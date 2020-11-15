房價腰斬進場 趕上好時機

今年11月1日下午3點鐘，梁先生和太太撐著雨傘排了兩小時隊，在長島納蘇郡Roslyn的提前投票 所投完了票。這一次的投票確實讓他的內心掙扎很久，兩位總統候選人他都不喜歡；但是如果他不投票的話，就沒有盡到一個美國公民的責任。投票前，他已經盡力做了判斷，結果如何，歷史會有論斷。

投票前一天（10月31日）他做了一個自認為比選總統還要容易的判斷，他出價240萬元，買下曼哈頓 上東城的一套公寓。這座公寓在曼哈頓150街第2大道附近，總面積1900平方英尺，他買的是第29層。公寓裡有兩個陽台，視野很好，東邊完全沒有建築物阻擋，可以看到東河，往南是第2大道風光，西邊和西南邊可以看到幾個紐約市地標建築，包括克萊斯勒（Chrysler）大樓。

決定買下這棟位於29層的公寓，他考慮時間超過五個月。他認為現在已經到了疫情的中後期，最壞的情況已經過去了；曼哈頓的地價再往下跌有限，是投資 入場的時候了。

這套公寓的地稅算下來每個月大約是3800元，維持費大約是每月3600元，假如用來投資，沒有房客的話，一個月不算賣價的利息，就要花費大約7400元，是個沉重的負擔；但是梁先生買這一套房屋是要自己退休以後居住的，所以不存在投資回報率太低的問題。

梁先生早在30年前便已成立自己的進出口公司，這些年來雖然生意也有走高走低時候，但是業務整體的發展是向上的，他早就不必親自打理公司事務，逍遙在世界各地旅遊度日。由於大部分時間居住在紐約州，自己也打算最後要到曼哈頓居住，所以才在此地置產，以他的財力，絕對可以負擔得起這戶公寓的所有費用。

在決定購買這戶公寓之前，梁先生也參觀過不下20套公寓，但是別的地方都不合他的意。

他以為既然是住在曼哈頓，便要有住在曼哈頓的感覺，所以公寓的視野是很重要的。從公寓裡看出去，必須要看得到曼哈頓的地標，像是有名的大樓、東河、哈德遜河等；高度不能太低，視野不能被遮掩；所有的屋內裝潢必須是第一流的。

最後他看中這棟大樓裡的兩套共同公寓，第一套坐落在42層，第二套坐落在29層。兩套的方向、隔間、裝潢幾乎完全一樣。

兩年前42層公寓先上市求售，要價460萬元。隔了半年之後，價格降到390萬元；再過半年之後，價格又下滑到310萬元。這個時候，29層公寓也推出上市，標價270萬元。梁先生比較過兩戶公寓，除了高度相差13層之外，兩戶公寓的地稅也有不同。

42層公寓的地稅比29層公寓的地稅低18%，梁先生問負責售屋的經紀們，為什麼有地稅的差別，29層公寓的經紀告訴他，42層公寓的屋主是自住，29層公寓的屋主是投資，自住房屋的的地稅比較低。

等到今年8月，42層公寓的標價跌倒270萬元，梁先生認為時機已到，便決定出價235萬元。他的兒子也是房地產業務員，他和兒子公司的經紀方先生也很熟，出價書由方先生撰寫寄出給賣方的經紀。方先生也跟賣方的經紀溝通了三次。

第一次以及第二次，賣方的經紀說有人已經出了更高的價格。方先生回答說，「沒關係，把我客人的出價當作備取吧」。第三次溝通的時候，賣方經紀說賣方的律師已經出契約了，現在就等買方在契約簽字。梁先生這時候覺得，他買到42層公寓的希望渺茫，便決定出價29層公寓。

10月28日他請他兒子聯絡方先生，出價220萬元，方先生當然照辦。10月30日他開始有一點緊張，怕買不到這戶公寓，便邀請方先生一家一同吃中飯，在飯局上談到這戶29層公寓。梁先生請方先生向賣方經紀打探，方先生立刻用手機給賣方經紀發簡訊，賣方經紀回覆說，有人給了一個更高的出價，賣主也接受了這個出價，不過現在賣主什麼文件都還沒簽；梁先生想，現在加價搶購還來得及。

由於梁先生不懂賣方經紀這則短訊的意思，方先生解釋說，賣主已經接受更高的出價，只是賣主還沒有簽下有效的法律文件，在法律上還不算答應賣給那位出價比較高的人；梁先生如果要加價搶購，現在是最後的機會。

梁先生一聽，沉吟幾分鐘，便告訴方先生，加價20萬元。10分鐘之後，賣方經紀回了一則短信，告訴方先生，賣主接受梁先生的出價，請方先生準備買賣條件書，賣方在星期一便請律師出契約。

本案啟示：

1. 曼哈頓的房價這兩年來一直在跌，這是眾所周知的事實。有心的投資人早就虎視眈眈，問題是什麼時候入場最適當。當然，一般人的答案是，等市場跌到底之後再進場是最保險的做法。但是什麼時候是底，這問題很難回答。

根據梁先生的看法，現在就是曼哈頓房地產的底，現在入場應該相當有利。因為梁先生看著心儀的房屋，賣價從460萬元掉到240萬元，他認為這就是掉到底了。

2. 在過去的20年裡，紐約的房地產經歷兩次幅度較大的跌價風暴。第一次是2001年的九一一事件，第二次是2008年次貸風波，跌幅都在50%左右。這一次的新冠病毒流行，當然也可能導致地價跌幅超過50%；但是現在疫苗已經接近上市，看起來病毒的影響會越來越小，梁先生在差不多跌到48%的時候入場，應當也算是趕上好時機了。