題。測量員的費用要4500元，瞿先生完全沒有選擇餘地，只好照付。土地測量圖做出來之後，查出鄰居住家占用旅館10英尺地，需要賣主律師去交涉；飛利浦律師還要到土地上兩次查看侵占糾紛是不是解決清楚了。

過戶時，飛利浦律師的帳單是1萬2000元（大約是40個小時的工作時間）。總共過戶費用加起來：律師費1萬2000元、土地測量員4500元、環境檢查報告3500元、產權保險費4000元，一共花了2萬4000元，大約是買價的8%。 這還沒有算上成立兩家公司，製作租約以及簽訂管理協定的律師費。如果把這些都加起來，全部的費用大約是買價的10%（大約3萬元）。這和瞿先生剛開始希望把過戶費用控制在買價2%（6000元）有天差地別，他開始懷疑自己的投資決定是不是太草率了。

本案啟示：

1. 買賣旅館房地產的法律行為牽涉到房地產以及旅館生意兩筆買賣。這兩筆生意牽涉的法律不一樣，一種是房地產法，另外一種是Uniform Commercial Code（統一商法），複雜程度要比一般購買商業地產多一些，律師費當然比較高。

2. 買賣商業房地產必須要做環境污染檢查，如果沒有做的話，買主要負清除污染的責任。飛利浦律師的堅持是對的。

3. 因為土地大的緣故，產權公司要檢查的也多，費用也較高，這和賣價的高低不見得有直接的關係。鄉下的土地買賣，測量員的費用絕對是一筆客觀的開銷。（作者為紐約執業律師）