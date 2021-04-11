在美創業 該買資產還是買公司？

方先生40歲以前在蘭州開了12家連鎖餐館，大約賺了五、六百萬美元。他的父母是知識分子，祖父母在國民政府時期當公務員，文革期間他們家吃了很多苦。他對這段家庭歷史印象深刻，雖然人到中年，事業有成，但是他總憧憬思想自由、教育啟發的美國 。

2016年他們召開家庭會議，全家（方先生夫婦以及12歲的兒子和10歲的女兒）決定移民美國。2016年底他們經過移民經紀介紹，到美國東部以及西部參觀，尋找投資 移民的機會。他們計畫讓方太太留在蘭州繼續經營餐館，方先生到美國另闢疆土。

2017年初，方先生在紐約市布魯克林區用286萬美元買下一棟零售商業地產，一樓是餐館，二樓和三樓是住家。一樓餐館是一家有15年歷史的粵菜館。方先生用20萬元把餐館盤下來。

來美國投資 為申請身分

幫他辦理移民的袁律師建議，方先生應該採取買餐館公司股票 的方式把餐館買下來。雖然負責買餐館的冶律師表示，這種方式的交易無法切斷賣方餐館公司的債務以及潛在責任；但是袁律師表示，購買已經存在的公司，在移民法上比只買公司的資產有優勢。餐館老闆敖先生一再跟方先生保證，他的餐館從來沒有牽扯到任何法律糾紛。

方先生投資的第一個目的便是要申請身分，他決定聽從袁律師的意見，用購買股票方式把餐館盤下來。冶律師也只好照他的決定，依買公司的法律程序幫他把餐館盤下來。過戶之後，在法律上，這家餐館並不是一家新的餐館，只是換了股東而已。

方先生把餐館盤下來之後，花了35萬元，用四個月時間裝修，2018年3月正式開張，專門賣江浙菜。 雖然方先生信心十足，但是餐館剛開幕都是很辛苦的。開業第一年餐館虧損，但是因為投資了房地產以及開了餐館，袁律師可以用投資移民方式把方先生的兒女接到紐約來。

為了讓兒女有最好的教育，方先生到長島市納蘇郡大頸市用月租3200元，租下一棟三臥房的獨棟住宅，讓他們到名氣很大的大頸市南區高中就讀；自己每天花三個小時通勤。雖然日子過得辛苦，方先生心裡卻非常安慰，他終於讓他的寶貝子女接受他認為最好的美國教育，再怎麼辛苦都是值得的。每次方先生夫婦在WeChat上通話，都互相鼓勵，希望明年會更好。

2020年3月底，疫情襲擊美國，紐約州政府宣布封城，所有非絕對必須的營業都停止，方先生只好讓餐館歇業。雖然房屋是自己的，不須付租金，但是光靠二、三樓住家的租金不足以支付房貸和稅金。每個月，方先生要從過去的儲蓄裡掏出大約8000元來支付生活費以及房貸。雖然損失慘重，但是因為底子深厚，還沒有倒閉的危機。

前員工提告 須全盤接受

2021年2月，方先生收到一張聯邦法院發出的告票，控告公司違反最低工資最高工時的聯邦法令。提告的是三個餐館前員工，這些人在2017年公司股東換人時，就停止到餐館來上班了；但是他們還是狀告方先生的公司違反法律，沒有按照最低工資規定付給他們足夠的薪水。這些原告在餐館裡工作從三年到六年不等，總共要求的賠償金額加罰金超過30萬美元。

方先生一時驚慌得不知道怎麼處理－這些員工沒有在他手底下工作過一天，怎麼會告他違反工資工時的法令？方先生去諮詢兩位專門打最低工資最高工時的律師，這兩位律師都表示，他必須負責。原因是他買下了餐館公司的股票，就是總體承受了該公司的資產和負債。只要是公司以前所做的事，不管發生在方先生接受股票之前或後，所產生的後果，方先生必須整體接受。講得簡單一點，公司在賣出前所做的任何違法行為，方先生都必須承受法律上的惡果。方先生必須以被告的身分為公司前老闆辯護。

聽到兩位律師給出同樣的壞消息，方先生才想到要去找前老闆敖先生幫忙。只是敖先生賣了餐館後便不知去向，方先生託人找了一兩個星期都尋不到一點線索。過戶的時候又沒有向敖先生要求留下所有員工的工作以及薪資的資料，方先生找到餐館以前的會計師，但會計師的資料也不完全。會計師告訴方先生，他有的只是一些總體數字。至於某一位員工在那一段期間工作多少時間，領了多少薪水，他完全沒有資料。方先生聘請的辯護律師告訴他，沒有這些資料，他一定敗訴。方先生到這個時候完全亂了方寸。

本案啟示：

1. 購買生意的方式有兩種，購買資產及購買股票。兩種方法的操作不一樣，法律效果也不一樣。

如果購買資產，購買人就不承擔債務，當事人雙方所依據的法律是Uniform Commercial Code（美國統一商法）Article 6（第6章） Bulk Sale（整體買賣）。根據這套法律，賣主必須通知所有的債權人公司出賣資產的事實，清償所有的債務。買主過戶時得到的是沒有債務的資產。除了清償債務之外，賣主還必須向紐約州稅務廳繳清稅款，因此買主得到的是完全乾淨的資產。過戶以前賣主所存在的或是潛在的責任，買主都不必負擔。這是最聰明的購買生意的模式。

第二種購買生意的方式便是購買公司的股票，也就是公司的債務、債權、資產概括地承受。這種方式的好處是買方承接賣方的生意歷史；如果買方買生意是為了辦投資移民，或許概括承接一家有歷史公司，可以給移民官帶來有利印象，但是缺點是公司以前的行為所帶來的潛在法律責任很難處理。因此一般處理商業交易行為的律師都不建議生意承購人用購買股票的方式承接生意。

2. 方先生的遭遇確實令人同情。只是異國投資本來風險就很大，投資人應該步步為營。用購買股票的方式承接生意一般都不應該採用。只希望方先生記取這一次的教訓，美國到處都是機會，只要根本沒有動搖，在美國創立事業的前景還是很樂觀的。（作者為紐約執業律師）