方先生花了四個小時研讀白卡 官網上解釋,「聯邦社安機構怎麼把使用白卡(Medicaid)的人所花掉聯邦政府 的費用放到這些受益人的財產上」的文章,可是他還是看得一頭霧水。他現年38歲,已婚,太太是家庭主婦,育有一男一女。兒子8歲,女兒4歲。方先生從事殺蟲行業,雖然收入並不高,但是養家糊口倒沒問題。

10年前他的父母方老先生以及方老太太把他們所有的積蓄投資到紐約市 皇后區可樂娜(Corona)的一棟一家庭房屋。當時辦理過戶的律師問過他們的意見,把方老先生、方老太太以及方先生的名字都放到地契上去,方老太太和方老先生是以夫妻的關係(tenants by the entirety)共有三分之二的產權,方先生則以有繼承權的共有人的身分(joint tenant with right of survivorship)和父母共有,持份是三分之一。

根據負責律師的說法,這樣要是方老先生與方老太太有什麼不測,方先生可以不經法院遺產程序,即取得房屋的所有權。

方老先生今年78歲,健康有些問題,白卡健康保險提供給他每天四個小時的看護。方老太太74歲,她的工作便是照顧先生。兩夫妻的收入只有每月的社安金;房貸還剩大約10萬元。方先生的收入可以支付每月房貸、兒女教育費等家裡一切的開銷,還有一點小儲蓄。

方老先生的朋友海先生最近過世了,過世之前用白卡在醫療機構裡接受三年的照顧。海先生過世後留下一棟房屋,海先生的兩個女兒請律師辦理遺產繼承的時候發現,聯邦社安局在海先生居住的房屋上放了42萬元的醫療債務。海先生的房子賣了65萬元,扣除賣屋的費用之後,還要償還白卡債務;他的兩個女兒各分到11萬元左右。

這個活生生的例子給了方先生一家很大的震撼,方先生這才瞭解到原來「社會安全醫療服務」不是白吃的午餐。為了避免步海先生的後塵,方先生花了很長時間研讀白卡的有關規定。

白卡的官網上講,聯邦政府要從白卡受益人的遺產收取聯邦政府為受益人所支付的白卡醫療費用。「不論受益人的房屋是不是屬於受益人所專有,聯邦政府都會在他們的房屋上登記白卡債務」。

方先生讀到這一句的時候,心裡一沉。他知道方老先生現在每天接受白卡四小時的看護服務,他的需要會慢慢增加,以後還可能需要白卡提供24小時長期看護。要是聯邦政府把方老先生和方老太太的醫療債務都登記在他們的房屋上,這棟房屋的淨值便要大大縮水,方先生實在負擔不起償還這些債務的責任。

他打電話給七個不同的律師樓請求諮詢,五個律師樓都說不辦理這樣的事務。一個律師樓跟他收了250元諮詢費,律師和方先生一家人面談了一個小時,方先生還是不知道正確的答案是什麼。他的印象是,律師跟他說聯邦政府有可能把債務放在他的房屋上,但這種事情也不一定絕對會發生。這種模稜兩可的答案讓方先生非常苦惱。

最後方先生找到一位專精信託的項律師,資深的項律師告訴方先生一家人,聯邦催討白卡債務的力道越來越強。以前白卡債務只有受益人過世後,聯邦政府才向他的遺產催討。要是房屋不會變成遺產(比如說方先生的情形),聯邦政府不會對受益人和他人共有的房屋採取行動。

但是現在聯邦政府的立場是,聯邦政府應該把白卡債務登記在受益人的房屋上,不管受益人是不是唯一的所有人。只要受益人有一部分的權利,聯邦政府便應該把白卡債務登記在房屋上。也許聯邦政府不能立刻拍賣該房屋,但是只要債務一登記到房屋的紀錄上,這棟房子便背了被登記的債務,所有人要貸款、出賣房屋之前,都必須要處理白卡債務。

方先生聽到了項律師的話,非常沮喪。他知道他的恐懼被證實了。不過,項律師安慰方先生,只要方先生一家做一個白卡信託,把房屋放到信託裡,超過五年,聯邦政府就不能從他們的房屋追償方老先生的白卡債務。方先生聽到這個解決方法,非常高興,心裡便決定要作白卡信託。

項律師說,方先生一家可以在信託裡規定,方老先生夫婦在生前可以免費自由地在房屋裡居住,由方先生作信託管理人。方老先生夫婦過世之後,方先生可以用管理人的身分把房地產的所有權轉給自己。方先生覺得這正是他們所需要的。

項律師又說,這個信託必須不可撤銷,這樣子在法律上房屋才能不算是方先生一家人所有的,聯邦政府才不會從他們的房屋裡求償白卡債務。對方先生一家來說,這點限制不是問題。

但是方先生回家之後繼續研讀白卡網上的官方文字,發現文章上面說聯邦政府會從受益人的生前信託上求償白卡債務,讓他又懷疑項律師有沒有給出正確的法律意見。

本案啟示:

1. 項律師的意見是對的。聯邦的社會福利系統已經瀕臨破產邊緣,聯邦政府很大的支出便是白卡的醫療服務。聯邦政府想進辦法要從受益人的財產裡回收白卡的支付,求償的力度越來越強。

2. 白卡信託是最好的保護受益人財產的方法。只要受益人把他的房屋放到一個不可撤銷的信託,超過五年,聯邦政府便不能把這些房屋當作受益人的房屋,求償白卡為受益人支付的醫療費用。

白卡官網上講的聯邦政府會對受益人的生前信託的財產求償,指的是可撤銷的信託以及還沒超過五年的不可撤銷的信託;超過五年以上的白卡信託是可以讓受益人的房屋免於受到聯邦政府的求償。(作者為紐約執業律師)