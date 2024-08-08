全美8城市房市總值破兆元 去年僅4個

芝加哥郊區的連棟平房住宅；芝加哥和另外三座城市，鳳凰城、華府和安那罕，今年各自的房市總值都不約而同超過1兆元。全美目前已有八個總值超過兆元的房屋市場。(美聯社)

房屋仲介與貸款服務商「紅鰭」(Redfin)公司8日表示，房市總值破兆元的美國城市，去年僅四個，今年倍增為八個， 顯示房價 上漲迅速。

去年，紐約、洛杉磯、亞特蘭大和波士頓住宅房地產的總值，各超過1兆元，今年新增的四個城市：芝加哥、鳳凰城、華府和加州的安那罕(Anaheim)。聖地牙哥和西雅圖緊追其後，房市總值各達9870億元和9710億元。

紅鰭研究人員分析2024年6月全美9500萬戶住宅的估計市值，提出如上報告，並稱全美民宅的總市值，這一年躍增了3.1兆元，達49.6兆元歷史新高。

洪鰭公司的經濟學者趙辰(Chen Zhao譯音)說，因為市場上成屋為數不多，無法壓低房價，美國住宅市場總值，很可能在未來12個月內突破50兆元。

房價居高不下，「買不起房」成為一整個世代以來最嚴重的問題。新冠疫情期間，在家上班的人數驟增，消費者趁低利率 換大房、購新屋，是造成房價飆升的一大原因。接著，聯準會 為了打擊通膨，不斷調升利率，房貸利率水漲船高，「房奴」的負擔隨而加重。

紅鰭說，各都市房價漲幅不一，過去一年漲得最兇的是新澤西州可通勤到紐約上班的兩個都市—新布朗斯威克(New Brunswick)和紐瓦克，各漲了13.3%和13.2%。其他漲幅逾10%的還有安納罕、康州紐海文(New Haven)和南卡州查爾斯頓。

大都會區房市不漲反跌的，全美國只有一個，那就是佛州的珊瑚角(Cape Coral)，一年來下跌1.6%。紐奧良和奧斯丁漲幅不到2%。

隨著市場預期聯準會9月可能降息，房貸利率已搶先走滑，趙辰說，這反而會促成房價更加上漲，因為很多買家和賣家都等著上場，對有房階級，這是好消息，但首購族要買到負擔得起的房子，仍不容易。