妻欠債 夫名下房產不用還

馬女士和夫婿栗先生坐在舒律師樓的辦公室，忐忑不安。舒律師是一位有30年經驗的破產 律師，在社區裡有相當聲望。馬女士在紐約州 Westchester的西餐廳因為疫情緣故而關門，馬女士積欠房租以及其他生意的債務超過16萬元。對一個事業剛起步的年輕女性來說，這是她不能承擔的巨債。她考慮宣告破產，但是她擔心，她的債務會影響她和她先生的住宅，因此兩夫婦決定找一位資深的破產律師諮詢。

28歲的馬女士顏值頗高，性格開朗，辦事能力很強，是紐約烹飪學校畢業的高材生。四年前她嫁給在郵局工作，比他小兩歲的栗先生。栗先生是一位胸無大志，謹小慎微的公務員，在家是老么，從小受到受父母和兄姊呵護，高中畢業後沒有上大學，在郵局裡做一份可以溫飽的工作他也心滿意足了。朋友介紹他認識馬女士，驚為天人，就展開追求，一年半以後兩位年輕人便結婚了。

栗先生的家人都在美國，父母兄姊都有事業。基於對么兒的愛護，他們聚資10萬元，幫栗先生夫婦付了一戶合作公寓的頭款，就算是給兩夫婦的結婚禮物；但是父母堅持這套合作公寓只放栗先生的名字，不能加上馬女士的名字，因為所有的頭期款都是栗家人支付，而貸款 文件也只有栗先生簽名。馬女士個性開朗，她認為這也算合理，自己什麼錢都沒出就有一戶公寓寄身，對她來說也算幸運了。她剛從烹飪學校畢業，雖然還沒有工作，但是錢景看好，也不擔心找不到工作，便高高興興地接受公公婆婆的條件。

以後的兩年，馬女士在餐廳和飯店裡當廚師，收入頗豐，最高的工作每小時60元，比栗先生的薪水高多了。 馬女士有了餘錢，每月就幫先生交貸款，兩夫妻從來不為錢的事情爭吵。過了兩年，馬女士有信心自己開一家西餐廳，經過半年考察，決定在威市落腳。選定地點簽好租約之後，就投資裝潢，三個月後就開張了。在簽訂租約之前，馬女士諮詢過律師，律師建議她應該成立一家公司來經營餐館。她也照做了；只是房東要求她個人保證公司的房租債務，她也只好保證。

第一年的生意不怎麼樣，但是餐館還能維持，第二年賺了一點小錢，夫妻倆商量後用這筆錢去買了一戶小小的共有公寓。剛開始時，栗先生希望這棟公寓只用太太名字；但是馬女士認為餐館生意還不穩定，以後要是經營不下去而負債，餐館的債權人有可能對這家共有公寓求償。她信得過先生，暫時還是讓房屋登記在先生名下，過幾年如果餐館經營得很好，再把產權上的名字改成自己。栗先生對於太太的信任非常感動，也認為太太的做法是比較安全的。

2020年2月，餐館進入第三年。這個時候新冠疫情已經爆發，馬女士非常著急。到了3月底，紐約州關閉所有的零售商店，馬女士的餐館也關門。苦日子一直持續到2020年12月，馬女士積欠的房租以及業務債務，已經超過16萬元，她絕對無力償還。她擔憂如果不能還債，債權人會不會對她先生的合作和共有公寓追償。

本案啟示：

1. 栗先生夫婦把房地產放在先生的名下，是最原始的保護財產免於債權人追償的方法之一。栗先生夫婦取得合作公寓的時間在他們考慮破產之前四年，而且產權所有人是她先生，所有的首付都是栗先生家人提供。縱使馬女士後來幫先生支付貸款月付，這筆房地產還是栗先生的獨有財產，馬女士的債權人沒辦法對這套合作公寓求償債權。

2. 關於他們的共有公寓，購買時並不能預見新冠疫情。馬女士用先生作為公寓的所有人，雖然她這樣做也想保護自己的財產免受債權人追償，但是當時馬女士並不知道她的餐館會經營不下去。在法律上她沒有脫產的企圖；債權人應該沒辦法對共有公寓求償債權。

3. 馬女士的法律情形應了一句俗話：死豬不怕滾水燙。債權人對栗先生的兩套公寓沒有求償權，假設馬女士沒有其他的財產，債權人根本沒有辦法求償債權，馬女士可以和債權人討價還價。例如她可以對債權人說，她願意付1/10的債務，請債權人放她一馬；要是債權人不肯答應的話，她就宣告破產。若有債權人能夠權衡輕重，有可能答應馬女士的要求，拿回1萬6000多元，便把債權取消。

4. 要是債權人不答應，馬女士便會面臨被民事起訴或宣告破產的命運。假使她被起訴，債權人取得勝訴判決，判決書的效力持續25年。在這25年之內，只要債權人發現馬女士的財產，債權人便可以對其財產求償。當然馬女士可以利用先生的帳戶與信用卡，繼續從事經濟活動，但是要躲躲藏藏的，日子不會好過。

5. 要是馬女士選擇破產，她的債務可以在幾個月之內被破產法院取消，但是破產的紀錄會放在她的信用報告上10年；她要重新建立她的信用不是很容易。

6. 不管馬女士選擇哪一條路，只要債權未獲清償，未來一段相當長的日子她必須依賴先生幫她申請信用卡，把自己的錢存在先生帳戶裡以躲掉債權人的追償。她必須指望先生不離不棄；要是先生有異心，馬女士的情況會更慘。

7. 馬女士如果要避免依賴先生，當初她應該把共有公寓以及其他的財產放在一個不可撤銷的信託裡面，信託裡規定，這筆房地產只能給馬女士使用，對馬女士的保護要比把所有權給先生要高明得多。（作者為紐約執業律師）