我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

聯準會降息2碼 房貸利率不降反升

記者顏伶如／綜合報導
聯邦準備理事會(Federal Reserve)上個月宣布降息2碼，許多民眾預期房貸利率將跟著走低，不料卻反而升高。（美聯社）
聯邦準備理事會(Federal Reserve)上個月宣布降息2碼，許多民眾預期房貸利率將跟著走低，不料卻反而升高。（美聯社）

全國公共電台(NPR)報導，聯邦準備理事會(Federal Reserve)上個月宣布降息2碼，許多民眾預期房貸利率將跟著走低，不料卻反而升高。根據房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)最新數據，30年房貸利率目前平均已升至6.4%，比兩周之前還高出0.25%。

報導指出，盼望房貸利率下跌以便一圓購屋夢想的民眾，對於這個意外發展頗為失望。房貸利率不降反升的主因在於，房貸利率並不是由聯準會訂定。

聯準會雖能影響房貸利率，卻無權設定房貸利率。房貸利率與10年公債殖利率連動，過去幾個月裡，受到多種因素影響，10年公債殖利率持續走高，包括投資人預期聯準會在上個月降息之後，接下來對於繼續降息將非常小心謹慎。

另外，提供房貸的金融機構必須考慮成本與營利，在原本的房貸利率上再增加幾個百分點。消費者取得的利率通常取決於許多因素，例如信用評分(credit score)、申請貸款的種類與金額等。

雖然房貸利率近來持續走高，但與去年同期相比，則已經降低超過1%。對於某些屋主來說這是好消息，如果房子是過去兩年高利率期間購買的，現在可以抓緊機會申請重新貸款(refinance)。申請重新貸款可能讓屋主每個月省下數百元開銷。

接下來房貸利率走向如何，目前則難以預測，因為影響因素相當多。

報導指出，專家普遍同意，房貸利率應該不會再回到幾年前的水準。

以2019年為例，30年固定利率房貸利息約在3.75%至4.5%之間，疫情最嚴重的2021年初還一度跌到2.65%。不少專家預測，到了今年底，房貸利率大約將會接近6%，明年則在5.8%左右。

全國房地產商協會(National Association of Realtors，NAR)首席經濟學家勞倫斯·尹(Lawrence Yun，音譯)指出，6%房貸利率可能經成為新常態(new normal)，幸運的話則可來到5.5%左右。

殖利率 貸款 降息

上一則

建商昔買斷促銷 提供房貸利率優惠 如今優勢不再

下一則

房價20年新高 房市供不應求 專家：沒看過這樣的房地產市場

延伸閱讀

房貸利率調降 為什麼舊金山、聖荷西受益有限？

房貸利率調降 為什麼舊金山、聖荷西受益有限？
中大型國行降存款利率 估至少20個基點

中大型國行降存款利率 估至少20個基點
美股最錢線／就算Fed降息 資金未必進場

美股最錢線／就算Fed降息 資金未必進場
中國銀行存量房貸利率 調降兩碼

中國銀行存量房貸利率 調降兩碼

熱門新聞

房價居高不下的現在，擁有一棟連棟住房(townhouse)如今成了新版美國夢。路透

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

2024-10-21 09:55
紐約長島房地產市場在今年上半年持續升溫，截至今年6月底，長島的單戶住宅、共管公寓和合作公寓的中位價格相比去年同期上漲了11.7%，創下歷史新高。(本報檔案照)

長島房價3年來漲幅逾3成 大頸等六大區域增幅猛

2024-10-17 20:10
聖荷西都會區今年第二季度獨棟屋中位數房價突破200萬元，創下美國史上最高紀錄。（美聯社）【作者：原青，日期：2024-08-15，數位典藏序號：20240306101019555】

川普喊驅逐數百萬無證客 建築業憂人力更缺 房價恐再漲

2024-10-20 23:14
聯邦準備理事會(Federal Reserve)上個月宣布降息2碼，許多民眾預期房貸利率將跟著走低，不料卻反而升高。（美聯社）

聯準會降息2碼 房貸利率不降反升

2024-10-21 02:19
雖然房貸利率已在下降，但買家仍在觀望市場。建商採用自行購屋，再提供較低利率出售的方法，刺激買氣。是否有效，還在觀察。(美聯社)

建商昔買斷促銷 提供房貸利率優惠 如今優勢不再

2024-10-21 02:18
圖為位於PATH Villas at 4th Street的可負擔住房項目。（本報檔案照片）

租金穩定房 30年大限到 各州推新政策

2024-10-06 22:20

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行