再保險政策 是導致房屋保險增加的幕後因素

房屋保險費用是否進一步調漲，受到各界關注。(Pexels)

華爾街日報24日報導，保險 公司之間的再保險政策(reinsurance policies)是導致消費者房屋保險開銷增加的潛在幕後因素，卻很少受到討論；包括佛羅里達州在內等地區，再保險期限即將屆滿，目前紛紛展開續約檢討，房屋保險費用是否進一步調漲，受到各界關注。

保險公司為避免損失與風險，向其他保險公司投保再保險政策，又稱分保。報導指出，從去年初開始，由於再保險公司因為營利大減而調高保費 ，縮減給付範圍，保險公司的增加成本最終則轉嫁給消費者。遇到天災或極端氣候事件而申請房屋保險理賠的屋主，遭受衝擊尤其明顯。

報導指出，住在德州 休士頓郊區哈里斯郡(Harris County)的36歲居民恩羅(Joshua Enloe)，從2021年以來兩度被保險公司拒保，房屋保險年費從5000元漲到1萬3000元，後來只能依賴州政府提供、僅有簡單保障的「基本公平投保計畫」(Fair Access to Insurance Requirements Plan，FAIR Plan)。

恩羅的住家面積2200平方呎，建於1960年代，2017年遭遇颶風哈維(Hurricane Harvey)侵襲，上周則有暴風雨導致4人死亡。

報導指出，保險公司除了調高房屋保險收費，近幾年也開始退出包括休士頓在內等經常發生天災的市場。標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)分析報告顯示，從去年開始，主管機關核准德州房屋保險調漲26%，全美共有45州房屋保險費用調高10%以上。

以恩羅為例，德州的「基本公平投保計畫」逾半數投保民眾就住在哈里斯郡，當地去年的再保險保費則增加41%。

受到再保險政策影響，消費者除了房屋保險花費提高，申請冰雹、強風損壞理賠時，必須自掏腰包的開銷則變多。某些規模較小的區域型保險公司索性直接退出某些地區的房屋保險市場。

Cypress Property & Casualty保險公司就以理賠虧損為由減少德州內陸地區的房屋保險銷售，共同執行長麥唐納(Enda McDonnell)說，冰雹像葡萄柚般大小從天而降嚴重損壞屋頂，「沒有保險公司願意承擔這種風險」。