聯準會降息2碼 房貸利率不降反升

聯邦準備理事會(Federal Reserve)上個月宣布降息2碼，許多民眾預期房貸利率將跟著走低，不料卻反而升高。（美聯社）

全國公共電台(NPR)報導，聯邦準備理事會(Federal Reserve)上個月宣布降息 2碼，許多民眾預期房貸利率將跟著走低，不料卻反而升高。根據房屋貸款 抵押公司房地美(Freddie Mac)最新數據，30年房貸利率目前平均已升至6.4%，比兩周之前還高出0.25%。

報導指出，盼望房貸利率下跌以便一圓購屋夢想的民眾，對於這個意外發展頗為失望。房貸利率不降反升的主因在於，房貸利率並不是由聯準會訂定。

聯準會雖能影響房貸利率，卻無權設定房貸利率。房貸利率與10年公債殖利率 連動，過去幾個月裡，受到多種因素影響，10年公債殖利率持續走高，包括投資人預期聯準會在上個月降息之後，接下來對於繼續降息將非常小心謹慎。

另外，提供房貸的金融機構必須考慮成本與營利，在原本的房貸利率上再增加幾個百分點。消費者取得的利率通常取決於許多因素，例如信用評分(credit score)、申請貸款的種類與金額等。

雖然房貸利率近來持續走高，但與去年同期相比，則已經降低超過1%。對於某些屋主來說這是好消息，如果房子是過去兩年高利率期間購買的，現在可以抓緊機會申請重新貸款(refinance)。申請重新貸款可能讓屋主每個月省下數百元開銷。

接下來房貸利率走向如何，目前則難以預測，因為影響因素相當多。

報導指出，專家普遍同意，房貸利率應該不會再回到幾年前的水準。

以2019年為例，30年固定利率房貸利息約在3.75%至4.5%之間，疫情最嚴重的2021年初還一度跌到2.65%。不少專家預測，到了今年底，房貸利率大約將會接近6%，明年則在5.8%左右。

全國房地產商協會(National Association of Realtors，NAR)首席經濟學家勞倫斯·尹(Lawrence Yun，音譯)指出，6%房貸利率可能經成為新常態(new normal)，幸運的話則可來到5.5%左右。