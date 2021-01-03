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有照房地產經紀 可合夥無照老闆

黃啟源

張先生六年前因為父母的關係，從上海到紐約來定居。他在上海一家大型房地產公司工作十多年，從銷售做起，一直做到經理、策畫，算是高級幕僚。那家公司是一間上市的房地產公司，總資產很大，他的收入也不少；但是他總憧憬美國的自由政治以及經紀環境。父母要移民到美國，他也跟著移民。也算是如了他的願。

剛到美國，人生地不熟，他見一個朋友做旅遊生意做得很好，張先生能接到中國的旅遊團，介紹給他的朋友，也可以賺一點錢，接著他自己也帶團，就這樣誤打誤撞做起旅遊生意。

2016年以後，紐約的房地產一路上漲。他看到身邊做房地產經紀的朋友賺很多錢，便想去考個執照，也做房地產推銷員。有空的時候便到法拉盛一家房地產學校學習。由於自己的英文很不好，斷斷續續讀了一年，去考了三次都沒能考過。

他的房地產學校有一位塗老師也是房地產經紀，看他很認真，但都考不上，於是常常鼓勵他。張先生便把自己身邊的房地產生意都介紹給塗老師，一年下來，竟然也做成了六單，塗老師所賺的經紀費就超過10萬元。塗老師一看張先生的人脈這麼好，又一心想從事房地產推銷員工作，卻一直考不上執照，便建議和他成立合夥關係。

依照塗老師的意思，張先生負責找辦公室，負擔所有的開銷，負責找客戶。塗教師負責帶張先生的客人。所賺的傭金扣除所有的辦公室的費用後一人一半。依照塗教師的演算法，一年下來假使所賺的傭金是10萬的話，扣除辦公室的費用大約3萬的話，張先生還可以賺3萬5000元。張先生一聽當然同意。只是不知道這樣做合不合法。但是既然塗教師這樣提議，想來他自有打算。

兩人便成立一家「大成房地產公司」，一年下來，所賺的佣金是14萬元，扣除3萬元的辦公室費用之後，兩人各分5萬5000元，算是不錯了。又過了六個月，張先生考上了房地產推銷員執照，三年後自己也拿到房地產經紀的執照。塗老師很大方地把他大成房地產公司的所有股份都讓給他；張先生非常感激。

回想起過去幾年，張先生總覺得自己虧欠塗老師。自己沒房地產經紀執照，但是塗老師不嫌棄，還是和他成立合夥關係，張先生一直以為這樣做是違法的。他認為塗老師頂著觸犯法律的後果幫自己賺錢，所以他一直不想讓人知道這段往事。

本案啟示：房地產經紀的執照是非常有彈性的專業執照，經紀人可以和沒有執照的人或是房地產推銷員成立合夥關係。只是沒有執照的合夥人不能承擔經紀的法律責任，但是可與有照合夥人分盈利。

塗老師並沒有犯法，他是張先生的伯樂，能夠賞識張先生，成立合夥關係成就張先生也幫自己賺錢，可謂君子愛財取之有道。張先生沒有必要擔心觸犯法律。（作者為紐約州執業律師）

房地產 紐約州 美國

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