我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

建商昔買斷促銷 提供房貸利率優惠 如今優勢不再

編譯俞仲慈／綜合報導
雖然房貸利率已在下降，但買家仍在觀望市場。建商採用自行購屋，再提供較低利率出售的方法，刺激買氣。是否有效，還在觀察。(美聯社)
雖然房貸利率已在下降，但買家仍在觀望市場。建商採用自行購屋，再提供較低利率出售的方法，刺激買氣。是否有效，還在觀察。(美聯社)

房價高漲加上房貸利率在去年創下數十年最高，讓民眾對購屋望而卻步，因此建商先行買斷房屋，再提供較低的房貸利率，刺激買家購屋意願，不過在房貸利率調降後，建商的利率優勢恐將有所調整。

華爾街日報(WSJ)報導，喬治亞州亞特蘭大居民、35歲的賈西亞帕拉(Daniel Garcia Parra)到處看屋後，發現房價高不可攀，準備放棄買房；不過數個月後，還是買下一棟兩層獨立房屋；他說：「依建商提供的促銷價格，這是最好的選擇，也是我負擔得起的唯一選擇。」

原來建商買斷房產，再提供買家第一年略低於4%的房貸，其餘30年利率為5%，並自行吸收銀行7%以上的利率差額，讓賈西亞帕拉每個月少繳數百元房貸。

報導指出，過去兩年來許多建商透過低利率吸引買家，2023年新成屋銷售年增10%，對比2024年以來，中古屋銷售量減少近五分之一。

不過今年稍早房貸利率下降近一個百分點，建商的低利率優勢不再，約翰伯恩研究顧問(John Burns Research & Consulting)總監小帕拉西奧(Rick Palacios Jr.)指出：「建商促銷策略必須慢慢改變，從買斷的促銷策略轉為停看聽，因為房地產市場未來更加困難。」

根據9月的調查顯示，約四分之三建商使用30年期房貸利率買斷房屋，超過三分之一則採取非固定利率支付部分房貸，由於優惠利率成本很高，除非房屋銷售量足夠支撐，否則光是吸收利息，連資本雄厚的大型建商也可能吃不消。

另一方面，隨著利率上揚而退場的買家可能在利率調降後重新進場，只是房貸利率再也回不到聯準會升息前水準，分析師雷查特(Carl Reichardt)表示：「預估大型建商會繼續在價格方面採取積極行動，以維持房屋銷售量。」

不過新成屋房價從去年開始到今年8月下跌近5%，中位數房價約42萬元，但中古屋房價卻創下歷史新高，全國住宅建商協會(National Association of Home Builders)首席經濟學者迪茨(Robert Dietz)指出：「目前屬於信貸寬鬆期，建商未來更具挑戰性，但其中仍有亮點。」

利率 房價 華爾街

上一則

川普喊驅逐數百萬無證客 建築業憂人力更缺 房價恐再漲

下一則

聯準會降息2碼 房貸利率不降反升

延伸閱讀

南加內陸帝國增2新建案 房價40萬起

南加內陸帝國增2新建案 房價40萬起
中國銀行存量房貸利率 調降兩碼

中國銀行存量房貸利率 調降兩碼
房貸利率急升 30年期固定抵押貸款利率為6.125%

房貸利率急升 30年期固定抵押貸款利率為6.125%
利率鎖定效應 屋主不願出售…美成屋價格直逼新屋

利率鎖定效應 屋主不願出售…美成屋價格直逼新屋

熱門新聞

房價居高不下的現在，擁有一棟連棟住房(townhouse)如今成了新版美國夢。路透

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

2024-10-21 09:55
紐約長島房地產市場在今年上半年持續升溫，截至今年6月底，長島的單戶住宅、共管公寓和合作公寓的中位價格相比去年同期上漲了11.7%，創下歷史新高。(本報檔案照)

長島房價3年來漲幅逾3成 大頸等六大區域增幅猛

2024-10-17 20:10
聖荷西都會區今年第二季度獨棟屋中位數房價突破200萬元，創下美國史上最高紀錄。（美聯社）【作者：原青，日期：2024-08-15，數位典藏序號：20240306101019555】

川普喊驅逐數百萬無證客 建築業憂人力更缺 房價恐再漲

2024-10-20 23:14
聯邦準備理事會(Federal Reserve)上個月宣布降息2碼，許多民眾預期房貸利率將跟著走低，不料卻反而升高。（美聯社）

聯準會降息2碼 房貸利率不降反升

2024-10-21 02:19
雖然房貸利率已在下降，但買家仍在觀望市場。建商採用自行購屋，再提供較低利率出售的方法，刺激買氣。是否有效，還在觀察。(美聯社)

建商昔買斷促銷 提供房貸利率優惠 如今優勢不再

2024-10-21 02:18
圖為位於PATH Villas at 4th Street的可負擔住房項目。（本報檔案照片）

租金穩定房 30年大限到 各州推新政策

2024-10-06 22:20

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行