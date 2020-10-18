地產迷思 | 貸款 不宜找人代簽名

呼先生是在美的藏族移民，35年前單身到美國 就讀醫學院，畢業後在醫學院所在地─德州的奧斯汀（Austin）一家大醫院當實習醫生。拿到醫生執照之後，便在另外一家大醫院行醫。這家醫院幫他辦了身分，等他成為公民就幫他唯一的親人─妹妹辦了身分。妹妹來美國就在紐約定居，和一位很有上進心的同鄉延先生結婚。

延先生做的是做報關服務生意，呼小姐幫他辦了身分，延先生非常感激。結婚後第四年，延先生的朋友邀他共同從中國進口一批貨，全部生意是26萬元。延先生看好這批貨的錢景，便邀太太共同投資。呼小姐相信先生的判斷，把自己的退休金15萬元都投入這筆貨。這批貨順利進入美國，而且都賣光了，但延先生的朋友把所有的錢都拿回中國，然後失去聯絡。事隔十年，延先生還是拿不回這筆錢。呼小姐剛開始還和延先生爭吵，過了幾年，延先生的生意越做越好，一家衣食無憂，她也不再提。但是延先生心裡非常歉疚。

妹買豪宅 用兄名義貸款

五年前在下班途中，延先生夫婦的轎車和一輛小貨車對撞，呼小姐脊椎受到永久性傷害，痊癒之後還要不斷地接受物理治療，延先生總希望買一棟有游泳池的房屋，讓呼小姐天天都能在家裡接受水療。

今年8月，經過朋友介紹，兩夫妻在長島Plainview簽下一棟145萬元的泳池豪宅。他們有現金大約50萬元，必須貸款100萬元。只是夫妻的收入都掛在延先生名下，呼女士報稅不多。可是延先生很不巧地正和一個客戶打官司，不方便出面向銀行借錢。兩夫妻去和貸款公司商量，貸款公司聽了他們的情形之後，建議由呼女士的哥哥做主要貸款人，呼女士做第二貸款人。呼先生的資產、收入與信用都很不錯，貸款申請書便說這棟房屋是呼先生的度假屋。貸款公司承辦人說，這樣子銀行會批准的；延先生夫婦尊重專家意見，當然沒話說。

在簽房屋買賣契約時，因為呼先生不在紐約，為了方便，在電話上授權由延先生代簽。延先生也沒想太多，便按照自己的手法幫呼先生簽字。他們的代表律師說，只要呼先生同意，延先生是可以代簽的。賣方律師在意的是10%的定金支票能不能兌現。當契約簽好，14萬5000元的定金交給賣主的律師後，兩夫妻接著到貸款公司去辦手續，貸款公司負責人陶先生知道呼先生不在紐約，也放任延先生代為簽字。

承辦人 用16年信用力保

所有的貸款文件送到銀行之後，銀行批准了100萬元貸款，但是當負責審查的行員把簽字文件以及呼先生的駕照放在一起時，發現契約、貸款申請書以及駕照上的三個名字都不一樣。便懷疑這筆貸款有詐欺的嫌疑。於是銀行質問貸款公司，問是不是親眼看到呼先生簽字，陶先生只好照實說沒有。但是陶先生用他16年在貸款界裡建立起來的信用向銀行保證，這筆貸款絕對沒有詐欺情事。他和呼先生通過電話，呼先生說他是主要貸款人，借這筆款項是要買度假屋沒錯。

銀行的立場有點尷尬，要是這筆貸款是別的貸款公司送進來的，銀行會傾向於拒絕過戶；但是陶先生是銀行16年的老搭檔，從來沒讓銀行下不了台，銀行不想讓陶先生難看。這個案子提到貸款委員會討論，委員們對於陶先生的印象都很好，不相信陶先生這筆貸款有詐欺情事，但是為了保護銀行，這件事還是要調查。委員會便要求呼先生親自從奧斯汀飛來紐約開戶，並解釋這個烏龍，並委託兩位資深的職員和他面談，瞭解到底是怎麼回事；要是呼先生不肯照辦，這筆貸款便要取消。

不畏疫情 冒險飛去紐約

呼先生聽到這個條件，覺得非常麻煩。醫生每天的工作繁忙，要跑一趟紐約，會耽誤很多病人的治療。呼先生的太太和女兒也非常反對，因為疫情嚴重，到紐約後，要隔離14天，回奧斯汀，又要隔離14天。加上幾個小時坐在機艙裡，呼先生所冒的風險與所受的損失實在太大了。呼先生為了這件事也頭痛了幾天。最後他對妹妹的關懷戰勝了太太和女兒的阻攔，他依然買了機票，飛來紐約。

他搭的班機9月16日晚上 10:07 到達紐約，機場並沒有強制他到指定的旅館隔離，只要他報備居住地，並簽名要自我隔離14天，便放他走了；但是告誡他要遵守自我隔離，否則會被罰款。呼先生知道，他必須要儘快到銀行去把事情辦好，只好明知故犯。

幾番折騰 慶幸圓滿收場

第二天延先生帶他到銀行和行員面談並且開戶，行員問他為什麼三個簽名都不一樣，他只好說他不喜歡他以前的簽名，現在正試用不同的簽名。兩位行員雖然心裡還是懷疑，但是既然貸款人都這麽當面肯定貸款和簽名的事實，他們也不再為難。於是銀行請陶先生幫忙準備一份宣誓書，為不同簽名作出解釋。這宗烏龍便告結束，當天下午呼先生便搭 5:45PM 的飛機飛回奧斯汀。

兩個禮拜後，延先生夫婦把房屋過戶手續辦好，呼先生簽妥授權書，讓呼小姐幫他簽所有的文件。延先生償了心願，呼小姐很高興，呼先生也著著實實幫了他妹妹的大忙。這則故事終於有了一個好結局。

本案啟示：

1.

不要以為幫親戚出頭貸款是一件很輕鬆的事。所謂愛之適足以害之，要不是陶先生力保，呼先生不顧太太女兒的反對，幫忙妹妹到底，銀行可能拒絕過戶。延先生夫婦所交的14萬5000元定金很可能被賣主沒收。只能說本案過程真的好險。

2. 呼先生既然答應做主要貸款人，就必須把這宗買賣慎重當作自己的事來處理；讓延先生代理簽名是一大失策。現在文件可以用電郵、隔日快遞寄送，實在沒有必要請人代簽。還好本案的結局圓滿；如果這件事不能圓滿解決，兄妹之間的關係就有缺憾了。（作者為紐約州 執業律師）