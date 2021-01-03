商業樓投資 先搞懂法令

思女士過去三年來一直在購買投資房地產 ，她在網上找最便宜的房地產，不論是在紐約市 皇后區、布魯克林或是長島，她都可以接受；只要價格便宜，不論住家或商業地產，她都願意考慮。

去年她在布魯克林海邊、長島納蘇郡（Nassau County）東邊以及蘇福郡（Suffolk County）向銀行以及私人買了一些便宜的房地產，裝修之後，幾個月內便轉賣出去。如果一時轉賣不掉，便出租，只要投資的結果有正面的現金流便可以了。

三年來，她賺了一些錢，也累積了一些經驗，膽量也大了。幾個月前，經紀帶她去看皇后區海邊的一棟破敗的房屋。這棟房屋的面積比她以前購買的都大，大約是一般房屋的三倍大，土地也有100X100大小，四四方方，只是屋裡面已經不能住人，因為是1938年以前建的，沒有certificate of occupancy（使用執照）。房屋破敗，沒有電，也沒有水。根據經紀的說法，這棟房屋所在地區的區域分畫（Zoning）是商業，可是思女士看到兩條街內的房屋都是住宅，沒有商業建築，一直要到兩條街以外才有商業房屋。經紀又說，這棟房屋以前是六家庭的房屋，如果思女士要建六家庭的房屋一定沒問題。

賣方要價65萬元，根據思女士的演算法，蓋個六家庭的房屋，大概還要投入60萬元，所以成本大約在130萬元上下。建好之後，市價大約220萬元，所以她認為至少有90萬元的利潤，非常好。要是能夠建成商業樓，那價格會更好。

思女士本著這個念頭去找建築師諮詢。建築師說，不能保證這棟房屋能做商業樓或是六個家庭。房屋局資料顯示的是六個收入，不是六個家庭；思女士這下子搞混了。為了弄清楚，她去諮詢了另外三位建築師，其中兩位建築師的意見和第一位建築師的意見一樣；第三位建築師卻認為這塊地上可以至少建六家庭的房屋。

最令思女士不瞭解的是，六家庭的房屋與六個收入有什麼不同。她去諮詢她的律師，獲知原則上六個收入的房屋不見得是六家庭的房屋；有些房屋可以按房間出租，但是不是六家庭。但是基本上这种使用法只有非營利團體的屋主才有可能利用；思女士不合這個資格。

思女士前思後想，心裡很不踏實，便決定不買了。

本案啓示：

有關建築的法令相當複雜。不要說投資人搞不懂，連建築師之間的意見都可能不一致。一位年紀大一點，作風穩健的投資人碰到這種情形可能裹足不前。房地產經紀的話只能做參考，不能依賴。

做最壞的打算，如果這棟房屋只能蓋做一家庭用，思女士大概賺不了什麼錢。忙碌一陣子，花錢、擔憂卻賺不到錢是最糟的投資結果。雖然有可能賺大錢，但是在疑點太多的情形下，思女士決定不買，也不算是錯誤的決定。（作者為紐約執業律師）