川普喊驅逐數百萬無證客 建築業憂人力更缺 房價恐再漲

聖荷西都會區今年第二季度獨棟屋中位數房價突破200萬元，創下美國史上最高紀錄。（美聯社）【作者：原青，日期：2024-08-15，數位典藏序號：20240306101019555】

前總統川普 此次參選，提出要將數百萬外來無證移民 驅離出境的政見，引發建築業憂心，因為一旦少了外來移工，讓原已人力嚴重短缺的建築業，不但成本會大幅上揚，對於房價居高不下的房市更是雪上加霜。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，全國住宅建商協會(National Association of Home Builders)執行長吉托賓(Jim Tobin)指出：「不利於建築業的勞動力供給，還會增加住房的負擔壓力。」

報導指出，無論移民的合法性，國外出生的外籍勞工對建築業而言，是至關重要的勞動力來源，在木工、泥作、砌磚與電氣等各類建築業所占勞動力比率已多達30%。

根據聯邦最新統計數據，截至2022年，已有近1100萬無證移民遍布全美各地，雖然人數不如2007年最高紀錄1180萬人，但估計建築業僱用150萬無證移民，占勞動力總數13%。

尤其佛羅里達州和德州 等陽光區依賴無證移民勞動力的占比更高，尤其過去數年來深陷經營危機的住宅建築業，佛州坦帕市(Tampa)小型建商泰勒(Brent Taylor)直言：「無證移民受雇於承包商，出現在我的工地，但我也不知道他們是否是合法移民。」

聯邦數據顯示，全美建築業仍有37萬個職缺，勞動力明顯不足，一旦外籍勞工減少，勢必重創建築業，泰勒直言：「我現在每年只能接10件工程而不是20件，要嘛我只賺一半，要嘛我提高價格，但最後誰埋單？當然是房屋買家。」

川普參選以來，誓言要將無證移民驅逐出境，主張此舉可為國人提供更寬敞的居住環境，進而促使房價下跌，不過未獲經濟專家認同，因為人力吃緊只會增加建築成本。

因此建商普遍不認為川普當選後會兌現這項政見，德州承包商Marek Family of Companies執行長麥雷克(Stan Marek)指出：「大家認為不會發生，因為一旦失去太多勞動力，根本沒有足夠人力去蓋房子。」並強調：「 失去外來勞動力會摧毀建商、建築業與我國經濟。」