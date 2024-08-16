我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：神韻藝團虐待表演者 日工作15小時、受傷被勸不就醫

科技業裁員潮 矽谷灣區七月損失3400工作職位

舊金山逾8成 全美房價「破百萬」8.5%比率創新高

記者胡玉立／即時報導
房地產仲介網站Redfin最新分析顯示，全美房屋有8.5%估價達到100萬元以上，創下歷史新高。(美聯社)
房地產仲介網站Redfin最新分析顯示，全美房屋有8.5%估價達到100萬元以上，創下歷史新高。(美聯社)

房地產仲介網站Redfin最新分析顯示，全美房屋有8.5%估價達到100萬元以上，創下歷史新高；不僅高於一年前的7.6%，更是疫情前4%紀錄的兩倍多。其中，舊金山灣區百萬元以上房屋比率，高於美國其他任何地方；6月舊金山有80.6%的房屋價值百萬元以上，高於去年同期的76.4%。

Redfin經濟學者趙辰(Chen Zhao，音譯)向華爾街日報表示：「多年前，擁有一棟價值百萬元房屋，就會被認為非常富有。現在，這只是某些房市的入門屋。」

百萬房屋增多，源於全國房價來到歷史新高點。Redfin數據顯示，6月房屋銷售價格中位數年增4%，達到創紀錄的44萬2525元；第二季度全美豪宅(掛牌房源中排名前5%的豪宅)銷售價格中位數，比去年同期上漲9%，達到創紀錄的118萬元。

趙辰指出，雖然房貸利率上升壓低了房屋需求，但房源短缺仍然讓房價保持在歷史高位不墜，房地產市場「目前處於非常不尋常的位置」；這對房主來說是好消息，但對於已經不堪負荷的買家來說，買房子的挑戰更大了。

加州百萬以上房屋原本就占全國最高比率，如今繼續以比其他州更快的速度增加。加州橙郡安那罕(Anaheim)是百萬元以上房屋增幅最大的地區之一，6月估計有58.8%的房屋是百萬元起價，高於2023年6月的51%。

Redfin調查的美國各大都會區，只有德州奧斯汀的百萬元以上房屋占比下降，從去年的10.1%下降至10%。Redfin認為，應該是德州推出的新建屋讓整體供應量增多的緣故。

只有少數主要都會區幾乎沒有估值百萬元以上的房屋；底特律、克利夫蘭、匹茲堡和密蘇里州堪薩斯城，6月只有不到1%的房屋估價達到百萬元。

Redfin表示，全國待售房屋庫存雖然終於有所增加，但仍比新冠疫情前的水平低了30%左右。主要是鎖定了低房貸利率的賣家仍然惜售，而當前建築成本遠高於疫情之前，新建房屋增長因此受到抑制。

疫情 加州 德州

上一則

費城高檔房產市場火熱 這價位最具競爭力

下一則

6%佣金取消 房仲業抗拒：至少要混亂到年底

延伸閱讀

台灣加州姊妹州40周年 加州參議會通過友台決議案

台灣加州姊妹州40周年 加州參議會通過友台決議案
費城高檔房產市場火熱 100萬元至150萬元豪宅最具競爭力

費城高檔房產市場火熱 100萬元至150萬元豪宅最具競爭力
布里德掃蕩遊民帳篷 佩斯金轟：無家者數量不減反增

布里德掃蕩遊民帳篷 佩斯金轟：無家者數量不減反增
加州駕照數位版 將可存Apple Wallet

加州駕照數位版 將可存Apple Wallet

熱門新聞

美國上周房貸再融資指數躍增34.5%，漲幅達2020年疫情初期來最高。 路透

利率低了放心借 美房貸再融資指數飆升34.5%

2024-08-14 10:25
費城都會區售價在百萬左右的住宅，近來競價激烈且脫手迅速。(Compass Real Estate經紀團隊Susan Fitzgerald Team網站)

費城高檔房產市場火熱 這價位最具競爭力

2024-08-15 20:20
「尚普蘭康斗大廈南樓」2021年倒塌，導致98人死亡。圖為大樓廢墟。（美聯社）

佛州實施新法整修老舊公寓樓 維修費高昂屋主叫苦

2024-08-14 20:40
芝加哥郊區的連棟平房住宅；芝加哥和另外三座城市，鳳凰城、華府和安那罕，今年各自的房市總值都不約而同超過1兆元。全美目前已有八個總值超過兆元的房屋市場。(美聯社)

全美8城市房市總值破兆元 去年僅4個

2024-08-08 19:55
17日開始執行新規，正式終結長期以來經紀人收取6%佣金的規定。(美聯社)

6%佣金取消 房仲業抗拒：至少要混亂到年底

2024-08-16 22:00
房地產仲介網站Redfin最新分析顯示，全美房屋有8.5%估價達到100萬元以上，創下歷史新高。(美聯社)

舊金山逾8成 全美房價「破百萬」8.5%比率創新高

2024-08-16 21:40

超人氣

更多 >
4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福

4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福
神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人

神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路