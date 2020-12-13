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隻字未提傾斜梁…新手驗屋師 經驗不足砸招牌

黃啟源

燕先生是新進的房地產推銷員，拿到地產推銷員執照之後，朋友小江便找他幫忙買房子。小江的預算是140萬元，在紐約市大學點（College Point）以及白石鎮（Whitestone）兩區裡買一棟十年內建成的一家庭磚房。燕先生花了兩星期，帶著小江看遍這兩個地區裡掛牌出售的房屋，終於在大學點看中一家占地60' x 100'的八年新磚房。

燕先生的經紀人告訴他，接下來小江要做的便是聘請房屋檢驗員去檢驗房屋。燕先生沒有熟識的房屋檢驗員，同事介紹了一位姓鄭的檢驗員。同事說，老鄭做這行已經很多年了，和房地產業者的關係很好，應該不會有問題，於是燕先生便打電話和老鄭聯絡。

到了約定時間，燕先生見到「老鄭」，非常詫異，「老鄭」看起來才20歲上下，怎麼會是資深房屋檢驗員呢？略經交談，這位檢驗員承認他拿到執照只有幾個月，他爸爸才是資深的房地產檢驗員；他哥哥也做房屋檢驗員。雖然自己經驗不是那麼多，不過他爸爸會指導他，讓燕先生別擔心。燕先生聽完，還是擔心。但是既然小鄭已經來了，也只好讓他檢驗。

檢驗完之後，小鄭說房屋雖然有些小問題，但是整體來說設沒什麼大問題。 燕先生和小江都看到閣樓上有一根梁是歪的，這根梁周圍的牆壁都裂了，但是小鄭卻一句話都不說，檢驗報告裡也一字未提這根傾斜的梁。

兩天之後買主小江自己雇了一位裝修商來看這棟房屋，準備過戶之後稍微裝修一下。 這位裝修商一看到閣樓上傾斜的梁，便告訴小江說這棟房屋結構有問題，他不願意承接這筆工程。小江仔細看這根傾斜的梁，也覺得房屋的結構有問題，便決定不買了。

他責備燕先生為什麼找了一位沒經驗的房屋檢驗師，這麽大的問題，隻字不提。燕先生覺得很冤枉，但是他也看到傾斜的梁，雖然是外行人，也覺得這棟房屋的結構有問題。 只是實在不瞭解為什麼驗屋師什麼話都不說，害得他在朋友面前抬不起頭來。

本案啟示：並不是所有的執照驗屋師都能夠把工作做好，專業工作是需要經驗的。有些專業人員的生意好了之後，便請新手幫忙；但是如果沒有好的輔導監督制度，很可能破壞自己的名聲。本案很可能便是這種情形。（作者為紐約執業律師）

房地產 紐約市 大學點

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