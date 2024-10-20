我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

川普喊驅逐數百萬無證客 建築業憂人力更缺 房價恐再漲

編譯俞仲慈／即時報導
聖荷西都會區今年第二季度獨棟屋中位數房價突破200萬元，創下美國史上最高紀錄。（美聯社）【作者：原青，日期：2024-08-15，數位典藏序號：20240306101019555】
聖荷西都會區今年第二季度獨棟屋中位數房價突破200萬元，創下美國史上最高紀錄。（美聯社）【作者：原青，日期：2024-08-15，數位典藏序號：20240306101019555】

前總統川普此次參選，提出要將數百萬外來無證移民驅離出境的政見，引發建築業憂心，因為一旦少了外來移工，讓原已人力嚴重短缺的建築業，不但成本會大幅上揚，對於房價居高不下的房市更是雪上加霜。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，全國住宅建商協會(National Association of Home Builders)執行長吉托賓(Jim Tobin)指出：「不利於建築業的勞動力供給，還會增加住房的負擔壓力。」

報導指出，無論移民的合法性，國外出生的外籍勞工對建築業而言，是至關重要的勞動力來源，在木工、泥作、砌磚與電氣等各類建築業所占勞動力比率已多達30%。

根據聯邦最新統計數據，截至2022年，已有近1100萬無證移民遍布全美各地，雖然人數不如2007年最高紀錄1180萬人，但估計建築業僱用150萬無證移民，占勞動力總數13%。

尤其佛羅里達州和德州等陽光區依賴無證移民勞動力的占比更高，尤其過去數年來深陷經營危機的住宅建築業，佛州坦帕市(Tampa)小型建商泰勒(Brent Taylor)直言：「無證移民受雇於承包商，出現在我的工地，但我也不知道他們是否是合法移民。」

聯邦數據顯示，全美建築業仍有37萬個職缺，勞動力明顯不足，一旦外籍勞工減少，勢必重創建築業，泰勒直言：「我現在每年只能接10件工程而不是20件，要嘛我只賺一半，要嘛我提高價格，但最後誰埋單？當然是房屋買家。」

川普參選以來，誓言要將無證移民驅逐出境，主張此舉可為國人提供更寬敞的居住環境，進而促使房價下跌，不過未獲經濟專家認同，因為人力吃緊只會增加建築成本。

因此建商普遍不認為川普當選後會兌現這項政見，德州承包商Marek Family of Companies執行長麥雷克(Stan Marek)指出：「大家認為不會發生，因為一旦失去太多勞動力，根本沒有足夠人力去蓋房子。」並強調：「 失去外來勞動力會摧毀建商、建築業與我國經濟。」

移民 川普 德州

上一則

加州逾半家庭房貸重 3成租客一半收入繳租

下一則

建商昔買斷促銷 提供房貸利率優惠 如今優勢不再

延伸閱讀

選戰綁宗教 川普喊「心靈戰爭」 賀錦麗喬州非裔教堂禮拜

選戰綁宗教 川普喊「心靈戰爭」 賀錦麗喬州非裔教堂禮拜
華爾街日報：川普式平衡外交 與獨裁者交往先說醜話

華爾街日報：川普式平衡外交 與獨裁者交往先說醜話
分析：川普、賀錦麗戰略模糊 避免捲入台海衝突

分析：川普、賀錦麗戰略模糊 避免捲入台海衝突
賀錦麗大打年齡牌 強調自己比川普年輕18歲

賀錦麗大打年齡牌 強調自己比川普年輕18歲

熱門新聞

房價居高不下的現在，擁有一棟連棟住房(townhouse)如今成了新版美國夢。路透

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

2024-10-21 09:55
紐約長島房地產市場在今年上半年持續升溫，截至今年6月底，長島的單戶住宅、共管公寓和合作公寓的中位價格相比去年同期上漲了11.7%，創下歷史新高。(本報檔案照)

長島房價3年來漲幅逾3成 大頸等六大區域增幅猛

2024-10-17 20:10
聖荷西都會區今年第二季度獨棟屋中位數房價突破200萬元，創下美國史上最高紀錄。（美聯社）【作者：原青，日期：2024-08-15，數位典藏序號：20240306101019555】

川普喊驅逐數百萬無證客 建築業憂人力更缺 房價恐再漲

2024-10-20 23:14
聯邦準備理事會(Federal Reserve)上個月宣布降息2碼，許多民眾預期房貸利率將跟著走低，不料卻反而升高。（美聯社）

聯準會降息2碼 房貸利率不降反升

2024-10-21 02:19
雖然房貸利率已在下降，但買家仍在觀望市場。建商採用自行購屋，再提供較低利率出售的方法，刺激買氣。是否有效，還在觀察。(美聯社)

建商昔買斷促銷 提供房貸利率優惠 如今優勢不再

2024-10-21 02:18
圖為位於PATH Villas at 4th Street的可負擔住房項目。（本報檔案照片）

租金穩定房 30年大限到 各州推新政策

2024-10-06 22:20

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行