外遇想離婚 先算算代價

今年1月18日下午7點半，癌症專科容醫生坐在法拉盛的診所裡，腦子一片空白，雖然事情已經發生幾個月了，但情況急轉直下，對他來說，這個衝擊還是異常猛烈。他的岳父─資深心臟外科醫生呂醫生，剛剛和他有一次坦白的對話。

呂醫生已經知道女婿有外遇，但只要肯承認錯誤，並且立刻和第三者斷絕關係，女兒以及呂家人都會原諒他；要是容醫生不肯悔改，呂醫生要聘請最厲害的律師來打離婚官司，讓容醫生身敗名裂。

女友父親 助他讀醫科

容醫生在大三時，父母就因車禍喪生，留下他和13歲及8歲的兩個妹妹。父母的遺產可以供他讀完大學，但是畢業之後他必須工作去養活妹妹。由於容先生讀的是pre-med（醫科預科），在沒拿到醫生執照之前，經濟無法獨立。

這時容先生的一位女性朋友─呂冰的父親慷慨地答應無條件資助他讀完醫科。這種天上掉下來的好意，讓容先生感激不盡，稍微考慮一下便接受了。

以後的一年，容先生和呂冰走得很近，等他被醫學院錄取之後，便和呂冰結婚；其實容先生和呂冰從來沒戀愛過。呂冰是個大小姐，脾氣不好，雖然容貌還可以，但不好侍候。容先生在醫學院的成績很好，呂冰也想像她媽媽一樣當醫生太太，婚前刻意照顧容先生。容先生全部精力都花在學習上，沒有時間從事社交活動；呂冰是他資助人的女兒，也是名校的高材生，和她結婚，大部分是基於對她父親財務支持以及對她的照顧的感恩。

婚後容先生常常要受氣，但是由於他本性善良，又非常感恩，婚姻生活中沒有大波浪。醫學院畢業後，他到大醫院裡當實習醫生，夫妻兩人的關係已經很冰冷，容醫生認為呂冰會是他這一輩子唯一的怨偶，他也認命。

膝下無子 夫妻常吵架

等他自行開業，病人很多，財富也不斷累積。在他剛結婚的時候，呂醫生用15萬元幫小兩口付頭期款，買了一棟共有公寓，小夫妻貸款 40萬元。容醫生開業五年之後，把這40萬元還掉。又過了五年，他拿出所有存款在長島納蘇郡買了一棟120萬元豪宅，還買了一棟60萬元的投資房。每棟房屋自付30%，其餘的貸款。

資產雖不斷增加，但容醫生心裡卻非常空虛。他們夫婦都希望有子女，可是呂冰流產兩次，醫生診斷她不能再生產。身為醫生，他知道有些醫學方法可以讓太太懷孕生育，但容醫生不希望用這種科學方法，他希望子女能在母體內懷胎十月。兩夫妻為了這件事，狠狠地吵了幾次，最後呂冰明白告訴丈夫，這一輩子不會再為他生兒育女。

容醫生聽了非常震驚，他想起小時候祖母帶他去看相，相士說，容醫生以後會大富大貴，並且會有三個孩子。容醫生從來都不懷疑他會有健康的子女，呂冰的態度開始讓他相信太太不是他的真命天女。

又過了繁忙、鬱悶、孤獨的三年，容醫生幾乎完全沒有家庭生活，呂冰絕大部分時間和她的父母住在一起。診所打烊之後，容醫生待在空蕩的豪宅裡幾乎要發瘋。

加入瑜伽班 遇見了她

為了排遣寂寞，他加入一個瑜伽班，遇見了黃小姐。她在紐約市某大學的舞台設計系畢業，長得漂亮，渾身都散發藝術氣息。2019年時她33歲，有一段失敗的婚姻，但為人樂觀浪漫，像容醫生這種在專業領域裡有成就的老實又英俊的男人很吸引她。

容醫生也被黃小姐的顏值、才華和歡樂的氣息吸引。短短三個月，容醫生和黃小姐就有生死戀的體驗，兩個人都清楚知道，「沒有對方，他們的人生沒辦法走下去」。

這時呂冰發現丈夫出軌，她也知道這並不完全是容醫生的責任，也沒有顏面去面對丈夫，只有求助父親。呂醫生和太太是相親後結婚的，沒有什麼戀愛經驗，在他的想法裡，娶了太太就必須對太太負責一輩子，愛情就像天上的彩虹，是抽象、不現實，只能存在很短暫的時間。呂醫生聽了女兒的話，便打電話約女婿談話。見了面之後，絕大部分都是呂醫生在訓斥容醫生的不是，容醫生大多時間保持沉默，讓岳父數落，也不是不敢回嘴，實際上是他不知道怎麼講。

小三懷孕 他決定離婚

幾天後就是農曆春節，大年初一容醫生帶著黃小姐到紐約州 上州的滑雪 場滑雪。這個時候黃小姐告訴他，她懷孕了，想知道是要生下來還是拿掉。容醫生不加思索，肯定地告訴黃小姐，把孩子生下來。這個時候他已經決定，必須離婚。

本案啟示：

1. 中年危機對於半輩子老實、聰明、努力工作、事業有成的中年人來得特別凶猛。

2. 容醫生沒有子女，唯一可能的爭執是財產。紐約州的法律規定，夫妻結婚以後取得的財產，不論在誰的名下都要做「公平的分配」。所謂的公平分配，在法律上雖然沒有規定是夫妻平分，但是在一般情況下，法院都是平分。

3. 呂醫生在容醫生和他女兒結婚時，為了幫他們買新家所支付的15萬元，看當時情形，呂冰可以主張說是父親給她的專屬財產，但是以後的貸款月付金，如果容醫生夫婦各有分攤，不管兩方分攤的金額是不是一樣，法官都可能判那一部分房屋的價值夫妻平分。其他的房地產應該也是夫妻平分。

4. 容醫生與呂冰最有價值的財產應該是容醫生的醫生執照。依照本案情形，呂冰和她父親在財務上支持過容醫生。容醫生在結婚後才拿到醫生執照，呂冰有權利平分容醫生的醫生執照的價值。假使容醫生的醫生執照價值是150萬元，呂冰有權利多分75萬元。如果是這樣的話，絕大部分的房地產都要歸呂冰所有。

5. 離婚的代價高昂，但是容醫生最想要的是金錢買不到的。這個離婚的決定是不是正確，若干年之後才能知道。（作者為紐約執業律師）