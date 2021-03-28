買出租樓 務必跟租戶確認租約

2020年8月，蔣先生站在紐約市 皇后區corona的一家魚店裡，面對著滿臉笑容的西語裔Jose，不知道怎麼回答。Jose遞給他的是一份魚店租約的正本，總共28頁。這是一位西語裔律師幫以前的樓主起草的商業租約，全部條文總共36條，簽約日期是2009年；租賃期間，魚店的店主換了兩次，除了租約本文之外，還有兩份租約轉讓書。租金 每個月6300元，押金1萬元，這一切都很正常。

蔣先生的檔案裡有所有文件的影本，但是讓他吃驚不已的是Jose給他的正本，比他手上的正本要多一頁。這一頁是在第二份租約轉讓書裡的最後一頁，上面寫的是Jose可以用180萬元價格在2021到2022年，向業主購買整棟樓。

一個月前，蔣先生剛用260萬元價格把整棟樓買下來，如果Jose版本的租約多出來的這張紙有法律效力的話，蔣先生才過戶幾天，他買的樓房立刻就跌價80萬元，這對他來說真是青天霹靂。

蔣先生2002年到紐約，他在哥倫比亞大學讀完教育碩士之後，便在法拉盛開了一家課後補習班，專門給小學以及初中生做課後補習，生意非常穩定。他的姊姊梁太太在南美做進出口生意賺了幾百萬元，看到弟弟在紐約做的不錯，因為南美政治社會都不安定，希望把一部分財產轉到紐約來，託蔣先生照顧，她也想慢慢把重心轉到北美來。

這個主意打定之後，2020年初梁太太電匯了300萬美元到蔣先生帳戶裡。經過幾個月的尋尋覓覓，蔣先生看上了Corona這棟商住混用的五家庭樓房。一樓是魚店，二樓到四樓是三個家庭，全部單位一年的淨租金收入大約是17萬5000元，如果用銀行可以接受的回報率6%來計算的話，這棟房屋的市價是300萬元，蔣先生把價格談到260萬元，他以為撈到便宜貨，等價格一談定，他就急著找律師過戶。

蔣先生以前也買過房屋，他聘用的孫律師出道大約五年左右，主要業務是買賣住宅房屋、康斗以及合作公寓。商業樓宇他也代客戶買過三棟。他要的律師費很便宜，只要1500元就行。蔣先生打過幾通電話問過別的律師樓，每一家告訴他的律師費都超過2000元，當然孫律師是他的首選。

由於是在疫情 中，一樓的魚店無法開張。樓宇的東主2019年過世，賣主是遺產管理人，根本沒有Jose的聯絡電話。蔣先生在過戶前去了一樓三次，希望能和Jose碰個頭，但是都找不到人；一直到過戶，蔣先生都沒有碰到Jose。過戶的時候，賣主把所有租約的原本都給了孫律師，孫律師把正本租約和他簽約時拿到的副本比較，發現沒有不同；同時賣主也給孫律師看房客付租金的紀錄，證明房客都沒有欠繳房租。蔣先生便放心地把剩餘的價款交給賣主，高高興興地拿著產權狀以及住宅單位的鑰匙走了。他認為自己幫姊姊做了一筆很聰明的投資。

被遺漏的租約最後一頁

到了2020年10月，魚店終於開門。蔣先生找了一天到魚店去找到Jose，拿著產權狀以及賣主寫的介紹信，向Jose自我介紹，說他是新房東，請Jose以後把所有的租金存到他的銀行帳戶。這時候Jose堆著一臉笑告訴蔣先生不要擔心，他會準時交租。但是他問蔣先生，知不知道Jose有用180萬元向屋主買樓的權利。蔣先生一聽諤然，便問Jose有沒有書面證據。Jose說有，請蔣先生第二天再到店裡來。

第二天Jose把他的租約正本帶給蔣先生看。第二份轉讓租約的最後一頁最後一段，短短的只有四行字，大意是只要Jose沒有違約，從2020年1月1日到2021年12月30日之間，Jose可以用180萬元向屋主購買魚店所在的樓宇。

蔣先生要求Jose把寫有優先購買權文句的那一頁做一份影本給他，然後便急急忙忙衝去找孫律師商量對策。孫律師一讀優先購買的文件也慌了，他問了蔣先生事情的經過之後，呆了半響，不知道對蔣先生說什麼。看起來這頁裡屋主的簽名是真的，Jose可能真的有先買權。

本案啟示：

1. 商業樓宇的買賣本來便比較複雜。碰到疫情再加上賣主是遺產，知道實情的屋主已經往生。蔣先生遭遇的情形真是少之又少，他必須面對一個可能是真正有權利先買的房客，還有一份已經分配給遺族的遺產，情形相當嚴峻。

2. 商業租約裡有優先購買的條款雖然不是很常見，但是這種情形絕對存在。就本案的情形來看，Jose有可能租約剛開始的時候考慮要買樓，但是因為當時他的財務不許可，或是對房地產的市場有疑慮，用提高租金來讓屋主答應給他優先購買權，很可能魚店付的房租的一部分便是優先購買權的價金。由於不知道Jose有優先購買權，蔣先生遠遠高估了房屋的價值。

3. 蔣先生購買房屋的事實並不能影響Jose的租約以及優先購買權。買樓的事實，在法律上讓蔣先生取代原來屋主的法律地位，如果Jose的優先購買權屬實，蔣先生有法律義務把這棟商業樓賣給Jose。

4. 到底當初孫律師拿到的租約為什麼沒有優先購買權這一頁，可能答案蔣先生永遠不會知道。賣主是遺產執行人，他大可推說不知道。當然蔣先生可以告賣主或Jose詐欺，但是這筆官司很可能牽扯到過世的屋主、不在紐約州的遺族，是一宗很複雜很昂貴的官司。

5. 要是當初蔣先生或者是孫律師堅持要Jose確認租約無誤之後再過戶，這種頭痛的情形便不會發生。（作者為紐約執業律師）