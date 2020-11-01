設可撤銷信託 防不肖兒侵吞財產

王女士15年前從武漢來到美國，她的第一站是俄勒岡州波特蘭市，在波特蘭待了五年之後，便到紐約 來定居。到底紐約是大都市，一切都比較方便。

王女士娘家在武漢做物流生意，相當成功，她是長女，從小被父親寵著，護著，沒吃過苦。和公司的夥計樊先生在武漢結婚之後，生了兩個兒子。

先生的哥哥是早期移民，拿到公民資格後幫王女士全家辦理綠卡，他們拿到綠卡之後，因為先生的哥哥在波特蘭，便到波市落腳。

樊先生一表人才，在大陸當過運輸兵，對卡車相當熟悉；但是他不是一個苦幹的人，什麼事總想走捷徑。在武漢時因為幫忙照顧王小姐的家裡生意，收入還不錯；但是到美國之後，一切要靠自己，他在幾個公司開過卡車，覺得太辛苦，收入一直不好，王家的人每年都要接濟樊家幾萬元。慢慢地，王女士也能感覺到父母的不滿。

樊先生有個朋友在紐約開運輸公司，10年前邀請樊先生入股，只要10萬元便可以拿到一半的股權。依照當時公司的財務，假使樊先生積極參與公司營業，每一年薪水加紅利可以分到15萬元。

樊先生認為這筆生意可以做，便和王女士商量，讓王女士從娘家借10萬元來入股，就這樣樊家帶著希望到紐約來做物流生意。

剛開始的幾年，雖然每年分不到15萬元，但也有10萬元-12萬元之間。過了四年之後，樊先生和股東鬧翻，自己出來開公司，沒想到生意越做越差，一年的淨收入掉到10萬元以下。

帶著兩個孩子，夫妻的財務很緊，時常吵架。樊先生又開始酗酒，有一天酒後回家和太太吵到失控，狠狠揍了王女士一頓。鄰居打電話報警，警員來了之後以家暴逮捕樊先生。法庭簽發了一份保護令，命令樊先除了每月兩次探望孩子之外，不准以任何方式聯絡王女士，不准出現在王女士身邊100英尺之內，兩夫妻的關係降到冰點以下。

一年之後兩夫妻離婚，兒子全歸王女士撫養。她父親便叫王女士到朋友徐先生的骨董店幫忙，賺點生活費。

王女士長得賢淑端莊，性格溫和，店主和客戶都很喜歡她。她在骨董店裡工作了大約兩年，有一位常來購買高價骨董的60歲猶太裔男士高斯密（Goldsmith）很喜歡她。

高斯密在科技公司任高管，年收入超過150萬元。他的理財方式除了購買房地產 與儲蓄 人壽保險，便是購買骨董。王女士和高斯密約會幾次之後，對方便要求和她同居。

為了討王女士歡心，高斯密在皇后區的Jamaica Estate給她買了一棟150萬元豪宅，又幫王女士的兩個兒子在皇后區貝賽買了一棟120萬元豪宅。兩棟房子的產權都放在王女士的名下。

這對王女士來說，簡直不可思議，她已經50歲了，她想想自己半百的年紀還有這麽一位事業有成，多情多金的男士如此愛戀她，王女士當然答應和高斯密的追求。

高斯密告訴王女士，元配在五年前過世，根據猶太教信仰，再婚對他會有不好的後果，所以明白和王女士講，他不會和她結婚，但是他會照顧她一輩子。同居兩年後，高斯密又給王女士買了第三棟房屋。他說，要在短短三年內讓她擁有500萬元資產，後半生無憂。王女士當然非常感激。

這個時候王女士開始有財產的憂慮，她的前夫跑去跟她的兩個兒子同住在貝賽的房屋，兩個兒子也不成材，高中的時候便都有刑事紀錄。高中畢業之後沒上大學，也沒有固定工作，生活還要母親操心。

新冠狀肺炎爆發後，王女士的朋友圈裡有三人確診，有一位往生。王女士開始憂慮，如果她發生什麼事的話，在她名下的500萬元資產會怎麼樣？

律師告訴她，她的兒子們會繼承她所有的財產，但是她擔心她兒子們很快會把這筆財產揮霍掉；還有她的前夫虎視眈眈，她擔心兒子們會受到她前夫的影響，把錢讓他們的爸爸揮霍掉。要如何才能避免這些可怕的事發生呢？她諮詢了幾位律師都得不到滿意的答覆。

本案啟示：

1. 王女士的難題也是很多中國人的難題。有了財產之後，年紀也大了，兒女不成材，不知道怎麼處理這些財產，如何做遺產規畫。

2. 王女士要想處理這些財產，最好的方法便是使用可撤銷的家庭信託。她第一個要考慮的因素是養老金，如果她能夠成立一個可撤銷的家庭信託，把房屋放在信託裡面，以自己為信况管理人，也以自己為信託收益人，在她有生之年，對這些房地產都有完全的控制權；她的兩個兒子沒辦法把這些財產揮霍掉。把房屋的產權放在兒子的名下，絕對是錯誤的。

3. 在信託裡她可以規定，兒子在有生之年可以住在指定的房屋裡面。如果王女士百年之後，這棟指定的房屋可以過戶給兒子，或是保留在信託裡面，兒子只有使用權。

其他的房子王女士可以保留在信託裡面，交給可以信賴的房地產公司或其他專業人員管理，收入的一部分可以給兩個兒子使用，本金還繼續保留在信託裡。

4. 王女士向娘家借的錢也可以從房地產的收入中逐年支付，這樣子她也對得起娘家。

5. 另外，王女士才50歲出頭，她可以用房屋的收入購買儲蓄人壽保險。過去十年來某些公司的儲蓄人壽保險的回報平均超過6.5%，而且有保障，不論如何都不會低於零，是一項很安全，回報很高的投資。王女士在生前可以自由使用這些儲蓄回報，非常方便。

6. 關於信託裡的本金，王女士可以在信託裡規定當兒子們到達一定的年齡或事業有成之後，再分批付給兩個兒子，或作其他的用途。這些細節王女士必須找一位熟悉信託的律師好好地討論。（作者為紐約執業律師）