驗屋師疏忽 ​修補停車場剝落水泥多花2萬元

小冷在緬因州從事外賣餐館生意十多年，存下20多萬元；他哥哥大冷在紐約市布魯克林 也做外賣餐館，2013年大冷把所有賺的錢都用去投資 布魯克林一棟兩家庭房屋。第二年，房價便上漲10%，於是勸弟弟也到紐約來投資。小冷知道紐約房地產價值上漲的可能性很高，又有哥哥幫他看著，不禁也心動了。

大冷找了幾個月，看上布魯克林靠近皇后區的一棟兩家庭房屋，這棟屋是開發商用舊房屋全新裝修，所有的牆都用特殊的水泥重新塗抹，磚塊也用特殊的塗料強化，整棟房屋煥然一新，要價也不高，只有52萬元。房屋上下兩層樓，屋後還有一片1375平方呎的停車場。雖然房屋裡面的木工比較粗，但是既然不是自己住，也不必太挑剔了。

小冷相信哥哥的眼光，決定買下。為慎重起見，大冷還聘了一位有工程師執照的驗屋師，花了500元來檢查房屋。驗屋師看了房屋，只說屋頂煙囪有一些小瑕疵需要修補。簽了買賣契約之後，賣主也把這個小瑕疵修補了，小冷也高高興興地過戶了。

在簽約之前，小冷看到屋後停車場的水泥是新的，有些地方表面開始剝落，可以看到水泥裡的石頭，只是剝落程度很輕微，而且驗屋師隻字不提，他自己對房屋又是外行，當然也不便提意見。兩個半月後房屋便過戶了。

大冷幫弟弟找了兩個房客，分別住到一樓和二樓，又幫他找了兩個停車位的租客；每個月的租金收入扣除房貸以及其他的費用之後，還有大約700元淨收入，小冷相當滿意。過了三、四年，發現房價漲到63萬元，心裡更是高興。

每年小冷都要到紐約一兩次，看哥哥順便也看他的投資房。只是每次來，都看到停車場上水泥剝落的程度越來越嚴重。四年後，剝落的面積擴大了20倍，達到大約100平方英尺左右，剝落的程度也越來越深，很多水泥裡的石頭都翻落了。小冷覺得事態嚴重，哥哥幫忙找了水泥工估價，這位水泥工說整個停車場的水泥用得太少，黏合力不夠，必須重做，費用要2萬元。

小冷嚇了一跳，但是仔細一想，水泥工的話有道理。照目前停車場剝落的速度，不到五年，整個停車場的表層水泥和石塊都要剝落，到時候不修也不行。只是這個停車場是全新鋪設的，沒有理由用了四年就要翻修，而自己也找了驗屋師檢查，這位有建築師執照的驗屋師怎麼會看不出來？

本案啟示：

1. 冷先生的案例是很多買新房屋或新裝修屋的人常常遭遇的問題。用來修建停車場的水泥和砂石的比率不對，是建材的問題；水泥工的說法是對的。停車場剝落的問題會越來越嚴重，看樣子這2萬元是非花不可。

2. 本案的關鍵在驗屋師的疏忽。新房屋或新裝修的房屋的檢查必須要注意建築材料是否有偷工減料的情形。如果修建停車場的水泥沒問題的話，不可能剛建好便有剝落現象。有經驗的驗屋師應該在驗屋報告中提出這一點，好讓買主向賣主殺價。（作者為紐約州執業律師）