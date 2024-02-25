房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

加州居民強生去年10月接到房屋保費通知，下一期保費將漲到1萬4700元，他無力續保。(美聯社)

房價和房貸利率過去一年雙雙，使買房夢遙不可及，想成為有房族現在又多了另一個障礙：愈漲愈高的房屋險保費 。

保險 比價網站Insurify最新報告顯示，2023年價值30萬元房產的房屋險平均保費用飆升12%，達到每年約1770元。保費在自然災害頻發的州如佛州 、堪薩斯州更為昂貴，愈來愈多的保險公司甚至放棄這些無利可圖的地區，進一步推升當地保費。

福斯新聞(Fox News)依2023年房屋險保費高低列出前10名：最貴的佛州去年年保費平均漲9213元、漲幅14%，比全國平均高421%。佛州去年天災損失超過150億元，幾家主要保險公司因擔憂颶風而停止更新保單或離開佛州。

奧克拉荷馬州的房屋險保費年平均約為4782元、漲幅24%，比全國平均高170%，該州保險經紀認為天氣和通膨導致建材成本上升，使得保費漲價。Insurify指出該州的房價中位數比全國平均低近50%，然而保費飆升使得在該州買房不如想像中簡單。

密西西比州的保費年平均約為4017元，比全國平均高127%，保費/收入比增加了433%。Insurify稱該州南部夏季前所未有的惡劣天氣使得保費上漲。

德州的保費年平均約為3969元、漲幅18%，比全國平均高124%，去年亦經歷多起惡劣天氣，其中16起損失超過10億元。

內布拉斯加州的房屋險保費年平均約為3519元、漲幅14%，比全國平均高約100%，其天災為冬季暴風雪、夏季的山洪和龍捲風。

科羅拉多州保費年平均約3308元，較往年大幅上漲，比全國平均高87%；堪薩斯州保費年平均約為3245元、漲幅19%，比全國平均高83%，同受暴風、強風、龍捲風、洪水、野火等天災侵擾。

喬治亞州保費年平均約為2173元、漲幅17%，去年12次天災造成了約380億元損失。紐約州保費年平均約1942元，比全國平均高10%，除了生活成本高，暴雨洪水和北部暴風雪皆是原因。

值得一提的麻州保費雖比全國平均低7%，年平均約1649元，但保費/收入比達582%，是全國最懸殊差距。