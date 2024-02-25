我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

招生被控「偏富」西北大學等4校同意支付1.66億和解金

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

全球房價觸底回升 分析師預測接近降息 轉折點來臨

編譯葉亭均／綜合外電
根據OECD的數據，在先進國家中，全球房價普遍下跌的情勢基本上已不復存在，房價開始趨穩或回升。(美聯社)
根據OECD的數據，在先進國家中，全球房價普遍下跌的情勢基本上已不復存在，房價開始趨穩或回升。(美聯社)

根據英國金融時報分析經濟合作發展組織（OECD）的數據，在先進國家中，全球房價普遍下跌的情勢基本上已不復存在，經濟學家預測十年來最嚴重的房地產景氣下滑局面已經來到轉折點。

在37個工業化的OECD國家中，名目房價在2023年第3季較前一季上漲2.1%，從去年初幾近停滯的情況回升。在這些國家中，僅約三分之一在這最新的一季呈現房價季比下滑，比率低於年初時的逾五成。

凱投宏觀高級房地產經濟分析師維夏特表示：「多數近期數據顯示，在多數國家的房價跌勢現在已觸底。我認為我們已經度過了房價修正。」

房價在2022年受到衝擊，此前多數國家央行為了抑制通膨，以數十年來最快步調升息。在OECD國家，2022年第4季的房價增幅僅0.6%，是2012年來最低增幅。

然而，許多國家中的房價下滑趨勢已緩和，甚至轉而回升，原因是有關央行今年將降息的預期已幫助房貸利率下滑。能銷售的房地產短缺也已幫助拉抬房屋價值，而整個OECD的房地產價格在這最新的一季已經重返成長。

在多數先進國家中，房價正在上漲或持穩，至於其他國家房價跌幅減緩。維夏特說，在德國、丹麥和瑞典等一些租屋市場較龐大的國家房價可能進一步下跌，「但就算是這些經濟體，我們認為多數的跌勢已成過去式」。

投資公司普徠仕經濟分析師維拉德克說，房價「在許多地方接近觸底，在許多地方正在回升」。

美國的房價表現最佳，穩定的經濟和就業成長有助名目房價在截至11月的去年期間上漲5.2%；相較下，經濟表現欠佳的德國房地產市場承受壓力，原因是房地產估值過高且龐大租屋市場產生影響，去年房價下跌10.2%，是盧森堡以外表現最差的歐洲經濟體。

澳洲和紐西蘭房價再度回升，南韓房市則在2023年年中觸底後持穩；歐盟國家房價在去年第3季季比上漲0.8%，逆轉年初時的下滑趨勢。

史坦普全球歐非中東首席經濟學家博耶表示：「我們認為歐洲房價的修正還沒走完，但我們或許見到最糟的已過。」他預期在一些國家房價修正會持續，因為房貸費用依然高昂，而且先前一直導致房價高昂的高營建成本預料將下滑。但他說，接下來的修正步調將是溫和的。

房價 房地產 央行

上一則

伊州房屋保險 即起陸續漲逾12％

延伸閱讀

NVIDIA輝煌財報過後AI尾勁仍可期待 美股回頭看Fed臉色

NVIDIA輝煌財報過後AI尾勁仍可期待 美股回頭看Fed臉色
瑞銀看好美科技股繼續上攻 路透調查史坦普500今年上5100點

瑞銀看好美科技股繼續上攻 路透調查史坦普500今年上5100點
美股漲勢告一段落？技術分析師：3月面臨季節性疲態

美股漲勢告一段落？技術分析師：3月面臨季節性疲態
美股三大指數周五收黑 PPI漲幅打擊降息預期

美股三大指數周五收黑 PPI漲幅打擊降息預期

熱門新聞

紐約陷入逾半世紀來最嚴重住宅短缺危機，房租高不可攀。圖為曼哈頓。（路透資料照片）

紐約住宅短缺、房租飆升 亞當斯住商混合政策行不通？

2024-02-22 23:19
根據OECD的數據，在先進國家中，全球房價普遍下跌的情勢基本上已不復存在，房價開始趨穩或回升。(美聯社)

全球房價觸底回升 分析師預測接近降息 轉折點來臨

2024-02-25 19:44
房市示意圖。（記者游智文／攝影）

今年可買房嗎？命理師：這3生肖「地產運勢大好」

2024-02-13 03:15
財政部提案要求房地產專業人士，通報「以現金購買住宅」交易案件中發現到的可疑活動。(路透)

打擊買房產洗錢 財政部擬要求通報「可疑」交易案件

2024-02-07 19:20
統計發現，許多千禧世代年輕人，為省房租而搬回家與父母同住。(路透)

省房租兼照顧長輩 16%千禧世代搬回老家與父母同住

2024-01-29 21:30
隨著經濟轉強，房貸利率也攀升，再度跨過7%。(美聯社)

經濟數據走強 房貸利率去年12月以來首破7%

2024-02-05 22:18

超人氣

更多 >
華裔科學家 發現癌症新療法

華裔科學家 發現癌症新療法
蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務
傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開
歐陽娜娜演「長安第一美人」… 劇未開播先被酸：演技一言難盡

歐陽娜娜演「長安第一美人」… 劇未開播先被酸：演技一言難盡
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部