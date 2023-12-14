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想買房嗎？明年3降息 房貸料將減壓 刺激房市

編譯廖振堯／綜合14日電
專家預期聯準會明年開始降息，房屋貸款負擔減輕，有利房市。(美聯社)
專家預期聯準會明年開始降息，房屋貸款負擔減輕，有利房市。(美聯社)

想買房但無法忍受一度逼近8%的房貸利率？那麼好消息來了：聯準會決策機構聯邦公開市場操作委員會(FOMC)13日透露明年預計將降息三次，雖然房貸利率不會立即降低，但只要聯準會維持此計畫，利率下滑便是遲早的事，而明年房市也預計會更加火熱。

華爾街日報報導，聯準會比預期更早降息，低利率應能說服更多屋主脫手，在市場釋出更多物件供買家選擇。房地產線上經紀商Redfin經濟學者趙成(Chen Zhao，音譯)表示，如果供應成長超過需求，那麼房價甚至可能會小幅下降。

學者稱不能太樂觀

但買家不該過於樂觀，要走到新冠疫情時期的3%利率還有很長一段路。根據房地美(Freddie Mac)數據，截至12月14日，30年期固定利率抵押貸款利率平均為6.95%，趙成認為今年全年應會逐漸落在約6%區間。

經濟學者和分析師指出，由於房屋建設仍然相對低迷，且許多屋主不願放棄多年前取得的低利率，因此想大撿便宜的買家仍可能找不到滿意物件；利率下降也意味著買家面臨更多競爭，因為許多人都想趁此機會買房。

至於認為自己利率偏高、想要重新貸款(Refinance)的屋主，可能也要再等等。Redfin數據顯示約82%屋主的房貸利率低於5%，也就是絕大多數人無法從中受益。美國商銀零售貸款主管維農(Matt Vernon)補充，還要考慮重新貸款的結算費用和損益平衡點是否影響整體財務狀況，貸款費用機構ClosingCorp的數據顯示2021年單戶住宅房貸重新貸款的成交成本平均為2375元。

那麼是否應該再等一段時間、讓利率下降更多，例如到2024年底再出手？財務顧問都建議「不要預測房地產市場的最佳時機」，財務規畫師巴斯金(Erik Baskin)表示決定是否買房時，最首要考慮的是個人財務狀況，如果工作穩定、消費債務很少，且家庭非常需要居住在某個特定地區，那麼便有道理果斷買房。

利率 貸款 聯準會

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房貸利率降、房價趨穩 明年房市可望活絡

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