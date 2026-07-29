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「美版台積村」鳳凰城房市旺 台婦看房不到3天買下別墅送愛孫做成年禮

記者趙容萱／台中即時報導
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FUNWOO德載國際執行長曾意婷觀察，台積電宣布加碼投資鳳凰城廠，帶動美版「台積...
FUNWOO德載國際執行長曾意婷觀察，台積電宣布加碼投資鳳凰城廠，帶動美版「台積新村」房市熱。(記者趙容萱／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台積電加碼投資鳳凰城，帶動北皮奧里亞房市升溫。
  • 重點二：台灣高資產族赴美買房詢問度暴增，主看學區與通勤。
  • 重點三：台北祖母3天內買別墅送孫子成年禮，引發熱議。

台積電宣布加碼投資美國亞利桑那州鳳凰城廠區，帶動美版「台積新村」房市熱。房仲觀察，台灣高資產族群赴美買房詢問度暴增五成，這波置產潮新買盤以子女在美就學、就業的高資產族最多，還有一名台北祖母拿著當地郵遞區號諮詢，不到3天就為愛孫買一戶別墅當成年禮，引發熱議。

美國置產顧問龍頭FUNWOO德載國際不動產統計，這波置產潮的核心熱區位於台積電廠區所在地鳳凰城北皮奧里亞（North Peoria），車程約10分鐘即可串聯台積電及周邊半導體供應鏈聚落，郵遞區號「85383」更被視為黃金區段，吸引台灣買家詢問、進場買房。

FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷觀察，鳳凰城受惠於台積電持續加碼擴廠，被視為美國近年最具成長潛力的新興科技聚落。近一年台灣買方詢問內容明顯改變，從過去關心「鳳凰城能不能買」，轉為評估通勤便利性、優質學區、生活機能及未來出租管理等長期居住條件，顯示逐漸走向實際居住需求。

FUNWOO德載國際執行長曾意婷觀察，台積電宣布加碼投資鳳凰城廠，帶動美版「台積...
FUNWOO德載國際執行長曾意婷觀察，台積電宣布加碼投資鳳凰城廠，帶動美版「台積新村」房市熱。(記者趙容萱／攝影)

以德載國際在距離台積電園區約10分鐘車程的別墅案為例，台積電於本月中旬宣布加碼千億美元投資鳳凰城後，就已迅速售出16戶。

曾意婷分析，這16戶以「竹北貴婦團」、「高雄傳產企業主」，以及「醫生團」等三大買盤，又以孩子在美國念書、工作的高資產族為大宗，看好鳳凰城GDP生產總值躍居全美第五大城，工作機會多，孩子「住得到」，不住也可出租當置產。

其中，最受矚目的案例是一名來自台北的高資產族祖母，因愛孫在美國工作，她看好北皮奧里亞區有I-17與Loop 303高速公路串聯台積電聚落，優質教育資源加上成熟生活圈，拿著台積電所在地北皮奧里亞郵遞區號「85383」諮詢，不到三天就果斷簽約，買下一戶別墅作為孫子的成年禮，驚人實力引發熱烈討論。

精華 FAQ

  • 最熱區域是台積電廠區附近的北皮奧里亞，車程約10分鐘可串聯園區與半導體供應鏈，郵遞區號85383更被視為黃金區段，吸引不少台灣買家詢問與進場。

  • 近一年台灣買家不再只問能不能買，而是更重視通勤便利、優質學區、生活機能與未來出租管理等長期居住條件，顯示置產考量已轉向實際自住與資產配置。

  • 一名台北高資產祖母因孫子在美國工作，拿著北皮奧里亞85383郵遞區號諮詢，不到3天就簽約買下一戶別墅，作為孫子的成年禮，成為話題焦點。

台積電

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