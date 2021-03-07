房地產經紀被搶 晚上看房風險高

艾女士和他的房地產 經紀連先生坐在車上離開位於Port Washington （華盛頓港市）的一棟兩家庭的房屋，艾女士非常高興，這是她從事房地產業12年來，第一次接受非華裔的屋主Mr. Palumbo把售屋交給她來代理。

過去12年來，她過戶了十多棟房屋。絕大部分她都是代表買主。她的作業方式是先有客人，再按客戶的要求到客戶要買房的地區尋找房源。除了當天拿到的託賣契約以及一位印尼鄰居客戶之外，所有的客戶都是中國人。波先生是她在幫客戶尋找出租房的時候認識的，艾女士帶客戶看過波先生的房屋，但是客戶不滿意，介紹租屋的生意沒做成。不過買賣不成仁義在，波先生對艾女士的老闆連先生說，艾女士的服務態度非常好。他很喜歡。他決定在賣房屋的時候，一定要找艾女士代理。

華盛頓港市不大，只有六個郵遞區號，從紐約市 開車大約要45分鐘。長島鐵路 支線的終點站離託賣房屋走路大約10分鐘，波先生說，以前的房客便是在曼哈頓上班的，她租住五年，每天都是乘坐長島鐵路火車上班。雖然波先生的要價120萬元不合理（經紀連先生用租金收入來算，這棟房屋的價值不超過75萬元），但是艾女士還是希望幫波先生先試賣；要是真的賣不出去，波先生或許有可能願意降價出售。不論如何，反正不忙，而且華盛頓港市離她居住的Manhasset開車只要10分鐘，帶客房看房不會花很多時間。

雖然離港口只有10分鐘的步行距離，這棟房屋卻坐落在一個山坡上。緊鄰房屋的道路很短很窄，只容一輛車通過，路面比房屋的一樓高出大約10英尺，從路面走到房屋必須經過大約15英尺長的石板下坡路。這棟房屋沒有車庫、車道或停車場，車要停在馬路旁邊和房屋平行的水泥坡地，這道水泥地大約有5英尺寛，車子都要橫著停。房屋的對面是另外一棟大約80年屋齡的兩家庭房屋。由於房屋坐落在山坡上，旁邊的樹木又多，感覺上這棟房屋與鄰居缺乏聯繫。有點孤零零的味道。

由於要價太高，艾女士在四個月內只接待過五個顧客。這五個顧客都是看完房屋之後就走了，雖然艾女士告訴他們如果嫌要價太高，他們可以還價，艾女士會把出價轉告波先生考慮；但是沒有一個顧客出過價。艾女士知道，附近還有四、五戶兩家庭房屋求售，要價都在75萬元上下。要是波先生堅持要價120萬元，她要賣掉這棟房屋的可能性很小。

接待這五位顧客，艾女士看到了一些危險信號。房屋附近的路燈相隔很遠，託賣房和對面的房屋中間又有幾棟大樹遮擋，再加上託賣房裡沒人住，到了晚上，房屋附近一片漆黑。有一次顧客要求在晚上8點看房，艾女士開車到房屋之後，必須打開手機的手電筒，照著下坡路，走到門口，開鎖，再走到地下室打開電門開關之後，房子裡才有亮光。那一次她很清楚地感覺到人身安全受到嚴重威脅，她打電話給她的先生，請他每隔10分鐘打一次電話，確定她安全；還好那一次什麼事都沒發生。

就算是大白天，她在展示房屋時也沒看到其他人。只有一次，對面的屋主過來和她聊天，問他這棟房屋的售價。當她告知售價，他吐吐舌頭說這簡直是天價，他認為不可能賣掉。這位屋主身材高大，講話的時候盯著艾思葛上下打量，讓艾思葛感到不舒服。

還有一位顧客沒有經紀帶領，自己預約來看房，這位客戶對艾女士的興趣比房屋大得多。他看房的時候馬馬虎虎，但是一直問艾思葛一些私人問題，還問她有沒有時間，要和她喝咖啡。他還請艾女士帶他看其他的房屋，艾女士覺得他不是真正要買房。

2021年1月底紐約市下了一場12英寸的大雪，託賣房院子裡積了雪，艾女士的先生花了兩個小時鏟雪。2月8日，艾女士接到一通電話，約她2月9日晚上8點15分看房。有了上次夜間展示房屋的恐怖經驗，艾女士便問客戶，可不可以在白天來看房；電話上客戶說他白天要上班，回家吃完飯後再趕到那棟房屋，都要8點15分了。冬天裡生意不好，她不希望失掉任何一位顧客，便答應了。

只是有了第一次夜間展示託賣房屋的經驗，她不希望夜間單獨展示這棟房，於是打電話給幾位附近的公司同事，請她們陪同展示託賣房；偏不巧她們都有事，艾女士的先生又要帶女兒去學鋼琴。艾女士只好像上次一樣，請先生每隔10分鐘給她打電話。

到了2月9日晚上，艾思葛提早到達託賣房屋，摸黑開了燈之後，便待在屋裡等候顧客。可是到了8點40分，顧客還沒到。期間她打了兩次電話給顧客，都沒有人接。8點40分艾女士打電話告訴先生，可能被顧客放鴿子，她決定要回家了，請先生在10分鐘後再給她打電話。

先生依約過了10分鐘打電話，可是響了一分鐘艾女士都沒接，她先生接著又打了兩通電話，還是沒人接。她先生急了，拉著女兒，開車衝到託賣房，發現艾女士躺在房屋前面的積雪上，頭部被重物擊打，昏迷不醒，座車門被打開，她的手提包不見了，放在車上手套箱裡幾百元現金也失蹤了。

本案啟示： 房地產業務員的工作存在著先天的職業危險，當顧客打電話要看房的時候，業務員完全不知道來看房的是什麼人。有些託賣房屋坐落偏遠，對自衛能力比較低的女性業務員都是危險。聰明的業務員應該確定自己的安全無虞，再去展示房屋。要是艾女士在確定找不到人陪同，能打電話回去取消展示房屋，這次的慘劇就不會發生。（作者為紐約執業律師）