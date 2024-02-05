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加拿大針對外國買家的購房禁令 再延長2年

中新社／渥太華4日電
加拿大政府將把現行針對外國買家購買房產的禁令，再延長兩年。（路透）
加拿大政府將把現行針對外國買家購買房產的禁令，再延長兩年。（路透）

加拿大政府將把現行針對外國買家購買房產的禁令再延長兩年，意即實施至2027年1月1日。加拿大副總理兼財政部長弗里蘭4日通過新聞稿宣布上述消息。 　　

加拿大政府出台的「禁止非加拿大人購買住宅物業法案」在2022年6月獲國會通過。自2023年元旦正式生效的禁令禁止非加拿大人和非加拿大人控制的公司在加拿大購買特定住宅物業。該禁令原定實施兩年，即2025年1月1日到期。 

加政府稱，此次將禁令延長兩年，是當局旨在推動加民眾更負擔得起住房的經濟計畫的一部分。加政府認為，多年來，外國資金持續湧入加住宅地產市場，加劇了全國、尤其主要城市中心的住房負擔能力問題。外資所有權也推升了民眾對於因高房價而被擠出全國城鎮房地產市場的擔憂。 　　

弗里蘭表示，通過延長外國買家禁令，可確保房屋被用作民眾家庭的居住場所，且不會成為投機性金融資產類別。　

加政府同時表示，正採取積極措施，結合官方相關指令，更快地建造更多的房屋，讓更多民眾能够再度擁有自己的住房。 　　

加拿大有部分省份還徵收俗稱房地產「外國買家稅」的非居民投機稅。在作為加拿大人口第一大省的安大略省，「外國買家稅」稅率為25%，為全國最高。卑詩省則在多個人口密集地區實施20%的「外國買家稅」。此外，多倫多市長近期提出針對在該市購房的國際買家額外徵收10%稅的計畫。

加拿大 房地產 財政部

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