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房地產稅年年漲 4招助你降低

記者顏伶如／綜合報導
屋主如果認為繳納的地產稅過高，可以透過一些途徑設法降低。(Getty Images)
屋主如果認為繳納的地產稅過高，可以透過一些途徑設法降低。(Getty Images)

根據國際信用評等公司史坦普(Standard & Poor's)「核心邏輯凱斯-席勒全國房屋價格指數」(CoreLogic Case-Shiller U.S. National Home Price NSA Index)，過去三年，美國房價平均一年上漲11.8%，也導致屋主要繳的地產稅跟著增加。

屋主要繳納地產稅數額取決於房屋價值、州政府訂定的地產稅率，以及是否享有任何稅務減免；透過一些方法或可降低地產稅。

1.對房屋鑑價提出申訴

地產稅是依照房屋鑑價結果計算，房屋鑑價通常由州政府或當地政府認可的房屋鑑價師(appraisers)負責。屋主可以打電話詢問鑑價師鑑價細節，如果認為鑑價結果與房屋價格有出入，則可提出申訴，但申訴時必須提供具體證據，說明房價被高估。

提出上訴不代表一定能讓鑑價結果得到調整，尤其是郊區住家。理財網站Bankrate分析師奧斯特羅斯基(Jeff Ostrowski)指出，因為鑑價師通常使用高準確度的自動估計模式，「你的房屋價值不太可能跟鄰居的房價有重大差異」。

2.了解是否有長者減免(senior exemptions)

許多州給65歲以上居民地產稅減免；以紐約州為例，65歲以上屋主的地產稅是以房屋鑑價價格的50%計算。

3.查看是否有其他減免

許多州對退役軍人提供地產稅減免，特別是身心障礙退役軍人；許多州也對身心障礙居民提供地產稅減免。佛州對殘障等級( disability rating)至少10%的退役軍人給予地價稅減免5000元的福利，殘障等級100%退役軍人可免繳地產稅。

4.尋求協助

美國樂齡會(AARP)的「地產稅協助」(Property Tax-Aide)計畫提供有關地產稅減免條件資格、申請辦法的資訊。這項計畫從2019年推出以來，服務對象累計超過4萬人，估計節省1000萬元的地產稅。

房價 佛州 紐約州

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