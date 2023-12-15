全球房價Q3展現韌性、上漲3.5% 美以3.9%漲幅排第22

世界各地的住宅不動產價格在第3季展現韌性，平均年比上漲3.5%。（美聯社）

萊坊（Knight Frank）日前發布的報告顯示，儘管經濟與全球逆風來襲，世界各地的住宅不動產價格在第3季展現韌性，平均年比上漲3.5%，台灣房價 同期上漲3.6%，在評比的56個市場中排名第23。

萊坊在13日發布的第3季全球房價指數報告顯示，全球房價第3季漲幅高於第2季的2.2%，也接近新冠疫情爆發前十年平均水準的3.7%。

儘管利率 持續上揚、各界普遍憂慮經濟，全球房價在今年初稍微下滑後，便恢復年比成長，現在比去年高峰高出3.5%。報告指出，在房貸成本上揚後，全球房價意外展現韌性，居高不下的儲蓄率、高於通膨的加薪幅度、以及待售房屋供應低迷，都支撐市場。

萊坊全球研究主管貝利（Liam Bailey）說：「2024年房市的重大議題將仍是市場流動性低迷，銷量可能比最近高峰下滑多達25%，只有利率下降才將提振銷售活動。」

在報告追蹤的56個市場中，有35個市場上季房價年比上漲，21個下跌，以土耳其狂漲89.2%最多，蟬聯從2020年第1季以來的榜首，克羅埃西亞以13.7%位居第二，希臘上季房價年漲11.9%，名列第三。美國則上漲3.9%，排名第22。

在亞太市場中，上季房價漲幅最高者為日本的6.3%（全球排名第13），印度漲5.9%排第二（全球第14），澳洲漲4.9%位居亞太第三（全球第18），新加坡 以4.5%漲幅列名亞太第四、全球19，台灣的3.6%漲幅則是亞太第五。

瑞典上季房價下跌11.1%，敬陪末座，斯洛伐克跌10.1%，排名倒數第二，芬蘭以9.6%跌幅位居倒數第三，香港房價跌8.7%排倒數第四。