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50州退休宜居榜 阿拉斯加又墊底 紐約、加州也不宜養老

編譯俞仲慈／綜合報導
阿拉斯加州連續第二年位居Bankrate美國50州退休宜居榜單最後一名，但專家強調，退休地點因人而異，建議退休前多方考慮。(Getty Images)
阿拉斯加州連續第二年位居Bankrate美國50州退休宜居榜單最後一名，但專家強調，退休地點因人而異，建議退休前多方考慮。(Getty Images)

消費金融管理公司Bankrate，最近公布全美50州退休宜居名單，結果阿拉斯加州連續兩年墊底，是全國最不適合退休的州，倒數二、三名分別為紐約州和加州。

Bankrate依可負擔性(affordability)、安康(well-being)、醫療品質與費用、氣候以及治安等五大指標，評比全國退休宜居州排名。

阿拉斯加州整體排名慘居倒數第一名，氣候評比也是敬陪末座，因為該州部分地區冬季氣溫低至零下50華氏度，絕不適合年長退休人士居住；相較之下，該州在可負擔性、醫療和福利評比排名較佳。

去年最佳退休宜居州名單，紐約州排名第20，但今年大幅滑落至第49名，因為紐約州生活成本高讓可負擔性評比為全國倒數第一，但在氣候、醫療、治安和福利方面評價較高。

加州今年整體排名第48，加上住房嚴重不足，生活成本普遍上揚，在可負擔性評比上排名第49；華盛頓州則排名47、第46名為麻薩諸塞州。

不過專家強調，退休地點的選擇因人而異，建議在退休前，多方考慮不同因素，包括退休期間的花費以及有興趣參加的活動；若已定居在生活費高昂的地方，不妨考慮搬遷至離家人較近或生活成本較低的州。

專家表示，在搬遷至中意的退休社區前，可採短期租屋方式先適應一段時間，再做最後決定；退休規劃諮詢專家漢農(Kerry Hannon)在Bankrate報告中建議退休人士：「不妨先租個地方住上半年，建立好自己的生活圈後，再跨出下一步。」

退休 阿拉斯加州 紐約州

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