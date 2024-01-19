30年房貸利率 本周降至6.6% 八個月來新低

本周房貸利率平均降至6.6%，房利美估計，房貸利率還可能再降至6%以下。（路透）

房貸金融業者房地美(Freddie Mac)18日公佈的資料顯示，全美30年期固定利率 房貸平均利率本周降至去年5月以來最低點，達6.6%；房利美(Fannie Mae)經濟與戰略研究小組(ESR)19日更進一步預測，30年期房貸利率至年底可以降到6%以下。但即使房地產 市場重新平衡，成交率應仍低於長期水平。

對面臨房價 上漲、待售屋少以致於搶購激烈的潛在買房者來說，房貸利率回降是個好消息；但國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，即使房地產市場重新平衡，成交率應仍低於長期水平。

房地美數據顯示，30年期房貸平均利率上周降至6.6%，低於前一周的6.66%；不過，仍比一年前平均利率6.15%來得高。最近一周房貸利率是在連續兩周上漲後首見下跌，而且是去年5月底6.57%以來最低紀錄。

受重新貸款(refinance)屋主歡迎的15年期固定利率房貸平均利率也下降，由前一周的5.87%降至本周5.76%，但仍高於一年前的平均值5.28%。

房地美首席經濟學家哈特(Sam Khater)說，單周房貸利率下降對房地產市場來說令人鼓舞，對首次購屋者更是大好消息；不過，購買需求持續回增，原已吃緊的待售屋存量不足問題雪上加霜。

目前陷於鎖定效應(lock-in effect)的房市，也就是想要賣房的人會因為換新房太貴而不願交易，由於房貸利率走低後，許多屋主紛紛申請重新貸款(refinance)，預計這將有助於「解凍」房市。房利美ESR預計到2024年第四季度，現有房屋年化銷售將增加至450萬套，相較於2023年第四季為380萬套。

然而分析師警告稱，房地產市場距離穩定還有很長的路要走，完全恢復到新冠疫情前的交易率預計需要數年時間，因為按照歷史標準，目前相對於家庭收入的住房負擔能力仍然非常薄弱。

房利美研究小組預計，房市緩慢恢復、新房建設帶來額外住房供應，將有助於控制2024年房價進一步飆升，目前預計房價將上漲3.2%，比2023年的7.1%更低。金融服務公司CoreLogic的另一項預測亦顯示今年平均房價只會上升中低個位數的百分點。

聯準會已表示，由於通膨兩年前夏季達到高峰以來便持續降溫，今年可能多次降息，但仍充滿不確定性；假如如專家預期般那樣利率續降，將有助於提振春季購屋季需求。目前經濟學家普遍預估30年期房貸平均利率將不會低於 6%。

房利美高級副總兼首席經濟學家鄧肯(Doug Duncan)表示，相信房屋銷售、房貸放款活動已在2023年下半年觸底，目前正逐步改善。