全球房價觸底回升 分析師預測接近降息 轉折點來臨

根據OECD的數據，在先進國家中，全球房價普遍下跌的情勢基本上已不復存在，房價開始趨穩或回升。(美聯社)

根據英國金融時報分析經濟合作發展組織（OECD）的數據，在先進國家中，全球房價 普遍下跌的情勢基本上已不復存在，經濟學家預測十年來最嚴重的房地產 景氣下滑局面已經來到轉折點。

在37個工業化的OECD國家中，名目房價在2023年第3季較前一季上漲2.1%，從去年初幾近停滯的情況回升。在這些國家中，僅約三分之一在這最新的一季呈現房價季比下滑，比率低於年初時的逾五成。

凱投宏觀高級房地產經濟分析師維夏特表示：「多數近期數據顯示，在多數國家的房價跌勢現在已觸底。我認為我們已經度過了房價修正。」

房價在2022年受到衝擊，此前多數國家央行 為了抑制通膨，以數十年來最快步調升息。在OECD國家，2022年第4季的房價增幅僅0.6%，是2012年來最低增幅。

然而，許多國家中的房價下滑趨勢已緩和，甚至轉而回升，原因是有關央行今年將降息的預期已幫助房貸利率下滑。能銷售的房地產短缺也已幫助拉抬房屋價值，而整個OECD的房地產價格在這最新的一季已經重返成長。

在多數先進國家中，房價正在上漲或持穩，至於其他國家房價跌幅減緩。維夏特說，在德國、丹麥和瑞典等一些租屋市場較龐大的國家房價可能進一步下跌，「但就算是這些經濟體，我們認為多數的跌勢已成過去式」。

投資公司普徠仕經濟分析師維拉德克說，房價「在許多地方接近觸底，在許多地方正在回升」。

美國的房價表現最佳，穩定的經濟和就業成長有助名目房價在截至11月的去年期間上漲5.2%；相較下，經濟表現欠佳的德國房地產市場承受壓力，原因是房地產估值過高且龐大租屋市場產生影響，去年房價下跌10.2%，是盧森堡以外表現最差的歐洲經濟體。

澳洲和紐西蘭房價再度回升，南韓房市則在2023年年中觸底後持穩；歐盟國家房價在去年第3季季比上漲0.8%，逆轉年初時的下滑趨勢。

史坦普全球歐非中東首席經濟學家博耶表示：「我們認為歐洲房價的修正還沒走完，但我們或許見到最糟的已過。」他預期在一些國家房價修正會持續，因為房貸費用依然高昂，而且先前一直導致房價高昂的高營建成本預料將下滑。但他說，接下來的修正步調將是溫和的。